इंदिरा आवास योजनेत बांधललेल्या घराचं छत कोसळलं; एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू

Five people died in Danapur Patna
दुर्घटनेत सापडलेले कुटुंब (IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 12:58 PM IST

पाटणा- बिहारच्या राजधानीत दानापूर क्षेत्रातील दियारामध्ये रविवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली आहे. अकिलपूर ठाण्याच्या हद्दीतील मानस नयापानापूरमधील ४० पट्टी गावातील इंदिरा आवास योजनेतील जुनं घर अचानक कोसळलं. या दुर्घटनेत घराच्या मलब्याखाली सापडल्यानं संपूर्ण कुटुंबातील लोकांचा मृत्यू झाला. घर कोसळल्यानं पाच जणांचा मृत्यू झाला.

रात्री जेवण केल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य हे नेहमीप्रमाणं झोपी गेले. मात्र, अचानक असे घर कोसळेल, अशी कुणालाही कल्पना आली नाही. छत कोसळल्यानंतर काही सेकंदामध्ये संपूर्ण घर कोसळले. मृतामध्ये ३२ वर्षीय बबलू खान, त्याची पत्नी ३० वर्षीय रौशन खातून आणि १२ वर्षाच्या मुलगी रुकसार, १० वर्षाचा मोहम्मद चाँद आणि दोन वर्षाचा चांदनी यांचा समावेश आहे.

घर कोसळताच आजूबाजूच्या परिसरातील लोक घटनास्थळी धावले. लोकांनी आरडाओरडा ऐकून धाव घेतली. ग्रामस्थांनी ताबडतोब हातांनी मलबा हटवण्यास सुरुवात केली. घटनेची माहिती मिळताच अकिलपूर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी बचावकार्य सुरू केलं. परंतु मृतदेह बाहेर काढेपर्यंत कुटुंबातील सर्वांचा मृत्यू झाला होता. त्यांना रुग्णवाहिकेनं रुग्णालयात नेण्यात आल्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं.

पोलीस आणि स्थानिक लोकांच्या मदतीनं घटनास्थळावरून ढिगारा हटवण्यात आला. पण, कुटुंबातील सर्व सदस्य मृत झाले होते. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. - विनोद कुमार, स्टेशन हाऊस ऑफिसर

लोकांच्या माहितीनुसार कोसळलेले इंदिरा आवास घर दहा ते बारा वर्षे जुने होते. मुसळधार पावसामुळे घराच्या भिंती कमकुवत झाल्या होत्या. परंतु गरिबीमुळे त्यांना घराची दुरुस्ती करणं शक्य झालं नव्हतं. मृत बबलू खान मजूर म्हणून काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. घराची झालेली दुर्दशा पाहून शेजाऱ्यांनी त्यांना घर कोसळू शकते, असा वारंवार इशारा दिला होता.

कायमस्वरूपी घरे देण्याची ग्रामस्थांची मागणी- स्टेशन हाऊस ऑफिसर विनोद कुमार यांनी सांगितलं, पाचही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. प्रशासकीय पातळीवर मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा प्रकारची दुर्घटना पुन्हा घडू नये म्हणून डायरा भागातील अशा जुन्या घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारनं डायरा येथील सर्व जुन्या इंदिरा आवासांची पाहणी करावी. गरीब कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे द्यावीत, अशी ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे.

