मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला गुजरातमधून अटक!
बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.
Published : April 17, 2026 at 7:29 PM IST
पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. हा आरोपी पाटणापासून 1700 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गुजरातमधील सानंद या ठिकाणी लपून बसला होता. शेखर यादव असं या आरोपीचं नाव आहे.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना थेट धमकी : बिहार पोलिसांनी गुजरात पोलिसांच्या मदतीनं गुजरातमधील सानंद परिसरात छापा टाकून त्याला ताब्यात घेतलं. आरोपीनं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांचे नाव घेऊन त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. यानंतर पोलिसांनी संग्रामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला होता.
आरोपी गुजरातमध्ये लपून बसला होता : बिहार पोलिसांनी आरोपीच्या मोबाईल फोनवर पाळत ठेवून त्याचे ठिकाण शोधून काढले. आरोपी गुजरातच्या सानंद जिल्ह्यात असल्याचं आढळलं. यानंतर पोलिसांनी तात्काळ गुजरातला एक पथक पाठवले आणि गुजरात पोलिसांच्या मदतीनं कारवाई केली.
गुजरातमधून शेखर यादवला अटक : अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव शेखर यादव असं असून, तो मूळचा बिहारमधील बांका जिल्ह्यातील आहे. शेखर यादवनं गुजरातमधून फोनवरून मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती.
मुंगेरच्या पोलीस अधीक्षकांकडून दुजोरा : मुंगेरचे पोलीस अधीक्षक सय्यद इम्रान मसूद यांनी शुक्रवारी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं की, "दोन दिवसांपूर्वी आम्हाला आमच्या सूत्राकडून एक ऑडिओ मिळाला होता, ज्यामध्ये एक व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांना शिवीगाळ करत होता आणि जीवे मारण्याची धमकी देत होता. आम्ही ऑडिओची पडताळणी केली आणि आरोपीला ओळखलं."
आरोपीला पोलीस मुंगेरला आणतायेत : शेखरच्या गावातील घरी त्याचे वृद्ध आई-वडील, आजारी पत्नी आणि तीन मुले राहतात. त्यानं सांगितलं की, तो गेल्या काही वर्षांपासून गुजरातमध्ये काम करत होता. पोलीस अधीक्षक सय्यद इम्रान मसूद म्हणाले, "पोलिसांचे आणखी एक पथक अहमदाबादला पाठवण्यात आले होते. अहमदाबाद पोलिसांच्या मदतीनं आम्ही आरोपीला पकडले. आरोपीचे वय 30 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान आहे. तिथं त्याची चौकशी करण्यात आली आणि पुढील चौकशीसाठी त्याला मुंगेरला आणलं जात आहे. त्यानंतर आम्ही त्याला न्यायालयात हजर करू."
आरोपी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ : कौटुंबिक समस्यांमुळं आरोपी शेखर काहीसा मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचं दिसून आल्याचं मुंगेरचे पोलीस अधीक्षक सय्यद इम्रान मसूद यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "प्राथमिक चौकशीदरम्यान, शेखरनं सांगितलं की त्याला एका अनोळखी नंबरवरून वारंवार फोन येत होते, त्यानंतर त्याचा राग अनावर झाला आणि त्यानं मुख्यमंत्र्यांबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यास सुरुवात केली."
आरोपीकडून गुन्ह्याची कबुली : बिहार पोलिसांनी गुजरात पोलिसांच्या मदतीनं शेखर यादवला अटक करण्यात यश मिळवलं. शेखर यादव गुजरातमध्ये राहत होता आणि एका वाहतूक कंपनीत काम करत होता. आरोपीची चौकशी केल्यावर, शेखर यादवनं आपला गुन्हा कबूल केला.
आरोपीनं मोबाईल फोनवरून धमक्या दिल्या, त्यानंतर भारतीय दंड संहिता 2023 च्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी आरोपीला गुजरातमध्ये अटक केली. - विनोद कुमार झा, स्टेशन हाऊस ऑफिसर, संग्रामपूर, मुंगेर
ट्रान्झिट रिमांडवर बिहारमध्ये आणलं जातंय : सध्या, बिहार पोलीस आरोपीला ट्रान्झिट रिमांडवर बिहारमध्ये आणत आहे. बिहारमध्ये त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सानंद आणि बिहार पोलिसांनी समन्वय साधून ही कारवाई केली, जी सानंद पोलीस अधिकारी बी. टी. गोहिल यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली.
हेही वाचा :