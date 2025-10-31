ETV Bharat / bharat

एक कोटी नोकऱ्या, मोफत रेशन, मोफत वीज, मोफत शिक्षण; बिहार निवडणुकीसाठी एनडीएचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

एनडीएनं बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी पाटणा येथे आपला संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय.

Bihar Elections 2025 NDA Manifesto
बिहार निवडणुकीसाठी एनडीएचा जाहीरनामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 1:34 PM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पाटणा : एनडीएनं बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी पाटणा येथे आपला संयुक्त जाहीरनामा अर्थात 'संकल्प पत्र' प्रसिद्ध केलं आहे यावेळी. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी एकट्यानं पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं. यावेळी मुख्यमंत्री नितीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाह हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. बिहारच्या जनतेला अनेक आश्वासने देण्यात आली.

हा कार्यक्रम भाजपा, जेडी(यू), एलजेपी(रामविलास), एचएएम आणि आरएलएमओ यांच्या एकतेचं प्रतीक होता. २४३ जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या एनडीएनं भाजपा आणि जेडी(यू)ला प्रत्येकी १०१, एलजेपी(आर)ला २८, एचएएमला १० आणि आरएलएसपीला ३ जागा दिल्या आहेत. जाहीरनाम्याचं वर्णन 'विकसित बिहार' साठी रोडमॅप म्हणून केलं आहे. त्यात २५ संकल्प समाविष्ट आहेत.

या जाहीरनाम्यात तरुणांसाठी १ कोटी नोकऱ्या, कौशल्य गणना आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेगा कौशल्य केंद्र देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. महिलांसाठी 'लखपती दीदी' आणि 'महिला मिशन करोडपती' योजनांचा समावेश आहे.

बिहारमधील अत्यंत मागासवर्गीयांसाठी १० लाख रुपयांची मदत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.

शेतकऱ्यांना कर्पूरी ठाकूर किसान सन्मान निधीतून दरवर्षी ₹९,०००, कृषी गुंतवणूकीत ₹१ लाख कोटी आणि पंचायत स्तरावर किमान आधारभूत किंमत खरेदीचे आश्वासन दिले आहे. यामध्ये ७ नवीन एक्सप्रेसवे, ४ शहरांमध्ये मेट्रो, न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी आणि पूरमुक्त बिहारसाठी ५ वर्षांची योजना समाविष्ट आहे.

मोफत रेशन, १२५ युनिट मोफत वीज, ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार, ५० लाख रुपयांची पक्की घरे आणि केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये, एआय हब आणि 'शिक्षण शहरं' बांधण्याची योजना आहे. क्रीडा, पर्यटन आणि गिग कामगारांसाठी देखील विशेष तरतुदी आहेत.

हेही वाचा -

  1. बिहार निवडणूक २०२५ : नालंदामध्ये एकच नाव 'नितीश कुमार', बिहारमधील जेडीयूचा बालेकिल्ला
  2. "बिहारमध्ये दोन 'युवराज'; काँग्रेससह आरजेडीनं गरिबांना लुटलं"-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
Last Updated : October 31, 2025 at 1:45 PM IST

TAGGED:

NDA MANIFESTO BIHAR ELECTIONS
NDA MANIFESTO PROMISES JOBS
बिहार निवडणूक एनडीए जाहीरनामा
बिहार निवडणूक 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.