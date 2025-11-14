लोकसभेला 100% आणि आता विधानसभेला 85% स्ट्राइक रेट; बिहारच्या निवडणुकीत चिराग पासवान यांची प्रभावी कामगिरी
चिराग पासवान यांनी बिहार निवडणुकीत जबरदस्त कामगिरी केली आहे. सध्याच्या कलानुसार ते 85% स्ट्राइक रेटसह 21 हून अधिक जागा जिंकत असल्याचं दिसत आहेत.
Published : November 14, 2025 at 1:30 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा निवडणुक 2025 च्या आतापर्यंत हाती आलेल्या कलांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. एनडीएचा सहयोगी पक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) नेते चिराग पासवान यांच्या प्रभावी कामगिरीनं सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे.
चिराग पासवान यांची वाटाघाटीची रणनीती यशस्वी ठरली: निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी, चिराग पासवान यांनी जागावाटपाबाबत एनडीएसोबत कडक भूमिका घेतली होती. यानंतर भाजपानं त्यांचं मन वळवण्याचा व्यापक प्रयत्न केला, ज्यामध्ये बिहार निवडणूक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांची वैयक्तिकरित्या भेटदेखील घेतली होती. पण आता चिराग यांचं हे वाटाघाटीचं राजकारण फलदायी ठरताना दिसत आहे.
#BiharElection2025 | चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, NDA 186 सीटों (भाजपा 82, जदयू 75, लोजपा 22, HAMS 4, RSHTLKM 3) पर आगे चल रही है और महागठबंधन 48 सीटों (राजद 35, कांग्रेस 7, वीआईपी 1) पर आगे चल रही है। मतगणना जारी है। pic.twitter.com/vSqojVeJT7— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
29 पैकी 22 जागांवर आघाडी : यावेळच्या निवडणुकीत लोजपा (आर) ने 29 जागांवर उमेदवार उभे केले होते. निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या माहितीनुसार त्यांनी 22 जागांवर मजबूत आघाडी प्रस्थापित केली आहे. अशा स्थितीत चिराग पासवानांचा स्ट्राइक रेट जबरदस्त राहिला आहे, ज्यामुळे ते बिहारच्या राजकारणात एक महत्वाचा चेहरा म्हणून स्थापित झाले आहेत.
एनडीएचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला : युतीअंतर्गत, जेडीयू आणि भाजपानं प्रत्येकी 101 जागा लढवल्या. तर चिराग यांच्या पक्षाच्या वाट्याला 29 जागा आल्या, तर जीतन राम मांझी यांच्या एचएएम आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोक मोर्चाला प्रत्येकी 6 जागा मिळाल्या. चिराग यांच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरली.
2020 पेक्षा चांगली कामगिरी : 2020 मध्ये, चिराग पासवान यांच्या जुन्या पक्षाने युती तोडली आणि 135 जागा लढवल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी फक्त एक जागा जिंकली होती. पण तो उमेदवारदेखील नंतर ते जेडीयूमध्ये विलीन झाला. यावेळी, त्यांनी त्यांची रणनीती पूर्णपणे बदलली आणि एनडीएसोबत राहिले.
गेल्या विधानसभेत चिराग यांच्या पक्षाचा एकही आमदार नसला तरी भाजपानं त्यांच्यावर प्रचंड विश्वास दाखला. दरम्यान, एनडीएनं त्यांना 29 जागा देऊन एक महत्त्वपूर्ण पैज लावली, जी चिराग यांनी त्यांच्या कामगिरीनं सार्थकी लावली आहे.
बिहारच्या राजकारणात एक नवीन अध्याय : चिराग पासवान यांचा उदय एनडीएच्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. त्यांच्या यशावरून हे सिद्ध होतं की, योग्य रणनीती आणि आघाडीच्या ताकदीनं लहान पक्ष देखील महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडू शकतात. चिराग पासवान आता बिहारच्या राजकारणात एक मजबूत खेळाडू म्हणून उदयास आले आहेत.
