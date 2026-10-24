बिहारमध्ये धक्कादायक घटना; दुर्गा मंदिरात लहान भावाची हत्या, 22 वर्षीय मोठ्या भावाला अटक
मंदिरात रक्त पाहून लोकांनी तत्काळ स्थानिक पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आरोपी भावाला अटक असून त्याची सध्या चौकशी सुरू आहे.
Published : October 24, 2026 at 7:29 PM IST
पाटणा : बिहारमधील पालिगंजमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याठिकाणी एका मोठ्या भावानं आपल्या दीड वर्षांच्या लहान भावाचं शिर कापून त्याची हत्या केल्याची घटना घडली. या लहान भावाचं शीर जवळच्या दुर्गा मंदिरात सापडले. आरोपानुसार, मोठा भाऊ लहान मुलाला आपल्या कडेवर घेऊन घरातून बाहेर निघाला होता.
दुर्गा मंदिरात लहान भावाची हत्या : आरोपी भावानं त्या निष्पाप मुलाला गावातील मंदिरात नेऊन तिथं त्याचा बळी दिला. मंदिरात मुलाचा मृतदेह पाहून लोकांना धक्का बसला. मुलाचं शीर आणि धड वेगळं पडलेलं होतं. तसंच मंदिराच्या परिसरात सर्वत्र रक्त पसरलं होतं. मंदिरात रक्त पाहून लोकांनी तत्काळ स्थानिक पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आरोपी भावाला अटक असून त्याची सध्या चौकशी सुरू आहे.
मोठ्या भावाला अमली पदार्थांचं व्यसन : मिळालेल्या माहितीनुसार, राणीतालाब पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जितन छपरा गावचा रहिवासी असलेल्या रंजू यादव यांचा 22 वर्षीय मुलगा अजित कुमार उर्फ बाला हा गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमली पदार्थांच्या आहारी गेला होता. या नशेत त्यानं आधी आपल्या धाकट्या भावाला घरातून उचललं आणि जवळपास 200 मीटर अंतरावर असलेल्या गावातील दुर्गा मंदिरात नेले. तिथं त्यानं आधी आपल्या भावाचे शीर कापले. त्यानंतर कापलेले शीर देवी दुर्गा मातेसमोर ठेवलं.
घटनेची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली : ज्यावेळी गावकरी मंदिरात पोहोचले आणि त्यांनी हे पाहिलं, त्यावेळी त्यांनी तत्काळ पोलिसांना कळवले. तसंच या घटनेची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली. मुलाचे आई-वडीलही मंदिरात धावून आले. मंदिरात पोहोचल्यावर आई-वडिलांनी आपल्या दीड वर्षाच्या मुलाचं शीर मंदिरात पडलेलं पाहिलं आणि त्यांना अश्रू अनावर झाले. दरम्यान, पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी अजित कुमार याला अटक केली आहे. या घटनेत वापरलेले धारदार शस्त्रही जप्त करण्यात आलं आहे.
पोलिसांकडून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू : घटनास्थळी पोहोचलेले पालीगंज डीएसपी 2 पंकज शर्मा यांनी तातडीनं पाटणा एफएसएल टीमला या मोठ्या घटनेची माहिती दिली. डीएसपी म्हणाले की, "जितन छपरा गावातील दुर्गा मंदिरात एका मुलाचा मृतदेह पडल्याची माहिती स्थानिक रहिवाशांनी दिली. एफएसएल टीमही घटनास्थळी पोहोचली आहे. पोलीस आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या पथकानं या संपूर्ण प्रकरणाचा कसून तपास सुरू केला आहे. तसंच या भीषण घटनेमागील नेमका हेतू अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेला नाही. पोलीस पीडित कुटुंबीयांची चौकशी करत आहेत. आरोपीलाही अटक करण्यात आली आहे."
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