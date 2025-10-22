ETV Bharat / bharat

बिहार निवडणूक २०२५ : पाटण्यातील गजबजलेले मरीन ड्राइव्ह, जिथे राज्याच्या प्रगतीबद्दल होते चर्चा

दूरदूरहून लोक उपजीविकेच्या शोधात पाटण्यातील मरीन ड्राइव्हवर येतात आणि त्यांच्या अडचणी शेअर करतात. वाचा एक ग्राउंड रिपोर्ट वाचा.

पाटणा मरीन ड्राईव्ह
पाटणा मरीन ड्राईव्ह (ETV Bharat)
author img

By Bilal Bhat

Published : October 22, 2025 at 3:53 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 4:03 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देवराज आणि बृजम पांडे यांच्यासह..

पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची तयारी जोरात सुरू आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष त्यांच्या निवडणूक रणनीती आखण्यात व्यग्र असताना, सामान्य लोक दररोज उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करत आहेत. याची एक झलक पाटणा मरीन ड्राइव्हवरील गंगा पथावर दिसली. पाहुण्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी लोक पाटणा मरीन ड्राइव्हवरील गंगा पथावर उत्कृष्ट खाद्यपदार्थ आणि पेय पदार्थांचे स्टॉल लावण्यात व्यग्र आहेत. स्टॉल मालक विविध पार्श्वभूमीचे आहेत. काही जण मजबुरीतून बाहेर पडले आहेत कारण त्यांच्याकडे उपजीविकेचे इतर कोणतेही साधन नाही, तर काही अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी आले आहेत. त्यांची एकमेव इच्छा शक्य तितकी कमाई करणे आहे.

बिहारमध्ये निवडणुकीचा हंगाम सुरू असल्याने, राज्यातील राजकीय वातावरणाचा अंदाज घेण्यासाठी हे एक योग्य ठिकाण आहे. बिहार हे सर्वात जास्त राजकीयदृष्ट्या जागरूक राज्यांपैकी एक आहे. येथील लोक उघडपणे आपले मत व्यक्त करण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत. सविता देवी त्यापैकी एक आहेत.

पाटणा मरीन ड्राईव्ह
पाटणा मरीन ड्राईव्ह (ETV Bharat)

सविता देवी आणि त्यांचे पती मिथिलेश कुमार गंगा नदीच्या काठावर एक कॅफे चालवतात, ज्यामध्ये कुल्हार (मातीच्या ग्लासेस) मध्ये विविध प्रकारचा चहा दिला जातो. ते गुलजारबागमध्ये राहतात, जे राज्याच्या राजधानीच्या पूर्वेकडील पटना साहिब विधानसभा मतदारसंघात येते, जिथे निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मतदान होणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की यापूर्वी विविध जिल्ह्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय मानवतावादी संघटना मेडेसिन्स सॅन्स फ्रंटियर्स (एमएसएफ) सोबत काम केले होतं, त्यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. खासगी नोकरीच्या आव्हानांना तोंड देण्याऐवजी त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि येथे स्वतःचे कॅफे उघडले.

सविता यांनी सांगितलं, "अनेक सुशिक्षित लोक नोकऱ्या शोधत आहेत. त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. कारखाने आणि मोठे व्यवसाय इतर राज्यांमध्ये आहेत. बिहारलाही त्यांची गरज आहे. यामुळे लोकांचे इतर ठिकाणी स्थलांतर थांबेल." त्या म्हणाल्या की, बिहारमध्ये उद्योग आणण्याऐवजी, राजकारणी लोक फक्त आश्वासने देतात. त्यांना येणाऱ्या समस्यांचा संदर्भ देत, त्या म्हणाल्या की येथे काहीतरी चांगले होईल या आशेने ती मतदान करेन.

सविता पुढे म्हणाल्या, "महागाई, स्मार्ट वीज मीटर तसंच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सारख्या समस्या आहेत. प्रत्येक गोष्टीच्या किमती वाढत आहेत. स्मार्ट मीटरने जुन्या मीटरची जागा घेतल्यापासून वीज बिलांमध्ये चौपट वाढ झाली आहे. सरकारने अलिकडेच केलेला जीएसटी बदल फक्त एक ढोंग आहे. त्यामुळे त्यांना लोकांकडून पैसे उकळण्यास मदत होईल."

जेपी गंगा पथ (ज्याला पटना मरीन ड्राइव्ह असेही म्हणतात) येथे संध्याकाळी फिरायला आणि जेवायला येणाऱ्या लोकांची मोठी गर्दी दिसते. या मार्गावरील चमकणाऱ्या दिव्यांमध्ये, रूबी देवी नावाची एक महिला खेळणी विकते आणि त्याचबरोबर तिच्या तीन मुलांची काळजी देखील घेते. चांगलं जीवन जगण्यासाठी आणि पैसे कमवण्यासाठी येथे आलेल्यांपैकी रूबी आणि तिचा नवरा यांचा समावेश आहे.

मुलांसोबत खेळणी विकणारी रुबी देवी
मुलांसोबत खेळणी विकणारी रुबी देवी (ETV Bharat)

खाद्यपदार्थांच्या दुकानांमधून येणाऱ्या विविध पदार्थांच्या मोहक सुगंधाची तिला जाणीव नाही. खरंतर तिचं कुटुंब रात्रीच्या जेवणात काय खाईल याची तिला काळजी आहे. तिच्या वेदना व्यक्त करताना तिने सांगितलं की ती फक्त ४० रुपयांची खेळणी विकू शकली आहे. "मला काय करावे हे माहीत नाही. आम्ही जवळच भाड्याच्या खोलीत राहतो, ज्याचे भाडे महिन्याला ४,००० रुपये आहे." रुबी आणि तिचा नवरा त्यांच्या मुलांसह पाटण्याच्या बख्तियारपूर शहराजवळील गंगा डायरा परिसरातून सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी येथे राहायला आले होते आणि तेव्हापासून ते खेळणी विकत आहेत.

तिनं स्पष्ट केलं की ते भूमिहीन आहेत आणि त्यांच्याकडे कोणतीही जमीन नाही. ती शहरातील काही घरांमध्ये घरकाम करते, तर तिचा नवरा शेतमजूर आहे. ते मजूर म्हणून काम करून आपला उदरनिर्वाह करतात. ते त्यांच्या मुलांना अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाठवतात. त्यांना आशा आहे की ते भविष्यात सरकारी शाळांमध्ये जातील.

रुबीने स्पष्ट केलं की दरवर्षी जूनच्या सुमारास, जेव्हा हिमालय आणि उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये पावसाळ्यामुळे नद्यांची पातळी वाढते, तेव्हा तिचे वडिलोपार्जित घर पूरग्रस्त होते. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत, पाणी कमी होईपर्यंत तिथे राहणाऱ्या प्रत्येकाला सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागते. ती पुढे म्हणाली, "मला असे वाटते की पूर नियंत्रित करण्यासाठी काहीतरी करता येईल जेणेकरून आपण आणि आपले जीवन विस्थापित होणार नाही."

बिहारमधील इतर नागरिकांप्रमाणे, रुबीला राजकीयदृष्ट्या जाणीव आहे की राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका दोन टप्प्यात होतील, ज्यामध्ये ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल. पहिल्या टप्प्यात मतदान करण्यासाठी ती घरी (बख्तियारपूरला) जाण्याची योजना आखत आहे. "आम्हाला मतदार स्लिप मिळतात आणि निवडणुकीच्या दिवशी आमच्या मतदान केंद्रावर मतदान करतो," रुबी म्हणाली.

थोड्या अंतरावर, रोहतास जिल्ह्यातील दावत पोलीस स्टेशन परिसरातील एका गावातील सुरेंद्र राय फुगे विकत आहे आणि दुसऱ्या टप्प्यात मतदान करण्यासाठी त्याच्या मूळ गावी परतण्याची वाट पाहात आहे. फुगे विक्रेते सुरेंद्र म्हणाले, "निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात, माझ्या भागातील लोक जमतात आणि शिक्षक आम्हाला कोणाला मतदान करायचे ते सांगतात."

फुगे विकणारे सुरेंद्र राय
फुगे विकणारे सुरेंद्र राय (ETV Bharat)

संध्याकाळी नदीकाठावर उभारलेली ही एक प्रकारची खाऊ गल्ली दूरदूरच्या पर्यटकांना तसंच राज्याच्या विविध भागातील लोकांना आकर्षित करते, जे गरिबी आणि बेरोजगारीमध्ये उदरनिर्वाह करण्याचा प्रयत्न करतात. नीती आयोगाच्या अलिकडच्या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ मध्ये बिहारमध्ये देशातील सर्वाधिक २६.५९ टक्के दारिद्र्य दर होता, तर राष्ट्रीय सरासरी ११.२८ टक्के होती. राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानातील वंचितता मोजतो, जे संयुक्त राष्ट्रांच्या १२ शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी (SDGs) जुळलेल्या निर्देशांकांद्वारे मोजले जाते.

बिहार सरकारने २०२३ मध्ये जात-आधारित सर्वेक्षण केले, ज्यामध्ये असे आढळून आले की अंदाजे ९.४ दशलक्ष कुटुंबे, किंवा राज्यातील ३४.१३ टक्के कुटुंबे, ₹६,००० किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक उत्पन्नावर जगत होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बिहारमध्ये १५ ते २९ वयोगटातील ९.९ टक्के तरुण बेरोजगार होते. २०१८-१९ मधील ३०.९ टक्के बेरोजगारी दरापेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी असले तरी, ज्येष्ठ वयोगटातील बेरोजगारी अजूनही जास्त आहे.

बिहारमधील बेरोजगारी हा एक घटक आहे ज्यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील लोकांना उपजीविका आणि चांगल्या जीवनाच्या शोधात घरे सोडावी लागतात. बरेच जण इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित कामगार बनतात, तर काहीजण अन्न बाजारात किंवा अन्न स्टॉलवर किंवा छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी इतर राज्यात जातात.

निवडणुकीदरम्यान अशा ठिकाणाला भेट दिल्याने वेगवेगळ्या प्रदेशातील लोकांच्या समस्या आणि आकांक्षांची जमिनी स्तरावरची काय परिस्थिती आहे याचं आकलन होतं. भोजपूर जिल्ह्यातील आरा शहरातील रहिवासी कुंदन कुमार, डेन्मार्कमधून आयात केलेल्या मशीनमध्ये शिजवलेले उत्कृष्ट "इटालियन अन्न" चाखण्यासाठी ये-जा करणाऱ्यांना आमंत्रित करत होते. तो ट्वायलाइट फूड कोर्टमध्ये व्हॅनमध्ये ब्रोस्टर पिझ्झा नावाचे एक छोटे रेस्टॉरंट चालवतो, थेट ओव्हनमधून ये-जा करणाऱ्यांना पिझ्झा विकतो. कुंदन हा उच्च पदवीधर आहे.

पाटणा मरीन ड्राईव्ह वरील कॅफे
पाटणा मरीन ड्राईव्ह वरील कॅफे (ETV Bharat)

कुंदन म्हणाला, "सध्याचे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) आमदार आणि माजी मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह यांना त्यांच्या खराब कामगिरीमुळे पुन्हा उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांनी बहुतेकवेळ झारखंडमधील जमशेदपूरमध्ये घालवला. त्यांच्या जागी संजय सिंह 'टायगर' यांना तिकीट देण्यात आलं आहे."

भाजप उमेदवार सीपीआय (एमएल) चे उमेदवार कयामुद्दीन अन्सारी यांच्याशी सामना करत आहेत आणि आरा मतदारसंघात चुरशीची लढत होण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्या टप्प्यात आरा येथे ६ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. कुंदन पुढे म्हणाले, "आम्ही प्रगतीसाठी आणि अराजकाविरुद्ध मतदान करू. मतदानाच्या दिवशी, आम्ही आमची दुकाने बंद करू आणि आमच्या गावी जाऊन मतदान करू. पटनामध्येही त्याच दिवशी निवडणुका आहेत, त्यामुळे फूड कोर्ट बंद राहील."

कलाकार गुंजन शर्मा
कलाकार गुंजन शर्मा (ETV Bharat)

कुंदनजवळ, सोनेरी रंगाने रंगवलेले गुंजन शर्मा एका पुतळ्यासारखे उभे आहेत, ज्यामुळे जाणाऱ्या येणाऱ्यांना २० रुपयांत त्यांच्यासोबत फोटो काढता येतात. गुंजन गया जिल्ह्यातील इमामगंज विधानसभा मतदारसंघातील जमुआरा कलान गावातील आहे. इतर अनेकांप्रमाणे, ते उदरनिर्वाहासाठी राज्याबाहेर प्रवास करतात, बहुतेकदा मुंबईत त्यांची प्रतिभा दाखवतात. या काळात त्यांना कधीकधी चित्रपटांमध्ये एक्स्ट्रा कलाकार म्हणून काम मिळते. ते अलीकडेच घरी परतले आहेत आणि यावेळी मतदान करण्याचा विचार करत आहे. गुंजन म्हणाले, "मतदान करताना मी उमेदवाराची कामगिरी आणि पार्श्वभूमी विचारात घेईन. मतदानाच्या दिवशी मी माझ्या गावात उपस्थित असेन. माझ्या भागातील लोक विकासावर समाधानी आहेत आणि अधिक विकासाची अपेक्षा करत आहेत."

अनुसूचित जाती (एससी) साठी राखीव असलेले इमामगंज हे बऱ्याच काळापासून डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी ग्रस्त आहे. मतदानाचा दुसरा टप्पा ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. ही स्पर्धा केंद्रीय मंत्री आणि हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) चे संस्थापक जीतन राम मांझी यांच्या सून दीपा कुमारी आणि जन सूरज पक्षाचे अजित कुमार (डॉक्टर) यांच्यात होण्याची शक्यता आहे, तर आरजेडीने अद्याप आपला उमेदवार उभा केलेला नाही. येथील रस्त्यावरील लोकांचे आवाज आणि हितसंबंध बिहारच्या विविध प्रदेश आणि संस्कृतींइतकेच वैविध्यपूर्ण आहेत, परंतु त्यांच्या गरजा समान आणि मूलभूत आहेत.

एक भरभराटीचा बाजार आणि भविष्यातील योजना

सध्या, या विस्तीर्ण खाऊगल्लीत सुमारे ५०० खाद्यपदार्थ आणि पेय पदार्थांचे स्टॉल आहेत, तसंच मोठ्या संख्येने लोक फुगे, मोबाईल फोन कव्हर, खेळणी, टॅटू, दागिने आणि इतर वस्तू विकतात, ज्यामुळे हा परिसर गजबजलेल्या बाजारपेठेत बदलतो. त्यांच्यामध्ये जागेसाठी तीव्र स्पर्धा देखील आहे. केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा, नागरी सुविधा आणि शहरी जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्मार्ट सिटी उपक्रम राबविण्यासाठी समाविष्ट केलेल्या विशेष उद्देश वाहन (SPV) ने "गंगा पथ प्रीफॅब्रिकेटेड व्हेंडिंग झोन प्रोजेक्ट" लाँच केला आहे जेणेकरून व्यवस्थित विक्रीची जागा उपलब्ध होईल आणि स्वच्छता सुधारेल. खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि इतर विक्रेत्यांना सुविधा देण्यासाठी या उपक्रमांतर्गत नदीकाठावर एकूण ५०० प्रीफॅब्रिकेटेड कियॉस्क बसवले जातील. सुमारे ८० कियॉस्क आधीच बसवण्यात आले आहेत, तर उर्वरित स्टोरेज यार्डमध्ये बसवण्यासाठी तयार आहेत.

पीएससीएलच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "सर्व किओस्क बसवल्यानंतर, अर्ज आणि पडताळणी प्रक्रियेनंतर ते विक्रेत्यांना वाटप केले जातील. सर्व काही पारदर्शकपणे केले जाईल. तथापि, यासाठी काही महिने लागू शकतात. सध्या, सर्व अधिकारी विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्यग्र आहेत. निवडणुका संपल्यानंतर कामाला वेग येईल." पीएससीएलच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर प्रकल्प यशस्वी झाला तर तो इतर ठिकाणी वाढवून अंमलात आणला जाऊ शकतो.

हेही वाचा...

  1. बिहार विधानसभा निवडणूक ग्राऊंड रिपोर्ट: दोन वेळा कर्पूरी हे मुख्यमंत्री राहूनही समस्तीपूरमधील समस्या कायम
  2. तेजस्वी यादव यांच्याकडं एकही वैयक्तिक वाहन नाही, वार्षिक उत्पन्नात कमालीची वाढ, संपत्ती पाहून बसेल धक्का
  3. बिहार विधानसभा निवडणूक 2025: 'आप'च्या या नेत्यांची तोफ धडणार निवडणुकीत, पक्षानं केली स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर
Last Updated : October 22, 2025 at 4:03 PM IST

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS 2025
बिहार निवडणूक २०२५
पाटणा मरीन ड्राइव्ह
राजकीय वातावरणाचा अंदाज
BIHAR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.