आंदोलक विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडली, एक सदर रुग्णालयात दाखल
जेपीएससी परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलकांपैकी एकाची तब्येत बिघडली आहे.
Published : August 7, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 8:05 PM IST
रांची : रांचीत जयपाल सिंहा मुंडा स्टेडियममध्ये जेएसएससी आणि जेपीएससी रिफॉर्मद्वारे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आंदोलक गेल्या 5 दिवसांपासून आमरण उपोषण करत आहेत. त्यापैकी काही उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडली आहे. उपोषणकर्ता राहुल क्रांती याची शुक्रवार प्रकृती बिघडली. राहुल यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी अचानक खालावली. तसेच राहुल यांना तापही आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर त्यांना उपचारांसाठी सदर रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे.
राहुल क्रांती यांची प्रकृती पाहता त्यांना ताबडतोब वैद्यकीय पथकाच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. तसेच गरज पडल्यास सलाईन लावावी, असं म्हटलं जात आहे. तसेच दुसऱ्या बाजूला सातत्याने वैद्यकीय पथकाकडून उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांची तपासणी केली जात आहे. तसेच या उपोषणकर्त्यांना गरम पाणी पिण्याचा सल्ला दिला जात आहे. तसेच खबरदारी घेण्याबाबत सांगितलं जात आहे.
7 उपोषणकर्त्यांची तब्येत बिघडली : राहुल क्रांती व्यतिरिक्त इतर 7 उपोषणकर्त्यांची तब्येत सातत्याने खालावत आहे. काही उपोषणकर्त्यांना अशक्तपणा जाणवत आहे. तसेच या उपोषणकर्त्यांना इतर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या उपोषणकर्त्यांवर डॉक्टरांकडून लक्ष ठेवलं जात आहे.
विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महातो यांचीही प्रकृती अस्थिर :आंदोलनात सहभागी झालेले विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महातो यांची प्रकृतीही खालावली असल्याचं म्हटलं जात आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाचा आणि उपोषणाचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचं दिसत आहे. मात्र त्यानंततरही उपोषणकर्ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आपण आपल्या मागण्यांसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचा उपोषणकर्त्यांचं म्हणणं आहे. सरकार जोपर्यंत मागण्यांवर ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन आणि उपोषण सुरूच राहील. मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी कोणत्याही आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार असल्याचंही आंदोलकांनी म्हटलं.
नेहा बोरा आंदोलकांच्या भेटीला : दरम्यान एआयएसएच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची आज शुक्रवारी आंदोलनस्थळी भेट घेतली. बोरा यांनी आंदोलकांच्या समस्या आणि मागण्या समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. "विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या पाहिजेत", असं नेहा बोरा म्हणाल्या.
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