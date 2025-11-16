लालू प्रसाद यादवांच्या कुुटुंबातील वाद पुन्हा उघड; रोहिणी आचार्य यांनी टीका केलेले संजय यादव कोण आहेत?
रोहिणी आचार्य यांनी संजय यादव, रमीज आणि तेजस्वी यांनी कुटुंबातून हाकलून लावल्याचा आरोप केला. "तुम्हाला पराभवाची जबाबदारी घ्यायची नाही का?", असा त्यांनी सवाल केला आहे.
पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे संस्थापक लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबातील वाद शिगेला पोहोचला आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या कन्या रोहिणी आचार्य यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत राजकारणातून निवृत्त होत असल्याचं म्हटलं आहे. कुटुंबाबरोबरचे संबंध तोडल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी पित्याकरिता मूत्रपिंड दान केलं होतं.
शनिवारी दुपारी रोहिणी आचार्य एक्स मीडियात पोस्ट केल्यानंतर देशभरात लालू प्रसाद यादव यांच्या घरातील मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. रोहिणी आचार्य या रात्री पटनाहून दिल्लीला रवाना झाल्या. संजय यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्याबद्दल माध्यमांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी "या लोकांना पराभवाबद्दल विचारा," असे म्हणत निवडणुकीच्या निकालाबाबत संताप व्यक्त केला.
पाटणाहून दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना रोहिणी आचार्य म्हणाल्या, "तेजस्वी यादव आणि संजय यादव यांना हारल्याचं कारण विचारा. कारण ते चाणक्य असल्यासारखे वागत होते. कुटुंबाशी आता कोणतेही संबंध नाहीत." रोहिणी आचार्य यांनी म्हटलं, "त्यांनी उत्तर द्यावे. पक्षाची (राजद) ही अवस्था का झाली?" तेजस्वी यादव आणि संजय यांनी याचे उत्तर द्यावे. जेव्हा पक्षाचे कार्यकर्ते निवडणुकीतील कामगिरीबद्दल प्रश्न विचारतात, तेव्हा चाणक्य म्हणून फिरणाऱ्यांना उत्तर द्यावं लागणार आहे." "पक्ष इतका अपयशी का झाला, याबाबत संपूर्ण देश विचारत आहे.?" त्यांनी तेजस्वी यांच्यावर गंभीर आरोप करत म्हटले, ते जबाबदारी घेऊ इच्छित नव्हते. रोहिणी आचार्य यांनी संजय यादव आणि रमीझ यांच्यावरही आरोप केला. "ते कोणतीही जबाबदारी घेऊ इच्छित नाहीत."
मला कुटुंबातून काढून टाकलं- "माझे कुटुंब आता राहिलं नाही. मला चप्पलांनी मारहाण केली जाईल". पक्षातून राजीनामा दिल्यानंतर त्या पुढे म्हणाल्या, "पक्षाच्या खराब कामगिरीची चर्चा केलीतर शिवीगाळ आणि अपमानित केले जाते. मला चप्पलांनी मारहाण करण्याची धमकी दिली जाते. मी जबाबदारी घेऊ इच्छित नाही. जर मी प्रश्न विचारले तर मला शिवीगाळ केली जाईल. तुम्ही संजय यादव, रमीज आणि तेजस्वी यादव यांना विचारू शकता. त्यांनीच मला कुटुंबातून काढून टाकलं."
तेज प्रतापनंतर लालूंच्या कुटुंबात दुसरी मोठी फूट: यापूर्वी, मोठा मुलगा तेज प्रताप यादव हेदेखील कुटुंब आणि पक्षापासून वेगळा झाला आहेत. मे २०२५ मध्ये, लालू प्रसाद यादव यांनी "बेजबाबदार वर्तन" आणि पक्ष शिस्तीचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली तेज प्रताप यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकलं. तेज प्रताप यांनी यंदा स्वंत्र निवडणूक लढविली आहे. मात्र, त्यांचा पराभव झाला.
कोण आहेत संजय यादव? संजय (४१) यादव हे हरियाणाचे रहिवासी असून तेजस्वीचे जिवलग मित्र आहेत. ते २०१२-१३ मध्ये आरजेडीमध्ये सहभागी झाले. तेजस्वी यांनी त्यांच्याकडं पक्षाची जबाबदारी दिल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत पक्षाची कामगिरी सुधारण्यास मदत झाली आहे. विशेषत: २०१५ आणि २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजदनं चांगली कामगिरी केली होती. ते २०२४ मध्ये पक्षाच्या तिकिटावर संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडून आले. आरजेडीमध्ये लालू आणि तेजस्वी यांच्यानंतर त्यांना सर्वात महत्त्वाचा नेता मानले जाते. रेल्वेमधील कथित 'नोकरीसाठी जमीन' घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं त्यांची चौकशी केली आहे,
काय आहेत राजकीय प्रतिक्रिया- रोहिणी यांच्या सोशल मीडियातील पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना जनता दल युनायटेड (जेडीयू) एमएलसी आणि प्रवक्ते नीरज कुमार म्हणाले, कुटुंबातील अंतर्गत संघर्ष उघडकीस आला आहे. मूत्रपिंड दान करून वडिलांचे-लालू यांचे प्राण वाचवणारी रोहिणी आता आरजेडीच्या विनाशकारी नुकसानामुळे होणाऱ्या वेदनेतून रडत आहे. येत्या काळात लालूंच्या कुटुंबातही दुफळी होणार आहे." भाजपाचे ओबीसी मोर्चाचे (फ्रंट) राष्ट्रीय सरचिटणीस निखिल आनंद म्हणाले, "विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर रोहिणी आणि त्यांची मोठी बहीण पाटलीपुत्र लोकसभा सदस्या मीसा भारती यांनी आरजेडीची कमान स्वतःच्या हातात घ्यावी."
- बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला २०२ जागांवर विजय मिळाल्यानं पुन्हा एकदा नितीश कुमार यांची सत्ता येणार आहे. तर महागठबंधनला ३५ जागांवर विजय मिळवता आला आहे. यामध्ये काँग्रेसला केवळ ६ तर राष्ट्रीय जनता दलाला केवळ २५ जागांवर विजय मिळवणं शक्य झालं आहे. २०२० मध्ये महागठबंधनला ११४ जागावरून थेट ३५ वर जागा आल्यानं विरोधकांचा सुपडा साफ झाला आहे.
