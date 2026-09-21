बिहार 'उडता पंजाब' बनतोय का? NCB च्या अहवालातून एक धक्कादायक खुलासा!
बिहार भारतातील वाढत्या अमली पदार्थांच्या नेटवर्कमध्ये एक प्रमुख वाहतूक आणि संपर्क मार्ग म्हणून उदयास येत आहे. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी गौतम देबरॉय यांचा रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 8:16 PM IST
नवी दिल्ली : भारतातील वाढत्या अमली पदार्थांच्या जाळ्यात बिहार एक महत्त्वाचा वाहतूक आणि संपर्क मार्ग म्हणून उदयास येत आहे. तज्ञांच्या मते, ज्याप्रमाणे एकेकाळी पंजाब अमली पदार्थांच्या तस्करीचे प्रमुख केंद्र होते. त्याचप्रमाणे आता बिहार भारतातील वाढत्या अमली पदार्थांच्या नेटवर्कमध्ये एक प्रमुख वाहतूक आणि संपर्क मार्ग म्हणून उदयास येत आहे. अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोनं (एनसीबी) तयार केलेल्या एका अंतर्गत अहवालात या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
बिहार वाहतूक मार्ग म्हणून का उदयास येतोय? : अमली पदार्थांच्या जाळ्यातील बिहारचे महत्त्व भौगोलिक स्थानामुळं आणि विस्तृत रस्ते व रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळं आहे. या राज्याच्या सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि पश्चिम बंगालला लागून आहेत. तसंच बिहार हे राज्य उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य भारताला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गांवर वसलेलं आहे.
एनसीबीचं माजी उपमहासंचालक संजय कुमार सिंह यांनी सोमवारी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी "बिहारच्या भौगोलिक स्थानामुळे तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांना 'स्रोत क्षेत्रे' आणि 'अंतिम बाजारपेठा' यांच्यातील दुवा म्हणून बिहारचा वापर करणं शक्य होतं. पूर्व भारतात येणारे किंवा तिथून जाणारे अमली पदार्थ अनेक राज्यांतून नेले जाऊ शकतात. अशा वेळी, देशाच्या इतर भागांकडे माल रवाना होण्यापूर्वी बिहार हे एक महत्त्वाचे कनेक्टिंग पॉईंट ठरू शकते," असं संजय कुमार सिंह यांनी सांगितलं.
उत्तर प्रदेशशी असलेल्या कनेक्टिव्हिटीमुळं बिहारला उत्तर भारतातील मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो. त्याचबरोबर, झारखंड आणि पश्चिम बंगालशी असलेल्या कनेक्टिव्हिटीमुळे बिहार पूर्वेकडील आणि ईशान्येकडील मार्गांशी जोडले जाते. राज्याच्या रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्कमुळं तस्करांना विविध वाहतूक साधनांद्वारे आणि अनेक राज्यांच्या हद्दींमध्ये अमली पदार्थांची वाहतूक करणं शक्य होतं.
जप्तीची आकडेवारी काय सांगते? : संजय कुमार सिंह यांच्या मते, बिहार-नेपाळ सीमा ही अमली पदार्थांच्या, विशेषतः नेपाळमधून येणाऱ्या हशीश आणि चरसच्या तस्करीसाठी नेहमीच एक प्रमुख मार्ग राहिली आहे. "नेपाळ आणि म्यानमारमधून येणारे अमली पदार्थ बिहारमार्गे देशाच्या इतर भागांमध्ये जातात," असं संजय कुमार सिंह यांनी सांगितलं. दरम्यान, राज्यात उघडकीस येत असलेल्या अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या प्रमाणावर प्रकाश टाकताना, 'ईटीव्ही भारत'च्या हाती आलेल्या सरकारी आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की, 2025 मध्ये बिहारमध्ये 49,964 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले.
एनसीबीच्या अहवालानुसार, केवळ अमली पदार्थांच्या जप्तीमुळं सतत बदलणाऱ्या तस्करीच्या नेटवर्कचे संपूर्ण चित्र मिळू शकत नाही, यावर भर देण्यात आला आहे. अमली पदार्थांचा उगम कोठून झाला, त्यात सामील असलेल्या मध्यस्थांना ओळखणे, त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेणे आणि त्या खेपाचे अंतिम ठिकाण निश्चित करणे, हे तपास यंत्रणांना आवश्यक आहे. "त्यामुळं, आता लक्ष वैयक्तिक कुरिअर आणि तुरळक जप्तींवरून हटून, त्यांच्यामागे कार्यरत असलेल्या मोठ्या सिंडिकेटवर केंद्रित होत आहे," असं एनसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
|राज्यनिहाय वार्षिक जप्त केलेले अमली पदार्थ (in kg)
|राज्य
|2023
|2024
|2025
|बिहार
|62,314 kg
|41,048 kg
|49,964 kg
|उत्तर प्रदेश
|83,424 kg
|53,331 kg
|80,331 kg
|पश्चिम बंगाल
|63,695 kg
|1,31,991 kg
|75,948 kg
|आसाम
|87,221 kg
|46,536 kg
|31,706 kg
|मेघालय
|7,232 kg
|5,913 kg
|1,029 kg
|झारखंड
|45,017 kg
|37,193 kg
|25,010 kg (approx.)
जप्तीपासून ते नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यापर्यंत... : एनसीबीनं इतर अमली पदार्थ कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना गुप्त माहितीची देवाणघेवाण अधिक मजबूत करण्यास आणि राज्य व राष्ट्रीय सीमा ओलांडणाऱ्या प्रकरणांमध्ये एकत्रितपणे काम करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, एनसीबीच्या बैठकीत अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध लढणाऱ्या अनेक संस्था एकत्र आल्या होत्या. यामध्ये एनआयए, अंमलबारी संचालनालय (ईडी), महसूल गुप्तचर संचालनालय (डीआरआय), सीमाशुल्क, आयकर विभाग, बीएसएफ, आरपीएफ, सीआयएसएफ, राज्य अंमली पदार्थ विरोधी कृती दल, राज्य अंमली पदार्थ नियंत्रक आणि गुप्तचर संस्था यांचा समावेश होता.
या बैठकीशी संबंधित एका अधिकाऱ्याच्या मते, विविध संस्थांनी गोळा केलेली माहिती एकत्रित करणे आणि लहान जप्तींमागील मोठे नेटवर्क ओळखणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, आर्थिक तपास हा या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून समोर आला आहे. अंमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळालेला पैसा अनेक खाती, व्यवसाय आणि मध्यस्थांमार्फत फिरू शकतो. या पैशांच्या मार्गांचा मागोवा घेतल्यास तपास अधिकाऱ्यांना अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये पडद्यामागे सामील असलेल्या आर्थिक पुरवठादारांना आणि सूत्रधारांना ओळखण्यास मदत होऊ शकते.
मुख्य सूत्रधार आणि फरार आरोपींवर लक्ष केंद्रित करणे : राज्यांच्या सीमा ओलांडून कार्यरत असलेले तस्कर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाऊन किंवा देश सोडून कायदेशीर अधिकारक्षेत्रातील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊ शकतात, असं एनसीबीनं म्हटलं आहे. "सुधारित माहिती-आदानप्रदानाचा उद्देश एजन्सींना अशा व्यक्तींना ओळखण्यास आणि त्यांच्याविरुद्ध समन्वित कारवाई सुरू करण्यास सक्षम करणे हा आहे," असं एजन्सीनं म्हटलं आहे.
बिहार आणि ईशान्य भारताचा संबंध : त्रिपुरा आणि मिझोराममध्ये एनसीबीच्या एकाच वेळी झालेल्या संयुक्त समन्वय बैठका राष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करीच्या परिस्थितीत पूर्व आणि ईशान्य कॉरिडॉरचे महत्त्व अधोरेखित करतात, हे महत्त्वाचे आहे. ईशान्य भारताच्या अनेक देशांशी आंतरराष्ट्रीय सीमा जोडलेल्या आहेत आणि हा भाग सीमापार तस्करीसाठी असुरक्षित मानला जातो. एकदा या प्रदेशात अमली पदार्थ आले की, तस्करीचे नेटवर्क प्रस्थापित रस्ते आणि रेल्वे मार्गांचा वापर करून माल भारताच्या इतर भागांमध्ये पोहोचवू शकतात.
"या संदर्भात, ईशान्य भारत, पूर्व भारत आणि देशाच्या उत्तर व इतर भागांमधील प्रमुख बाजारपेठांना जोडणारा एक संभाव्य दुवा म्हणून बिहारच्या कनेक्टिव्हिटीला महत्त्व प्राप्त होते," असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. दरम्यान, एका राज्यातील संशयित मालाच्या खेपांविषयीची गुप्त माहिती संपूर्ण तस्करी साखळीचा माग काढण्यासाठी शेजारील राज्यांमधील यंत्रणा आणि केंद्रीय यंत्रणांना तत्काळ दिली पाहिजे, यावर एनसीबीनं यावर जोर दिला आहे.
कृत्रिम औषधे आणि गुप्त प्रयोगशाळा : एनसीबीनं कृत्रिम औषधे आणि गुप्त उत्पादन प्रयोगशाळा यांसारख्या उदयोन्मुख धोक्यांकडे अधिक लक्ष देण्याचं आवाहन केलं आहे. अवैध औषध उत्पादनाशी संबंधित संशयास्पद हालचाली ओळखण्यासाठी एजन्सींना 'रेड फ्लॅग इंडिकेटर्स' वापरण्यास प्रोत्साहित केलं जात आहे. औषधांचा गैरवापर हे चिंतेचं आणखी एक क्षेत्र आहे, कारण कायदेशीर औषधे आणि रासायनिक कच्चा माल अवैध औषध निर्मितीसाठी वळवला जाण्याची शक्यता आहे. एनसीबीनं गुप्तचर माहिती, तपास, आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा आणि आंतर-एजन्सी समन्वय यांचा समावेश असलेल्या अधिक एकात्मिक अंमलबजावणी प्रतिसादाची मागणी केली आहे.
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