बिहारमधील 'या' गावात 30 वर्षांनी झालं मतदान; गावकऱ्यांनी निवडणूक कर्मचाऱ्यांचं केलं स्वागत
मतदारांनी मोठ्या उत्साहानं घराबाहेर पडून भयमुक्त वातावरणात मतदान केलं.
Published : November 11, 2025 at 3:05 PM IST
गयाजी : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान मतदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे. गया जिल्ह्यातील इमामगंज मतदारसंघातील नक्षलग्रस्त भागातही मोठ्या संख्येनं लोक घराबाहेर पडले आणि त्यांनी मतदान केंद्रांवर जाऊन मतदान केलं.
गावकऱ्यांनी केलं कर्मचाऱ्यांचं स्वागत : दरम्यान, इमामगंज मतदारसंघातील बिराज गावात 30 वर्षांनंतर मतदान झालं आहे. हे गाव नक्षलवादामुळं प्रभावित होतं. नक्षलवादी कारवायांमुळं 1995 मध्ये गावातून मतदान केंद्र काढून टाकण्यात आलं होतं. मात्र, आता या निवडणुकीसाठी 30 वर्षांनंतर बिराजमध्ये पुन्हा मतदान केंद्र स्थापन करण्यात आलं. विशेष म्हणजे निवडणूक कर्मचारी गावात आल्यावर त्यांचं भव्य स्वागत करण्यात आलं. गावकऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना पुष्पहार घालून स्वागत केले.
भयमुक्त वातावरणात मतदान : मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (11 नोव्हेंबर) झालेल्या मतदानात ग्रामस्थांनी उत्साहानं भाग घेतला. मतदारांनी मोठ्या उत्साहानं घराबाहेर पडून भयमुक्त वातावरणात मतदान केलं. 30 वर्षांनंतर गावात पुन्हा मतदान झाल्याबद्दल लोकांना आनंद झाला. शांततेत मतदान पार पडावे, यासाठी प्रशासनाकडून कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.
इमामगंजमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था : इमामगंजमधील मतदान केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. इमामगंजचे एसडीपीओ कमलेश कुमार हे स्वतः सुरक्षा व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी मतदान केंद्रांची पाहणी करण्यासाठी अनेक भागांना भेट दिली. एसडीपीओ कमलेश कुमार यांनी सांगितलं की, "इमामगंज हा नक्षलग्रस्त भाग आहे, परंतु मतदान पूर्णपणे शांततेत आणि भयमुक्त वातावरणात होत आहे. सर्व मतदान केंद्रांवर पुरेसे सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत. तसंच डोंगराळ भागात ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जात आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.
