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बिहार पूर : गंगा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ; 11 जिल्ह्यांतील 16.85 लाख लोकांना पुराचा फटका

राज्यातील 11 जिल्ह्यांमधील 61 तालुके आणि 300 ग्रामपंचायतींमधील अंदाजे 16.85 लाख लोकांना पुराचा फटका बसला आहे.

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बिहार पूर : गंगा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ; 11 जिल्ह्यांतील 16.85 लाख लोकांना पुराचा फटका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 9:52 PM IST

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पाटणा : बिहारमध्ये पुरामुळं हाहाकार माजला आहे. गंगा, गंडक, कोसी, सोन आणि पुनपुन यांसारख्या विविध नद्यांमधील पाण्याची पातळी वाढल्यानं पूरस्थिती गंभीर झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 11 जिल्ह्यांमधील 61 तालुके आणि 300 ग्रामपंचायतींमधील अंदाजे 16.85 लाख लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून मदत आणि बचाव कार्य सातत्यानं सुरू आहे. मात्र, गंगा नदीतील पाण्याचा वाढता दाब आता खालच्या बाजूच्या जिल्ह्यांसाठी एक नवीन चिंतेचा विषय बनला आहे.

पूरग्रस्त भागांमध्ये 80 सामुदायिक स्वयंपाकघरे : पूरग्रस्त कुटुंबांना मदत देण्यासाठी राज्यात 80 सामुदायिक स्वयंपाकघर केंद्रे चालवली जात आहेत. या केंद्रांनी आतापर्यंत अंदाजे 1.21 लाख लोकांना अन्न पुरवले आहे. याव्यतिरिक्त, एका मदत शिबिराने 326 पूरग्रस्तांना निवारा, अन्न, वैद्यकीय सेवा आणि इतर अत्यावश्यक सेवा पुरवल्या आहेत.

शिधावाटपाची पाकिटे वितरित : पाऊस आणि पुरामुळं विस्थापित झालेल्या व बाधित कुटुंबांना तत्काळ मदत करण्यासाठी प्रशासनानं अंदाजे 45,900 पॉलिथिन शीट आणि 11,700 कोरड्या शिधावाटपाची पाकिटे वितरित केली आहेत. पूरग्रस्त भागांतील लोकांच्या वाहतुकीची आणि सुरक्षित स्थलांतराची सोय करण्यासाठी राज्यभरात 1,158 बोटी कार्यरत आहेत.

एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ पथकं तैनात : संभाव्य पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, मदत आणि बचाव कार्य तीव्र करण्यात आलं आहे. राज्यातील विविध पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये 27 एसडीआरएफ आणि 7 एनडीआरएफ पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. प्रशासन बंधारे, नदीकाठची गावं आणि सखल भागांवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे.

बिहार पूर : गंगा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ; 11 जिल्ह्यांतील 16.85 लाख लोकांना पुराचा फटका (ETV Bharat)

पाटणामध्ये गंगा नदी धोक्याच्या पातळीच्या वर : जलसंपदा विभागाकडून रविवारी सकाळी 8 ते 9 च्या दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, गंगा नदीच्या अनेक प्रमुख ठिकाणी पाण्याची पातळी धोक्याच्या पातळीच्या वर आहे. दिघा घाटावर गंगा नदी धोक्याच्या पातळीपेक्षा 1.54 मीटर, गांधी घाटावर 1.96 मीटर आणि हाथीडाह इथं 1.74 मीटर वर वाहत आहे. गांधी घाटावरील पाण्याची पातळी सध्या स्थिर आहे, परंतु हाथीडाह येथील पाण्याची पातळी वाढ होतेय. विभागानं इशारा दिला आहे की, पाटणा परिसरातील वाढलेल्या पाण्याच्या पातळीचा दबाव आता नदीच्या खालच्या प्रवाहावर पसरेल.

पाच जिल्ह्यांना विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला : मुंगेरमध्ये गंगा नदी धोक्याच्या पातळीपेक्षा 0.51 मीटर वर असून तिची पातळी वाढत आहे. सुलतानगंजमध्ये पाण्याची पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा 2.01 मीटर वर नोंदवली गेली, तर भागलपूरमध्ये ही पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा 0.65 मीटर वर नोंदवली गेली. कहलगावची पातळीदेखील धोक्याच्या पातळीच्या वर आहे. जलसंपदा विभागानं म्हटलं आहे की, गांधी घाटावरील वाढत्या पाण्याच्या पातळीमुळं पुढील एक ते तीन दिवसांत हाथीडाह आणि त्यानंतरच्या खालील बाजूस असलेल्या मापन केंद्रांवर परिणाम होऊ शकतो. विभागानं बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपूर आणि कटिहार येथील गंगा नदीकिनारी असलेल्या भागांना विशेष खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

पुराचा परिणाम शिक्षण आणि रेल्वे वाहतुकीवर : पुराचा परिणाम केवळ गावं आणि शेतजमिनींपुरता मर्यादित नाही. बाधित भागांतील 120 हून अधिक शाळा बंद असल्यानं मुलांच्या शिक्षणात व्यत्यय आला आहे. अनेक भागांतील रस्ते संपर्क आणि पाणी साचल्यामुळं प्रवासात अडथळा निर्माण झाला आहे. पुनपुनमधील वाढत्या पाण्याच्या पातळीमुळं पाटणा-गया रेल्वे मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीवरही परिणाम झाला असून, अनेक मेमू गाड्या आधीच रद्द करण्यात आल्या आहेत. विविध रेल्वे रुळ आणि रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग आणि रिंग डॅमवर पुराचा परिणाम : बक्सर ते कटिहारपर्यंत अनेक ठिकाणी पूरस्थितीमुळे बंधारे, रिंग डॅम आणि रस्त्यांवर परिणाम झाला आहे. सारणमधील दोरिगंजजवळ राष्ट्रीय महामार्ग 19 वर पाणी साचल्याचं वृत्त आहे, तर भागलपूरमधील राष्ट्रीय महामार्ग 80 वरील पाण्याच्या पातळीमुळं वाहतुकीची चिंता वाढली आहे. पुनपुन-दिघवारा भागातील रिंग डॅमच्या नुकसानीमुळं प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. अनेक सखल आणि दियारा भागांमध्ये पिकांचं नुकसान झालं असून, शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे मदतकार्याला गती देण्याचे निर्देश : गंभीर पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी पूरग्रस्त जिल्ह्यांचे प्रभारी मंत्री आणि सचिवांना परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सक्रिय केलं आहे. तसंच अधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये तळ ठोकून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे आणि मदतकार्याला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पूरग्रस्त जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत मुख्य सचिव स्तरावर बैठकाही घेण्यात आल्या असून, त्यांना बंधाऱ्यांवर 24 तास देखरेख ठेवणे, मदत शिबिरे उभारणे आणि गरजूंपर्यंत तात्काळ मदत पोहोचवणे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुढील दोन दिवसांचा पावसाचा अंदाज : बिहार हवामान सेवा केंद्रानं पुढील दोन दिवसांत राज्यातील अनेक भागांमध्ये हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाचीही शक्यता आहे. परिणामी, नदीच्या पाण्याच्या पातळीत होणाऱ्या संभाव्य बदलांबाबत प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

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TAGGED:

बिहार पूर
GANGA WATER LEVEL RISES
PATNA
DOWNSTREAM AREAS ON ALERT
BIHAR FLOODS

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