प्लंबर रातोरात बनला करोडपती, बँक खात्यात जमा झाले 294.80 कोटी, चौकशी सुरू
बोधगया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मस्तपुरा गावातील विकास कुमार नावाच्या एका तरुणाच्या खात्यात अचानक 294.80 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
Published : June 5, 2026 at 5:15 PM IST
गया : तुमच्या बँक खात्यात अचानक एखादी मोठी रक्कम जमा झाली तर? असेच प्रकरण बिहारमधील गया इथं समोर आलं आहे. जे सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. बोधगया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मस्तपुरा गावातील विकास कुमार नावाच्या एका तरुणाच्या खात्यात अचानक 294.80 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. विकास कुमार हा प्लंबर आणि इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू आहे.
बॅलन्स पाहून सर्वांना धक्का बसला : मिळालेल्या माहितीनुसार, विकास कुमारच्या खात्यात अचानक 294.80 कोटी रुपये जमा झाले. जेव्हा त्यानं आपल्या ओळखीच्या लोकांना, शेजाऱ्यांना आणि वार्डातील नगरसेवकाला याबद्दल सांगितलं, तेव्हा सर्वांना धक्का बसला. खात्यातील बॅलन्स रक्कम पाहून त्याला भीती वाटली. त्यामुळं विकास कुमारनं सरकारकडे हे पैसे घेण्याची आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
जिओ पेमेंट्स बँकेत आहे खातं : बोधगया येथील मस्तपुरा गावातील रहिवासी जीवलाल रविदास यांचा मुलगा विकास कुमार यानं सांगितलं की, तो गेल्या पाच वर्षांपासून जिओ पेमेंट्स बँकेचा ग्राहक आहे. 4 जून रोजी सकाळी 11 वाजता, त्याने जिओ फायनान्स अॅपद्वारे आपल्या खात्यातील बॅलन्स तपासला. यावेळी त्याला खात्यात 94 कोटी रुपये दिसले. एवढी मोठी रक्कम पाहून त्याला धक्काच बसला. त्याचा यावर विश्वासच बसत नव्हता.
खात्यात 294.80 कोटी रुपये : विकास सांगतो की, सुरुवातीला त्याला वाटलं, हा तांत्रिक बिघाड आहे. त्यानंतर तो एका सायबर कॅफेमध्ये परत गेला आणि त्यानं आपल्या बोटांच्या ठशांचा वापर करून खात्यातील बॅलन्स तपासला. त्यावेळी खात्यात 294.80 कोटी रुपये दिसत होते. एवढ्या मोठ्या रकमेवर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता.
खात्यातील संशयास्पद व्यवहार : विकासला रकमेवर विश्वास बसत नव्हता. त्यामुळं त्यानं अनेक लोकांना आपला बँक बॅलन्स दाखवला. यानंतर ही रक्कम खरी असल्याचं सिद्ध झालं. यामुळं त्याला चिंता वाटू लागली. त्याच्या खात्यावर संशयास्पद व्यवहार होत असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. खात्यात एकूण 6 ते 7 लाख रुपयांचे व्यवहार झाले होते. यानंतर, प्लंबर असलेल्या विकासनं सावधगिरी बाळगली आणि आपल्या खात्यातून कोणतेही पैसे काढणं किंवा व्यवहार करणं टाळलं.
विकासच्या घरी लोकांची गर्दी : बँकिंग प्रणालीतील तांत्रिक बिघाड, सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी किंवा काहीतरी संशयास्पद हालचाल यामागे असू शकते, असा विकासला संशय आहे. दरम्यान, विकास कुमारच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा झाल्याची बातमी पसरताच, माहिती मिळवण्याच्या उत्सुकतेनं लोक त्याच्या घराकडे गर्दी करू लागले.
"माझ्या खात्यात 1300 होते. मी 1200 ट्रान्सफर केले होते. माझ्या खात्यात 100 पेक्षा कमी बॅलन्स होता. मी 4 जून रोजी माझ्या खात्यातील बॅलन्स पाहिला. त्यावेळी हा बॅलन्स 94 कोटी रुपये दिसत होता. ही रक्कम 4 जून रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत होती. नंतर त्याच संध्याकाळी मी एका सायबर कॅफेमध्ये गेलो आणि माझ्या बोटांच्या ठशांचा वापर करून माझे खाते तपासले. तेव्हा बॅलन्स रक्कम 294.80 कोटी दिसत होती." - विकास कुमार, प्लंबर
प्रकरणाची चौकशी व्हावी : या प्रकरणाची लवकरात लवकर चौकशी व्हावी, असं विकास कुमारचं म्हणणं आहे. "या पैशावर माझा अधिकार नाही. केवळ प्लंबर म्हणून काम करून महिन्याला 10 ते 12 हजार रुपये कमावले आहेत," असं विकास कुमारनं सांगितलं. तसंच गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या खात्यावर संशयास्पद हालचाली होत असल्याचंही विकास कुमारनं म्हटलं आहे.
सायबर सेल आणि बोधगया पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार : विकास कुमारनं पुढं स्पष्ट केलं की, पासबुक आणि डिजिटल स्टेटमेंटची तुलना केल्यावर अनेक संशयास्पद आणि मोठ्या रकमा आढळून आल्या. यामुळंच सध्या त्याच्या खात्यात अंदाजे 294.80 कोटी आहेत. त्यामुळं याप्रकरणी विकास कुमारनं संबंधित बँक अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल केली आहे. विकासच्या म्हणण्यानुसार, सायबर सेल आणि बोधगया पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
पोलिसांचं निवेदन : ही तक्रार मिळाल्यानंतर बोधगया पोलीस ठाण्याने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. बोधगया पोलीस ठाण्याचे अधिकारी मनोज कुमार सिंह यांनी सांगितलं की, हे एक संवेदनशील आर्थिक प्रकरण आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
"बँकेची कागदपत्रे, व्यवहार आयडी, सर्व्हर लॉग आणि संबंधित खात्यांची कसून तपासणी केली जात आहे. ही बँकिंगमधील चूक आहे की, यामागे इतर काही संशयास्पद घडामोडी आहेत, याचा तपास पोलीस करत आहेत. पुढील पोलीस कारवाई सुरू आहे. संपूर्ण प्रकरण लवकरच निकाली निघेल." - मनोज कुमार सिंह, स्टेशन हाऊस ऑफिसर, बोधगया
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