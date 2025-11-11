ETV Bharat / bharat

बिहारमधील निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात कोण आहे सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार; ३६८ कोटींची आहे मालमत्ता

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात, १,३०२ उमेदवारांची सरासरी संपत्ती ३.३५ कोटी रुपये आहे. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

Bihar Elections 2025
बिहार विधानसभा निवडणूक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 12:20 PM IST

1 Min Read
पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील अनेक उमेदवार करोडपती आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) अहवालानुसार या टप्प्यातील बहुतेक उमेदवारांची संपत्ती कोट्यवधींची आहे. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की धनशक्ती असलेले उमेदवारांचे निवडणुकीच्या रिंगणात वर्चस्व आहे.

  1. लौरिया विधानसभा मतदारसंघातील व्हीआयपी पक्षाचे उमेदवार रण कौशल प्रताप सिंह हे सर्वाधिक श्रीमंत आहे. त्यांची एकूण संपत्ती ३,६८९,८५७,१८४ (३६८ कोटींहून अधिक) आहे. २०२५ च्या बिहार निवडणुकीतील ते सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार आहेत.
  2. नितीश कुमार दुसऱ्या क्रमांकावरगया जिल्ह्यातील गुरारू मतदारसंघातील आरएलजेपी उमेदवार रण कौशल प्रताप सिंह यांच्यानंतर नितीश कुमार यांनी २५० कोटींची संपत्ती जाहीर केली आहे.
  3. जेडीयूच्या मनोरमा देवी तिसऱ्या स्थानावर: बेलांगज मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या जेडीयूच्या मनोरमा देवी यांच्याकडे ७५.२३ कोटीपेक्षा (७५२.३ दशलक्ष रुपये) जास्त संपत्ती आहे. त्या विधानसभा निवडणुकीतील सर्वात श्रीमंत महिला उमेदवारांपैकी एक आहेत.
  4. आरजेडी आणि जेएसपीचे श्रीमंत उमेदवार: नरकटियागंज मतदारसंघातून आरजेडीचे दीपक यादव यांनी ७०.८७ कोटी रुपयांची मालमत्ता घोषित केली आहे. जेएसपीचे नीरज सिंह (शेओहर मतदारसंघ) यांनी ५८.३२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे.
  5. उपेंद्र कुशवाह हे करोडपती उमेदवार: आरएलएमचे माधव आनंद (मधुबनी मतदारसंघ) यांच्याकडं ५५.७९ कोटी रुपयाची मालमत्ता आहे.
  6. काँग्रेस आणि जेएसपी उमेदवारही आहेत करोडपती: भागलपूर मतदारसंघातील काँग्रेसचे अजित शर्मा यांच्याकडे ५५.३६ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. जेएसपीचे कौशल कुमार सिंह (बांका मतदारसंघ) यांनी ४९.२३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे.
  7. चिराग आणि जनसुराज्यचे उमेदवारदेखील करोडपती आहेत: एलजेपीचे (आर) उदय कुमार सिंह (शेरघाटी) यांनी ४८.२४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे. तर जेएसपीचे जयेंद्र कुमार आर्य (भाबुआ) यांनी ४५.१० कोटी (४५१ दशलक्ष रुपये) रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे.
  • राजकारण हे जनतेच्या सेवेचे साधन मानले जात असे. परंतु आता पैसा मिळविण्याचं मोठं माध्यम ठरलं आहे. निवडणुका लढवण्यासाठी केवळ जनाधार नाही तर आर्थिक क्षमतादेखील महत्त्वाची ठरली आहे.

