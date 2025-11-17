वरात सुरू असताना कारनं चिरडल्यानं ५ जणांचा मृत्यू, १२ हून अधिक जखमी
बिहारमध्ये बेतियामध्ये रात्री भीषण रस्ते अपघात झाला. भरधाव कारनं चिरडल्यानं वरातीमधील पाच जणांचा मृत्यू झाला.
Published : November 17, 2025 at 10:38 AM IST
बेतिया (पाटणा) - बिहारमधील बेतिया जिल्ह्यात रस्ते अपघातात ५ जणांचा मृत्यू झाला. तर १२हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. हा अपघात लौरिया बेतिया मुख्य मार्ग एनएच-२२७वर बिशुनपुरवा गावाजवळ घडला. भरधाव वेगातील कारनं रस्त्याच्या कडेवरून जाणाऱ्या वरातीमधील लोकांना चिरडलं.
स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार नरकटियागंजमधील धूमनगरमधून लौरिया येथील बिशुनपुरवा येथे वरात आली होती. सर्व वऱ्हाडी हे रस्त्याच्या कडेला उभे होते. वरात ही मुलीच्या घरी नेण्याची तयारी सुरू होती. त्याचवेळी अचानक आलेल्या आणि भरधाव वेगातील कारनं अनेकांना चिरडलं. अनियंत्रित झालेली कार गर्दीत घुसल्यानंतर अनेकजण जीवाच्या आंकातानं पळू लागले. ते जखमी झाल्यानं किंचाळत होते. प्रत्यक्षदर्शीच्या माहितीनुसार कारमुळे अपघात झाल्यानंतर आनंदाच्या कार्यक्रमावर दु:खाचं सावट पडलं आहे.
अपघातानंतर एकच गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील लोक घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, तोपर्यंत ५ जणांचा मृत्यू झाला होता. अपघातानंतर झालेली गोंधळाचा फायदा घेत कार चालक पळून जाण्यात यशस्वी झाला. संतापलेल्या लोकांनी अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या कारचं नुकसान केलं आहे. अपघातामधील जखमींवर स्थानिक रुग्णालय जीएमसीएचमध्ये उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि डायल ११२ चे पथक अपघातस्तळी पोहोचले. अपघातामध्ये जखमी झालेल्या काहीजणांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांना जीएमसीएच रुग्णालयात पाठविण्यात आलं आहे. तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
उपचार व्यवस्थित मिळत नसल्यानं रुग्णालयात गोंधळ- लौरिया सीएचसी रुग्णालयात जखमींवर उपचार सुरू असताना निष्काळजीपणा करण्यात येत असल्याचा जखमींच्या नातेवाईकांनी आरोप केला. त्यांनी रुग्णालयात एकच गोंधळ घातला. सीएचसीमधील रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांची संख्या पाहून डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी लपून बसले होते. त्यानंतर परिसरात प्रचंड गोंधळ झाला. दिनेश कुशवाह (४० वर्षे), राजेश महातो (३५ वर्षे) आणि दिनेश कुशवाह (३५ वर्षे) ही मृतांची नावे आहेत. इतर मृतांची ओळख पटविण्याचं काम सुरू आहे. जखमींमध्ये विकास कुमार, राजेश साहनी, अखिलेश कुमार पंडित, रवी रंजन कुमार, राजेश कुमार, सुनील शाह, पूनम देवी, मुन्ना कुमार, रिशु कुमार आणि इतर अनेकांचा समावेश आहे. काही नरकटियागंजमधील धुम नगरचे रहिवासी आहेत. तर काही लॉरियाचे रहिवासी आहेत.
