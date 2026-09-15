'गुजिया'साठी बिहारचा जीआय टॅग मिळवण्याचा प्रयत्न, 900 वर्षे जुन्या घटनेचा दिला दाखला
बिहार सरकार 'गुजिया' पदार्थासाठी 'जीआय' (भौगोलिक निर्देशांक) टॅग मिळवण्याच्या दिशेनं पावलं उचलत आहे.
By Dev Raj
Published : September 15, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 6:25 PM IST
पाटणा : भारतात विविध प्रांतातील लोकं आपल्या शैलीनुसार सण साजरा करतात. तसंच विविध सणांनिमित्त अनेक पदार्थ बनवले जातात. दरम्यान, तीज, गणेश चतुर्थी, होळी, दिवाळी, ख्रिसमस आणि ईद यांसारखे सण साजरे करण्यासाठी आवश्यक मानला जाणारा पिरुकिया किंवा गुजिया हा पारंपरिक देशी गोड पदार्थ आता जागतिक स्तरावर अधिक प्रसिद्धी आणि मान्यता मिळवण्याच्या मार्गावर आहे. बिहार सरकार या पदार्थासाठी 'जीआय' (भौगोलिक निर्देशांक) टॅग मिळवण्याच्या दिशेनं पावलं उचलत आहे.
बिहारचा एक विशेष हक्क मानला जातो : गव्हाच्या पिठापासून बनवल्या जाणाऱ्या आणि त्यामध्ये खवा, रवा, सुकामेवा व किसलेले खोबरे यांचे सार भरून तळल्या जाणाऱ्या या गोड पदार्थाचा देशभरात करंजी (महाराष्ट्र), घुघरा (गुजरात), चंद्रकला (तामिळनाडू), गारिजालू (तेलंगणा), काज्जिकयालू (आंध्र प्रदेश), करिगाडुबू (कर्नाटक), नेवरी किंवा नेउरी (गोवा), प्यारकी (पश्चिम बंगाल) आणि उत्तर भारतीय राज्यांत गुजिया म्हणून आस्वाद घेतला जात असला, तरी या पदार्थावर बिहारचा एक विशेष हक्क मानला जातो. लखीसराय जिल्ह्यातील राहुगड येथील उत्खननात सापडलेल्या, 11 व्या-12 व्या शतकातील पाल वंशाचा राजा रामपाल यांच्या एका मूर्तीच्या हातात प्रसिद्ध 'पिरुकिया' हा पदार्थ (ज्याला या राज्यात 'गुजिया' या नावानं अधिक ओळखलं जातं) दिसून येतो.
मूर्ती लखीसराय संग्रहालयात : प्रसिद्ध जर्मन कला इतिहासकार, वास्तुविशारद आणि इंडोलॉजिस्ट, कोलकाता विद्यापीठाचे प्राध्यापक रजत सन्याल आणि विश्वभारतीचे प्राध्यापक अनिल कुमार यांनी अलीकडेच ‘एसेज इन ऑनर ऑफ गर्ड जे.आर. मेव्हिसेन’ या पुस्तकात प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधात या मूर्तीची ओळख "कन्फेक्शनर्स लॉर्ड" म्हणून केली आहे. ही स्थूलकाय मूर्ती छातीच्या पातळीवर तुटलेली असून, त्याचा तुटलेला भाग अद्याप सापडलेला नाही. मात्र, मूर्तीचा खालचा भाग आणि चौथरा बऱ्यापैकी सुस्थितीत आहे. या चौथऱ्यावर संस्कृत भाषेतील आणि 'गौडी' लिपीतील एक शिलालेख कोरलेला आहे. सध्या ही मूर्ती लखीसराय संग्रहालयात ठेवण्यात आली आहे.
रामपाल हा घराण्यातील शेवटचा राजा होता : "रामपालच्या विजयाच्या आठव्या वर्षातील ज्येष्ठ महिन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, कानूचा पुत्र वामन महिधर... (नाव स्पष्ट वाचता येत नाही) यानं महिसेना गावात ही मूर्ती दान केली," असं त्या शिलालेखात म्हटलं आहे. मूर्तीच्या उजव्या हातात स्पष्टपणे ओळखता येण्याजोगा 'पिरुकिया' हा पदार्थ आहे. पाल घराणे इसवी सनाच्या आठव्या ते बाराव्या शतकादरम्यान भरभराटीस आलं आणि भारतीय उपखंडाच्या पूर्व भागात एक साम्राज्यवादी सत्ता म्हणून उदयास आलं. या घराण्याच्या मुख्य प्रदेशात बंगाल, बिहार आणि आसाम व ओडिशामधील काही भागांचा समावेश होता. रामपाल हा या घराण्यातील शेवटचा प्रमुख राजा होता आणि त्यानं साधारणपणे इसवी सन 1077 ते 1130 या काळात राज्य केलं. दरम्यान, मूर्तीच्या चौथऱ्यावर कोरलेली मिठाई बनवणाऱ्याची साधनं रजत सन्याल आणि अनिल कुमार या दोन्ही प्राध्यापकांनी ओळखली आहेत. (जसं की सुरी, लाटणं व पोळपाट, तसंच ऐरण व साचा यांचं एकत्रीकरण असलेली साधनं)
कानू समाज मिठाई बनवण्याच्या व्यवसायाशी निगडित : सध्या बिहार हेरिटेज डेव्हलपमेंट सोसायटी (BHDS) चे कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत असलेले अनिल यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, "मूर्ती आणि शिलालेख हे स्पष्ट करतात की, पिरुकिया हा गोड पदार्थ सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी महिसोना गाव अस्तित्वात होतं आणि बिहारमधील अति मागास वर्गातील (ईबीसी) भाग असलेली 'कानू' जात देखील त्या काळात अस्तित्वात होती." विशेष म्हणजे, बिहारमधील 'कानू' समाज सध्या मिठाई बनवण्याच्या व्यवसायाशी निगडित आहे आणि या समाजात उत्तम आचारी (स्वयंपाकी) आढळतात. यावरून असं सूचित होतं की, ती मूर्ती कदाचित याच समाजाकडून पूजल्या जाणाऱ्या एखाद्या देवतेची असू शकते.
ऐतिहासिक आणि पारंपरिक मिठाई : "आम्ही पिरुकियासाठी जीआय टॅग मिळवण्याकरिता अर्ज करणार आहोत. बिहारमधील केवळ एकाच मिठाईला (खाजा) आतापर्यंत जीआय टॅग मिळाला आहे आणि आता पिरुकियालाही तो मिळण्याची वेळ आली आहे. ही राज्याची एक ऐतिहासिक आणि पारंपरिक मिठाई आहे. शतकानुशतकं चालत आलेली ही मिठाई एक जिवंत वारसा दर्शवतं आणि तीज, दिवाळी, होळी यांसारख्या सणांच्या वेळी तिचा वापर करणं शुभ मानलं जातं," असं अनिल यांनी सांगितलं. याचबरोबर, बिहारमधील जवळपास प्रत्येक शहरातील अनेक दुकानांमध्ये वर्षभर ताजी पिरुकिया विकली जाते. यावरून ही मिठाई राज्याच्या जनजीवनाचा एक भाग असल्याचं दिसून येते, असं देखील अनिल यांनी निदर्शनास आणून दिलं. मात्र, बिहारच्या या दाव्यावर इतर राज्यांची काय प्रतिक्रिया असणार आहे, हे देखील पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
हेही वाचा :