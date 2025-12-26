ETV Bharat / bharat

१३ कोटी खर्चून बांधलेला रोपवे केबिनसह चाचणीदरम्यान कोसळला; सहा वर्षे सुरू होते काम

रोहतासमध्ये चाचणी घेत असताना रोपवे कोसळल्यानं कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहे. या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोसळलेला रोपवे (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 26, 2025 at 10:00 PM IST

रोहतास (पाटणा)- रोहतास गड किला आणि रोहितेश्वर धाम मंदिरापर्यंत जाण्याचा मार्ग सुकर होण्याकरिता रोपवे मार्ग सुरू करण्याची योजना अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. त्यासाठी घेण्यात आलेली यशस्वी ठरली होती. मात्र, आज दुसऱ्या चाचणीत रोपवे कोसळला आहे. रोपवेचे पिलर उखडून रोपवेची केबिन पर्वतावरून खाली कोसळला. सुदैवानं रोपवेच्या केबिनमध्ये कुणीही नव्हते. त्यामुळे जीवितहानी टळली आहे.

रोपवेच्या चाचणीदर्यान ट्रॉलीचं वजन पिलरला झेपलं नाही. त्यामुळे रोपवेचे खांब उखडून पडले. तसेच लोकांनी बसून जाण्याकरिता असलेला केबिन-पाळणा तुटून हा कोसळून खाली कोसळला. सुदैवानं चाचणीदरम्यान केबिनमध्ये कोणताही व्यक्ती नव्हता. काही अभियंता आणि तंत्रज्ञ यांच्या उपस्थितीत रोपवेची चाचणी घेण्यात आली. केबीन हे रोपवेच्या मदतीनं अकबरपूरपासून रोहतासगडच्या दिशेनं पाठवित असताना काही अंतरावरच खांब (पिलर) कोसळले. त्यानंतर काही खांब जमिनीवर कोसळले. काही क्षणातच संपूर्ण केबिन ही रोपवेसहित जमिनीवर कोसळली.

कोसळलेला रोपवे (Source- ETV Bharat Reporter)

१३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च, सहा वर्षे चालले काम- नवीन वर्षामध्ये रोपवेचं लोकार्पण करण्यात येणार होते. त्यासाठी १३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून रोपवेचे काम सुरू होते. वर्ष २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी रोपवेच्या कामाचा आरंभ केला होता. मात्र, आज चाचणीदरम्यान रोपवे कोसळला आहे. या घटनेनंतर स्थानिक लोक खूप निराश झाले.

कोसळलेला रोपवे (Source- ETV Bharat Reporter)

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. रोपवे सुरू झाल्यानंतर ७० किलोमीटरचा मार्ग हा काही मिनिटातच पूर्ण होणं शक्य होणार आहे. मात्र, हे आता स्वप्न भंगले आहे. कोलकातामधील रोपवे अँड रिसोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या मदतीनं आज चाचणी घेण्यात आली आहे. हे करोडो रुपयांचे काम करण्याकरिता विविध कंपन्या आणि सरकारी संस्थांनी सहभाग घेतला आहे. तिकीट काउंटर, वीज पुरवठा, स्थानक निर्माण आदी कामांचा समावेश आहे. सुमारे १३२४ लांब असलेल्या रोपवेमध्ये पाच टॉवर लावण्यात आले आहेत. तर तिसरे आणि चौथ्या टॉवरमध्ये ४० अंशाचा चढ आहे. त्यामुळे पर्यटकांना रोमांचकारी अनुभव मिळू शकतो. रोपवेमध्ये २ सपोर्ट टॉवर आहेत. रोपवे कामाला सुरुवातीला १२ फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुरुवात झाली.

कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह- काही तांत्रिक समस्या असतानाही ही योजना पूर्णत्वास येणार होती. मात्र, रोपवे कोसळल्यानंतर कामाची गुणवत्ता आणि काम कसं केलं, यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केबिनमध्ये ५७० किलोग्राम वजन वाहून नेण्याची क्षमता आहे. सध्या चाचणीदरम्यान १२ केबिन लावण्यात आल्या होत्या. आवश्यकता भासली तर आणखी केबिन वाढविल्या जाऊ शकतात. स्थानिक नागरिकान तोराब नियाजी यांनी म्हटलं की १३ कोटी ६५ लाख खर्चून केलेल्या योजनेत भ्रष्टाचार झाला. आता लोकांचा स्वप्नभंग झाला. चाचणीदरम्यान रोपवे कोसळला आहे. काहीतरी मोठ्या प्रमाणात निष्काळजीपणा झाला आहे. या प्रकरणाचा पूर्ण तपास होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी.

