100 कोटींचा मालक, स्वत: अजित डोवालांचा गुप्तहेर असल्याची बतावणी, अखेर तोतया IAS चा गेम ओव्हर, 23 क्रेडिट कार्ड, टेस्लासह 2 कार जप्त
पोलिसांनी तोतया आयएएसच्या घरातून 2 गाड्यांसह 23 क्रेडीट जप्त केले आहेत. वाचा अमन कुमार पाठक यांचं वृत्त
Published : August 9, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 7:17 PM IST
खगडीया : बिहारमधील खगडीयामधील जमालपूर बाजार भागात शनिवारी 8 ऑगस्टला स्थानिक पोलिसांनी मोठी कारवाई केलीय. पोलिसांनी एका आयएएस अधिकाऱ्याला अटक केलीय, मात्र हा खराखुरा अधिकारी नसून तोतया आयएएस आहे. पोलिसांनी त्यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे तोतया आयएएसच्या घरी छापा टाकला. मनिष कुमार गुप्ता असं या तोतया आयएएसचं नाव आहे. पोलिसांनी खगडिया एसपी भानूप्रताप सिंह यांच्या मार्गदर्शनात ही संयुक्त कारवाई केली. पोलिसांनी छापेमारीत जप्त केलेल्या वस्तुंची यादी फार मोठी आहे. पोलिसांनी मनिषच्या घरातून क्रेडीट-डेबीट कार्ड, सीसीटीव्ही कॅमेरे, विदेशी मद्य, हरणाचे शिंग, महागडे मोबाईल आणि बरंच काही जप्त केलंय.
घराबाहेर 2 'भारत सरकार'च्या गाड्या : पोलिसांना छापा मारायला आले असताना मनिषच्या घराबाहेर 2 गाड्या दिसल्या. मनिषच्या घराबाहेर काळ्या रंगाची टेस्ला ईव्ही आणि सफेद रंगाची सफारी अशा 2 गाड्या होत्या. या दोन्ही वाहनांमध्ये 'भारत सरकार' असा स्पष्ट उल्लेख असलेला बोर्ड होता. मनिषने या दोन्ही गाड्या आपल्या मालकीच्या असल्याचं सांगितलं. मात्र मनिषला वाहनात 'भारत सरकार' या आशयाचा बोर्ड लावण्याचं समाधनकारक कारण सांगता आलं नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनिषकडे 100 कोटींची संपत्ती आहे.
अजित डोभाल यांचा अंडरकवर एजंट असल्याची बतावणी : छापा टाकायला आलेल्या पोलिसांना मनिष त्याच्या घराबाहेर भेटला. मनिषने आपण आयएएस अधिकारी असल्याचं पोलिसांना सांगितलं. मनिषने पोलिसांना मोबाईलमध्ये असलेलं कथित ओळखपत्रही दाखवलं. पोलिसांनी या ओळखपत्राची एक प्रत आपल्याकडे घेतली आहे. कहर म्हणजे आपण अजित डोभाल यांचा अंडरकवर एंजट असल्याची बतावणी मनिषने केली. मात्र प्राथमिक तपासणीत खोटं असल्याचं स्पष्ट झालं.
8 डेबिट-23 क्रेडीट कार्ड आणि 4 चेकबूक : पोलिसांना मनिषच्या घरातून वेगवेगळ्या बँकेचे एकूण 23 क्रेडीट कार्ड आणि जवळपास 8 डेबिट कार्ड मिळाले. तसेच 4 वेगवेगळ्या बँकांचे चेकबूकही पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. तसेच पोलिसांनी मनिषच्या घरातील 11 सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि डीव्हीआरही जप्त केले आहेत. पोलिसांनी या व्यतिरिक्त मनिषच्या घरातून बारशिंगा हरणाचे शिंग, 31 लीटर विदेशी मद्य आणि 5 आयफोन जप्त केले आहेत. पोलिसांकडून अधिक तपास केला जात आहे.
एफआयआर दाखल, तपास सुरु : गोगरी ठाण्याचे पोलीस अधिकारी अरविंद कुमार यांनी मनीषवर गुन्हा दाखल केलाय. आता या प्रकरणात अधिक तपास केला जात आहे. पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेल्या वस्तुंची तपासणी केली जात आहे. मनीषने जप्त करण्यात आलेल्या वस्तुंचा कोणत्या उद्देशाने वापर केला ? याचा शोध घेतला जात आहे
एसपी काय म्हणाले? : "मनीष गुप्ता तोतया आयएएस अधिकारी असल्याचं सांगून लोकांना लुटायचा. मनीषकडून आयएएस ओळखपत्रही जप्त करण्यात आलंय. मनीषने चौकशीदरम्यान अजित डोवाल यांचा गुप्तहेर म्हणून काम करत असल्याचं सांगितलं. टेस्ला कार, बारशिंगा हरणाचे 2 शिंग, विदेशी मद्य जप्त केलं आहे", अशी माहिती खगडीयाचे एसपी भानुप्रताप सिंह यांनी दिली आहे.
गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फर्जी IAS को गिरफ्तार किया गया— Khagaria Police (@KhagariaPolice) August 9, 2026
:#Khagariapolice#HainTaiyarHum#ZeroToleranceForTerrorism@digbegusarai @DmKhagaria @bihar_police pic.twitter.com/DaTxHto85s
मनीषने लोकांना धमकावून आणि फसवणूक करून प्रचंड संपत्ती जमवली आहे. त्याच्याकडे 100 कोटींची मालमत्ता असू शकते. या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासासाठी पाटणा इथून आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाला बोलावण्यात येणार आहे. त्यानंतर तपासात नाव येणाऱ्या आरोपींना अटक केली जाईल, असंही एसपी यांनी सांगतिलं.
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