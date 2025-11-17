नितीश कुमार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या घोषणेची प्रतीक्षा वाढली; १८ नोव्हेंबरला होणार एनडीएची बैठक
बिहार निकालानंतर मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांच्या नामांकनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. एनडीएची बैठक आता १७ ऐवजी १८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
Published : November 17, 2025 at 3:28 PM IST
पाटणा : १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या एनडीएच्या बैठकीत बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी नितीश कुमार यांचं नाव सुचवण्यात येणार होतं. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलं होतं, पण नंतर बातमी आली की ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. आता एनडीएची बैठक १८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे, असं बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल यांनी सांगितलं.
भाजपा विधिमंडळ नेता निवड उद्या : बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल यांनी सांगितलं की, भाजपा विधिमंडळ पक्षाची बैठक उद्या (१८ नोव्हेंबर) सकाळी १० वाजता भाजपाच्या अटल सभागृहात होईल. भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत आपला नेता निवडेल. यासाठी आमचे निरीक्षकही केंद्रातून येतील.
"भाजपाच्या बैठकीनंतर एनडीएची बैठक होईल आणि त्यानंतर सरकार स्थापनेसाठीसाठी नेता निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. २१ तारखेपर्यंत नेता निवड होऊन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण होईल." - दिलीप जयस्वाल, बिहार भाजपा अध्यक्ष
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, " कल सुबह 10 बजे भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक है, और विधायक दल की बैठक में भाजपा अपना नेता चुनेगी, केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक भी आएंगे और फिर nda की बैठक होगी और फिर सरकार गठन का काम पूरा होगा। 21 तारीख तक… pic.twitter.com/PndYU7RXkQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
प्रतीक्षा आणखी वाढली : दिलीप जयस्वाल यांच्या विधानावरून हे स्पष्ट होतं की, भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत नवीन नेता निवडला जाईल. त्यानंतर पक्ष त्यांच्या मित्रपक्षांना मुख्यमंत्रीपदासाठी नितीश कुमार यांना पाठिंबा देणारे औपचारिक पत्र सादर करेल. त्यामुळं प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे.
नितीश कुमार यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा : सोमवारी नितीश कुमार मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गर्दी होती. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवालयाला भेट दिली आणि मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते थेट राजभवनात गेले. राजभवनात पोहोचल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यपालांना राजीनामा सादर केला. त्यानंतर नितीश कुमार राजभवनातून निघून पाटणा येथील त्यांच्या निवासस्थानी परतले.
गांधी मैदानावर शपथविधी सोहळा : १९ नोव्हेंबर रोजी बिहार विधानसभा विसर्जित होणार आहे. नितीश कुमार यांचं नाव निश्चित झाल्यानंतर ते सरकार स्थापनेचा दावा करतील. बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने २०२ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला आणि तेव्हापासून मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गर्दी होत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २० नोव्हेंबर रोजी गांधी मैदानावर शपथविधी सोहळा होणार आहे आणि त्याची तयारी सुरू आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पाटण्यापासून दिल्लीपर्यंत मंत्रिमंडळाची रचना निश्चित करण्यासाठी बैठका सुरू आहेत.
#WATCH | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन से रवाना हुए और पटना स्थित अपने आवास पहुंचे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
हाल ही में संपन्न #BiharElection2025 में NDA ने राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। pic.twitter.com/MAb0tczn20
राज्यपालांना आमदारांची नवीन यादी सादर : १७ वी विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर १८ वी विधानसभा स्थापन करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू होईल. निवडणूक आयोगाने रविवारी राज्यपालांना २४३ आमदारांची नवीन यादी सादर केली आणि निवडणूक आयोगाने बिहारमधील आचारसंहिता देखील उठवली आहे.
