बिल गेट्स यांची इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटला दांडी; 'बीजभाषण' देणार नसल्याची गेट्स फाउंडेशनची स्पष्टोक्ती

बिल गेट्स इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये त्यांचे बीजभाषण देणार नाहीत. गेट्स फाउंडेशन इंडियानं ही घोषणा केलीय.

बिल गेट्स
बिल गेट्स (ANI)
ANI

Published : February 19, 2026 at 3:58 PM IST

नवी दिल्ली - मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये त्यांचे बीजभाषण (मुख्य भाषण) देणार नाहीत, अशी घोषणा गेट्स फाउंडेशन इंडियानं गुरुवारी केली.

फाउंडेशनच्या अधिकृत अकाउंट (@BMGFIndia) द्वारे ही घोषणा करण्यात आली. यासंदर्भात त्यात असं लिहिलं आहे, "काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर आणि एआय समिटच्या प्रमुख प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, गेट्स त्यांचं मुख्य भाषण देणार नाहीत". संस्थेनं पुढे स्पष्ट केलं आहे की, त्यांचं प्रतिनिधित्व आफ्रिका आणि भारत कार्यालयांचे अध्यक्ष अंकुर व्होरा करतील, जे "आज नंतर शिखर परिषदेत बोलतील".

आपल्या सहभागाची पुष्टी करताना, फाउंडेशननं म्हटलं आहे की, "गेट्स फाउंडेशन भारतातील आमच्या सामायिक आरोग्य आणि विकास उद्दिष्टांना पुढे नेण्यासाठी आमच्या कामासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे." नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शिखर परिषदेदरम्यान ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान आणि एआयमधील प्रमुख जागतिक व्यक्तींचा समावेश आहे आणि जबाबदार तसंच समावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासात भारताचं नेतृत्व अधोरेखित करण्याचं उद्दिष्ट आहे. या संदर्भात, गेट्स फाउंडेशनमध्ये आफ्रिका आणि भारत कार्यालयांचे अध्यक्ष म्हणून काम करणारे अंकुर व्होरा हे संस्थेचं प्रतिनिधित्व करतील आणि आजच्या सत्रांमध्ये भाषणे देतील अशी अपेक्षा आहे.

तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाद्वारे आरोग्य, समता आणि व्यापक विकास उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या भारतातील सहयोगी प्रयत्नांसाठी त्यांच्या सततच्या समर्पणावरही फाउंडेशननं भर दिला.

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना एकत्र आणते, जे बहुपक्षीय सहकार्यावर आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसंच सामायिक विकासासाठी नवीन संधी उघडण्यासाठी एआयच्या वापरावर भारताचं लक्ष केंद्रित करते. भारत 16 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 चं आयोजन करत आहे. तीन पायाभूत स्तंभांवर किंवा 'सूत्रांवर' आधारित ही समिट आहे. त्यात लोक, ग्रह आणि प्रगती यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी सोमवारी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो 2026 चं उद्घाटन केलं.

