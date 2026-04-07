विषारी दारूमुळं बिहारमध्ये आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू, 15 जणांवर रुग्णालयात उपचार
बिहारमधील मोतिहारी जिल्ह्यात विषारी दारूमुळं होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढतच आहे.
Published : April 7, 2026 at 3:32 PM IST
मोतिहारी : बिहारमधील मोतिहारी जिल्ह्यात विषारी दारूमुळं होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढतच आहे. सोमवारी रात्री जिल्ह्यात आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. यामुळं आतापर्यंत एकूण 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसंच मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. दरम्यान, सोमवारी रात्री जिल्ह्यातीलरघुनाथपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या बालगंगा वॉर्ड क्र. 29 मधील रहिवाशी जितेंद्र शाह यांचा मृत्यू झाला.
"शेजाऱ्यानं दारू दिली", मुलीचा आरोप : जितेंद्र शाह यांच्या मृत्यूमुळं त्यांची मोठी मुलगी राणी कुमारी हिला धक्का बसला आहे. तिनं आपल्या वडिलांना शेजारच्या व्यक्तीनं दारू दिल्यामुळं त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला आहे. राणीचा आरोप आहे की, जितेंद्र शाह यांना त्यांचे शेजारी संजीत शाह यांनी दारू दिली, ती प्यायल्यामुळं त्यांचा मृत्यू झाला.
"1 एप्रिलला बुधवारी रात्री माझ्या वडिलांना शेजारी संजीत शाह यांनी दारू पाजली. त्यानंतर ते घटनास्थळावरून पळून गेले. त्यांनी वैरभावातून दारू पाजली, ज्यामुळं माझ्या वडिलांचा मृत्यू झाला. माझे वडील गेले... आता आम्ही काय करणार?" - राणी कुमारी, मृताची मोठी मुलगी
आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू : विषारी दारूच्या सेवनामुळं आतापर्यंत एकूण 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, ही मृत्यूची लाट 2 एप्रिलपासून सुरू झाली, कारण मोठ्या संख्येनं लोकांनी दारू प्यायली होती. बुधवार रात्रीपासून केवळ जितेंद्र यांचीच नव्हे, तर विविध भागांतील इतरांचीही प्रकृती खालावू लागली. सर्वांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथं उपचारादरम्यान दोघांचा मृत्यू झाला. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. तसंच जवळपास 15 जण अजूनही रुग्णालयात दाखल असून, त्यापैकी 6 जणांनी आपली दृष्टी गमावली आहे.
मेथिल अल्कोहोलयुक्त दारूमुळं मृत्यू : जितेंद्र शाह यांना जिल्ह्यातील त्रिभुवन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तेथील डॉक्टरांनी त्यांच्या मृत्यूचं कारण मेथिल अल्कोहोलयुक्त विषारी दारू असल्याचं सांगितलं. तज्ज्ञांच्या मते, मेथिल अल्कोहोलचे रूपांतर फॉर्मल्डिहाइडमध्ये होतं, ज्यामुळं डोळे, फुफ्फुसे आणि मेंदूला नुकसान पोहोचतं. यकृत आणि मूत्रपिंड त्वरित निकामी होतात, ज्यामुळं जगणे अत्यंत कठीण होतं.
संशयितांना अटक : अवैध दारू तस्करीचं एक गुप्त नेटवर्क कार्यरत असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. नेपाळ सीमेपलीकडून तस्करी होणाऱ्या या दारूमध्ये चिनी इंडस्ट्रियल अल्कोहोल मिसळलं जातं. पोलीस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात म्हणाले, "आम्ही दोन संशयितांना अटक केली आहे. काल, विषारी दारू जाणीवपूर्वक विकल्याच्या आरोपाखाली सुनील शाह आणि कन्हैया यादव या दोन दारू माफियांनी कोट येथील न्यायालयात आत्मसमर्पण केलं. यापूर्वी पोलिसांनी एकूण सात जणांना अटक केली आहे."
"या प्रकरणात आतापर्यंत एका चौकीदारासह सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. दोन आरोपींनी सोमवारी न्यायालयात आत्मसमर्पण केलं. त्यांच्यावर विषारी दारू विकल्याचा आरोप आहे. या सर्व व्यक्तींची चौकशी सुरू असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जात आहे." - स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
पाच वर्षांपूर्वी विषारी दारूमुळं 42 लोकांचा मृत्यू झाला होता : 2023 मध्ये मोतिहारी जिल्ह्यात विषारी दारूच्या एका प्रकरणामध्ये जवळपास 42 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी बालगंगा आणि तुर्कौलिया भागांना सर्वाधिक फटका बसला होता. पीडितांची कुटुंबे आजही न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत. त्या घटनेच्या आठवणी अजूनही ताज्या असून, तशीच एक भीषण परिस्थिती पुन्हा निर्माण होत असल्याचं दिसत आहे.
हेही वाचा :
- अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून शिर्डीतील प्रतिष्ठित व्यक्तींना नोटीस; माजी नगराध्यक्ष कैलास कोतेंनी काय दिली माहिती?
- मुंबईकरांसाठी नव्या मेट्रो मार्गिका सेवेचं आज होणार उद्घाटन; ठाण्यात पहिल्यांदाच धावणार मेट्रो
- जनगणना कामाला नकार देणं भोवलं; 'इतक्या' शिक्षकांनी मारली दांडी : महानगरपालिकेनं दिले गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश