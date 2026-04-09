पीएमओ हॅक केल्याप्रकरणी बिहारमधील हॅकरला अटक, पंतप्रधानांशी संबंधित माहिती विकल्याचा आरोप
या अटक करण्यात आलेल्या तरुणावर पंतप्रधानांशी संबंधित संवेदनशील बाबी उघड करण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी केल्याचाही आरोप आहे.
Published : April 9, 2026 at 3:09 PM IST
बक्सर : पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) हॅक केल्याच्या आरोपाखाली एका तरुणाला पोलिसांनी डुमरांव उपविभागातील सिमरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आशा पाद्री गावातून अटक केली आहे. या अटक करण्यात आलेल्या तरुणावर पंतप्रधानांशी संबंधित संवेदनशील बाबी उघड करण्याच्या बदल्यात पैशांची मागणी केल्याचाही आरोप आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी परदेशातील संशयित व्यक्तींशी संपर्क साधून गोपनीय माहितीच्या बदल्यात पैशांची मागणी करत होता. या प्रकरणाची माहिती मिळताच, पोलीस अधीक्षक शुभम आर्य यांच्या सूचनेनुसार रात्री उशिरा छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत त्या तरुणाला अटक करण्यात आली. सध्या एका गुप्त ठिकाणी या तरुणाची चौकशी सुरू आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक केलेल्या तरुणाचे नाव अमन कुमार असं आहे. दरम्यान, प्रशासकीय सूत्रांनुसार, हा तरुण यापूर्वीही वादांमध्ये अडकला आहे. 2022 मध्ये, कोलकाता विमानतळ हॅक करण्याची धमकी दिल्याबद्दल त्याला कोलकाता आणि बक्सर पोलिसांच्या संयुक्त पथकानं अटक केली होती. मात्र, यावेळी हे प्रकरण पंतप्रधान कार्यालयाशी (पीएमओ) संबंधित असल्यानं, पोलीस अत्यंत सावधगिरी बाळगत असून कोणताही माहिती उघड करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
"ही कारवाई पूर्णपणे स्थानिक पोलिसांनी केली असून, यात दिल्ली पोलिसांचा कोणताही सहभाग नाही. पंतप्रधानांशी संबंधित प्रकरणी परदेशातून पैशांची मागणी केल्याचा आरोपीवर आरोप असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. पुढील तपासातून समोर येणारी कोणतीही माहिती कळवली जाईल." - शुभम आर्य, एसपी, बक्सर
लॅपटॉपसह अनेक वस्तू जप्त : या पोलीस कारवाईमुळं परिसरात खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीच्या घरातून लॅपटॉपसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली असून ती तपासासाठी पाठवण्यात आली आहेत.
