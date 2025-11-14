Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांवर हल्लाबोल! म्हणाले "बिहार निकालाने निवडणूक आयोगावरील जनतेचा विश्वास झाला मजबूत"

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएनं मोठा विजय मिळवल्यानंतर कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.

PM MODI ON BIHAR ELECTION
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 14, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत एनडीएनं विरोधकांचा दारुण पराभव करत ऐतिहासिक विजय मिळवला. यानंतर देशभरात भाजपा आणि मित्र पक्षांनी आनंदोत्सव साजरा केला. बिहार निवडणुकीचा आनंद साजरा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील भाजपा मुख्यालयात पोहोचले. यावेळी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांचं स्वागत करत अभिनंदन केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा मुख्यालयातून पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना संबोधित करताना काँग्रेससह विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला.

'फिर एक बार, एनडीए सरकार' : "आम्ही जनतेचं मन चोरलं. त्यामुळं आता बिहारच्या जनतेनं दाखवून दिलंय की 'फिर एक बार, एनडीए सरकार'. मी जेव्हा बिहारच्या निवडणुकीत 'जंगलराज, कट्टा सरकार' असं बोलायचो, तेव्हा राजदच्या लोकांना कधी वाईट वाटायचं नाही, पण काँग्रेसच्या लोकांना फार वाईट वाटत होतं. पण मी आज पुन्हा सांगतो, आता कट्टा सरकार परत येणार नाही," असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांवर टीकास्त्र डागलं.

बिहारच्या जनतेनं माझा आग्रह पूर्ण केला : "मी बिहारच्या जनतेला रेकॉर्ड वोटिंगचा आग्रह केला होता. बिहारच्या जनतेनं सगळे रेकॉर्ड तोडलेत. मी बिहारच्या मतदारांना एनडीएला मोठा विजय मिळवून देण्याचा आग्रह केला होता. बिहारच्या जनतेनं माझा हा आग्रह पूर्ण केला," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

बिहारमध्ये नवा M-Y फॉर्म्युला : "लोहा लोहे को काटता है' जुनी म्हण आहे. बिहारमध्ये काही पक्षांनी तुष्टीकरणाचा एम-वाय म्हणजे M-Y फॉर्म्युला बनवला होता. पण आजच्या या विजयानं एक नवीन सकारात्मक एम-वाय फॉर्म्युला बनवला आहे. तो आहे महिला आणि युवा वर्ग," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

बिहारमध्ये जंगलराज होतं तेव्हा... : "बिहारमध्ये जेव्हा जंगलराज होतं. तेव्हा काय काय व्हायचं, हेही तुम्हाला माहिती आहे. उघडपणे मतदान केंद्रांवर हिंसा व्हायची. मतपेट्या लुटल्या जायच्या. आज त्याच बिहारमध्ये विक्रमी मतदान होत आहे. शांततापूर्ण मतदान होत आहे. प्रत्येकाचं मतदान नोंद झालं. प्रत्येकानं आपल्या पसंतीचं मत दिलं. आधी बिहारमध्ये कोणतीही निवडणूक अशी होत नव्हती. जिथं पुनर्मतदान होत नव्हतं. 1995 साली 1,500 हून जास्त मतदान केंद्रांवर पुनर्मतदान झालं होतं. 2000 सालीही हेच चित्र होतं. पण जसं जंगलराज गेलं, तसतशी परिस्थिती सुधरत गेली. यावेळी दोन टप्प्यातल्या निवडणुकीत कुठेही पुनर्मतदान झालं नाही. यावेळी शांततापूर्ण मतदान झालं, असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लालू प्रसाद यादव यांच्या सत्ताकाळावर हल्लाबोल केला.

हेही वाचा :

  1. तेजस्वी यादव यांचा दारुण पराभव, विरोधी पक्षनेतेपद जेमतेम राखता आलं
  2. 'सिंघम' शिवदीप लांडे यांचा बिहार विधानसभा निवडणुकीत पराभव; किती मते मिळाली?
  3. बिहारच्या जनतेचं प्रगतीला मत, दिल्लीसह महाराष्ट्राचे 'पप्पू' कोमात; मुरलीधर मोहोळ, रवींद्र चव्हाण, आशिष शेलारांची प्रतिक्रिया

TAGGED:

नरेंद्र मोदी
बिहार निवडणूक 2025
PM NARENDRA MODI
जंगलराज
PM MODI ON BIHAR ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.