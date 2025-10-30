ETV Bharat / bharat

"बिहारमध्ये दोन 'युवराज';  काँग्रेससह आरजेडीनं गरिबांना लुटलं"-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाव न विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीतील राजद आणि काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. ते मुझफ्फरपूरमधील सभेत संबोधित करत होते.

PM Modi in Bihar Poll Rally
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 3:52 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 3:59 PM IST

मुझफ्फरपूर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या (राजद) महाआघाडीवर टीका केली. बिहारचे लोक त्यांच्या श्रद्धा आणि परंपरांबद्दलचा अनादर कधीही माफ करणार नाहीत, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. छठ पूजा झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी मुझफ्फरपूर येथील सार्वजनिक सभेत संबोधित केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, सरकार छठ महापर्वाला युनेस्कोच्या सांस्कृतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. लोकांच्या उत्साहाचे कौतुक करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, जशी मुझफ्फरपूरची लिची गोड आहे. तशीच येथील लोकांची भाषाही गोड आहे.

छठी मैय्याची पूजा ही 'नौटंकी- छठ पूजेच्या महत्त्वावर बोलताना पंतप्रधानांनी छठी मैय्याचा अपमान केल्याबद्दल काँग्रेस आणि आरजेडीवर टीका केली. काँग्रेस आणि आरजेडीसाठी, छठी मैय्याची पूजा ही 'नौटंकी' आहे. छठ पूजेच्या वेळी माता आणि बहिणी उपवास करतात. ते त्यांच्यासाठी एक नाटक आहे. तुम्ही त्यांच्याशी सहमत आहात का? तुम्ही त्यांना शिक्षा करणार नाही का? निवडणुकीत मतांसाठी कोणी छठी मैय्याचा अपमान करू शकतं का? बिहार हा अनादर विसरणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

आरजेडीच्या काळात जंगलराज- रॅलीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारवरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, बिहार वर्षानुवर्षे जंगलराजाखाली होता. कट्टा, कृत्य, कटुता, कुशासन, भ्रष्टाचार हे-आरजेडीच्या 'जंगल राज'च्या पाच ओळखी आहेत. आरजेडीचे 'गुंड' वाहनांचे शोरूम लुटत असतात. १९९८ मध्ये बिहारमध्ये एका मागासवर्गीय आयएएस अधिकाऱ्याच्या पत्नीसोबत जे घडले ते आजच्या तरुणांना कळले तर ते थरथर कापतील. आरजेडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री कार्यालयही माफियांचे कार्यालय बनले होते.

त्यांनी गरिबांचे हक्क लुटले. हे लोक बिहारचे काही चांगले करू शकतात का? त्यांनी जमीनसह रेल्वे लुटली. ते बिहारमध्ये कनेक्टिव्हिटी कशी विकसित करतील?-पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी

दोघेही मोदींना सतत शिव्या देतात - कोणाचेही नाव न घेता पंतप्रधान मोदी म्हणाले, दोन युवराज एक देशातील सर्वात भ्रष्ट कुटुंबातील आणि दुसरा बिहारमधील सर्वात भ्रष्ट कुटुंबातील आहे. त्यांनी खोट्या आश्वासनांची दुकाने उघडली आहेत. बिहारच्या निवडणूक लढाईत स्वतःला युवराज मानणारी जोडी आहे. त्यांनी खोट्या आश्वासनांची दुकाने उघडली आहेत. दोघेही हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात जामिनावर बाहेर आहेत. दोघेही मोदींना सतत शिव्या देत आहेत. आपण काय यापेक्षा वेगळी अपेक्षा काय करू शकतो? जे 'नामदार' आहेत ते 'कामदार'चा अपमान करतील, हे उघड आहे. या नामदारांसाठी, कामदाराला शाप देईपर्यंत त्यांना जेवण पचत नाही.

  • बिहार विधानसभा निवडणुका ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी दोन टप्प्यात होणार आहेत. तर विधानसभा निवडणुकीचा निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार आहे.

BIHAR ELECTIONS 2025
PM NARENDRA MODI
BIHAR ELECTION RALLY
बिहार विधानसभा निवडणूक 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

