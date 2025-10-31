एक कोटी नोकऱ्या, मोफत रेशन, मोफत वीज, मोफत शिक्षण; बिहार निवडणुकीसाठी एनडीएचा जाहीरनामा प्रसिद्ध
एनडीएनं बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी पाटणा येथे आपला संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय.
Published : October 31, 2025 at 1:34 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 1:45 PM IST
पाटणा : एनडीएनं बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी पाटणा येथे आपला संयुक्त जाहीरनामा अर्थात 'संकल्प पत्र' प्रसिद्ध केलं आहे यावेळी. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी एकट्यानं पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं. यावेळी मुख्यमंत्री नितीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाह हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. बिहारच्या जनतेला अनेक आश्वासने देण्यात आली.
हा कार्यक्रम भाजपा, जेडी(यू), एलजेपी(रामविलास), एचएएम आणि आरएलएमओ यांच्या एकतेचं प्रतीक होता. २४३ जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या एनडीएनं भाजपा आणि जेडी(यू)ला प्रत्येकी १०१, एलजेपी(आर)ला २८, एचएएमला १० आणि आरएलएसपीला ३ जागा दिल्या आहेत. जाहीरनाम्याचं वर्णन 'विकसित बिहार' साठी रोडमॅप म्हणून केलं आहे. त्यात २५ संकल्प समाविष्ट आहेत.
संकल्प स्वर्णिम बिहार बनाने की...— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 31, 2025
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया — जो सिर्फ वादों का नहीं, विकास के विज़न का दस्तावेज़ है।
बिहार को आत्मनिर्भर, शिक्षित और समृद्ध बनाने का संकल्प।
हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक के… pic.twitter.com/umcGtEUtyi
या जाहीरनाम्यात तरुणांसाठी १ कोटी नोकऱ्या, कौशल्य गणना आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेगा कौशल्य केंद्र देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. महिलांसाठी 'लखपती दीदी' आणि 'महिला मिशन करोडपती' योजनांचा समावेश आहे.
बिहारमधील अत्यंत मागासवर्गीयांसाठी १० लाख रुपयांची मदत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.
एनडीए का संकल्प — सशक्त महिला, समृद्ध बिहार— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 31, 2025
महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता,
1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी,
‘मिशन करोड़पति’ से बढ़ेगा महिला उद्यम।
सही बटन दबाएं, एनडीए को जिताएं।#NDA_का_संकल्प pic.twitter.com/ng22iTy79d
शेतकऱ्यांना कर्पूरी ठाकूर किसान सन्मान निधीतून दरवर्षी ₹९,०००, कृषी गुंतवणूकीत ₹१ लाख कोटी आणि पंचायत स्तरावर किमान आधारभूत किंमत खरेदीचे आश्वासन दिले आहे. यामध्ये ७ नवीन एक्सप्रेसवे, ४ शहरांमध्ये मेट्रो, न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी आणि पूरमुक्त बिहारसाठी ५ वर्षांची योजना समाविष्ट आहे.
आधुनिक अवसंरचना वाला बिहार — एनडीए का संकल्प— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 31, 2025
7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किमी रेल आधुनिकीकरण,
4 शहरों में मेट्रो, 4 में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट।
सही बटन दबाएं, एनडीए को जिताएं।#NDA_का_संकल्प pic.twitter.com/FLgXb55ODT
मोफत रेशन, १२५ युनिट मोफत वीज, ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार, ५० लाख रुपयांची पक्की घरे आणि केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये, एआय हब आणि 'शिक्षण शहरं' बांधण्याची योजना आहे. क्रीडा, पर्यटन आणि गिग कामगारांसाठी देखील विशेष तरतुदी आहेत.
