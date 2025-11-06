बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतदान सुरू ; पहिला टप्पा कशामुळे सरकार स्थापनेसाठी ठरू शकतो निर्णायक?
बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में बाहुबलियों की धमक भी दिखाई दे रही है. मोकामा से दानापुर और सारण से बक्सर तक इनका वर्चस्व.
Published : November 6, 2025 at 7:55 AM IST
पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात आज १२१ जागांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. बिहारमधील अनेक मातब्बर नेत्यांचं राजकीय भवितव्य पणाला लागलं आहे. यामध्ये महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा यांच्यासह अनेक मंत्री, भोजपुरी चित्रपटातील सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आणि लोकगायक मैथिली ठाकूर यांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या आघाडीला जास्त जागा मिळतील, ती आघाडी बिहारमध्ये सरकार स्थापन करण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीतील पहिला टप्पा युतीचं भविष्य ठरवेल. दोन्ही आघाडींनी त्यांचे पूर्ण प्रयत्न केले असून अनेक प्रमुख नेतेही रिंगणात आहेत. भाजपाचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव आणि तेजप्रताप यादव यांचे राजकीय भविष्य ठरेल. त्यांचे भवितव्य आता जनता ठरवे. जातीचे समीकरण आणि जनमत उमेदवारांची कामगिरी ठरवेल. - डॉ. संजय कुमार, राजकीय विश्लेषक
- बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे त्यांच्या मतदारसंघ तारापूरमधून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्याविरोधात प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाचे उमेदवार संतोष कुमार सिंह हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. तारापूरमध्ये बसपाच्या उमेदवारानं सम्राट यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. दुसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हादेखील निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेसनं त्यांच्या विरोधात अमरेश कुमार अनिश यांना उभे केले आहे. त्यांनी चार विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत. ते पहिल्यांदा २००५ मध्ये आमदार झाले होते.
- तेजस्वी यादव - राघोपूर विधानसभा जागेवर संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. विरोधी पक्षनेते आणि महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव हे तिसऱ्यांदा राघोपूर विधानसभा जागेवर निवडणूक लढवत आहेत. त्यांनी या जागेचे दोनवेळा प्रतिनिधित्व केलं आहे. यावेळीही त्यांचा सामना सतीश सिंह यादव यांच्याशी आहे. त्यांनी २०१० च्या निवडणुकीत राबडी देवींचा पराभव केला होता. जनसुराज्य पक्षानं चंचल सिंह यांना उमेदवारी दिली आहे.
- तेज प्रताप यादव - लालू प्रसाद यादव यांचे मोठे पुत्र तेज प्रताप यादव हे महुआ येथून त्यांच्याच पक्षाकडून (जनशक्ती जनता दल) निवडणूक लढवत आहेत. राष्ट्रीय जनता दलानं त्यांच्याविरुद्ध विद्यमान आमदार मुकेश रोशन यांना उमेदवारी दिली आहे. तर लोक जनशक्ती पक्षानं (रामविलास) संजय सिंह यांना उमेदवारी दिली आहे. तेज प्रताप यादव हे त्यांच्या वडिलांनी स्थापन केलेल्या राजदविरोधात निवडणूक लढवित असल्यानं या निवडणुकीकडं सर्वांच लक्ष लागलेलं आहे.
- खेसारी लाल यादव - राष्ट्रीय जनता दलाने छपरा विधानसभा जागेवरून भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव यांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपाने छोटी कुमारी यांना उमेदवारी दिली आहे. छपरा ही जागा सध्या भाजपकडे आहे. भोजपुरी चित्रपटातील सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यांना राजकारणात महत्त्वाकांक्षा आहे. जनसुराज पक्षाने आयपीएस अधिकारी जेपी सिंग यांना उमेदवारी दिली आहे.
- गायिका-अभिनेत्री मैथिली ठाकूर- भाजपाने अली नगर विधानसभा जागेसाठी गायिका-अभिनेत्री मैथिली ठाकूर यांना उमेदवारी दिली आहे. राष्ट्रीय जनता दलानं त्यांच्या विरोधात विनोद मिश्रा यांना उमेदवारी दिली आहे. अमित शाहांसह अनेक प्रमुख भाजपा नेत्यांनी गायिका-अभिनेत्री मैथिली ठाकूरला निवडून देण्याचं आवाहन केलं आहे.
- अनंत सिंह- मोकामा विधानसभा मतदारसंघ सध्या चर्चेत आहे. कारण, माजी आमदार अनंत सिंह हे सध्या दुलारचंद यादव हत्याकांड प्रकरणात तुरुंगात आहेत. सूरज भान सिंग यांच्या पत्नी वीणा देवी त्यांच्याविरुद्ध आरजेडी चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत.
- शहाबुद्दीन यांचा मुलगा ओसामा शहाब- राष्ट्रीय जनता दलानं रघुनाथपूर विधानसभा मतदारसंघातून शहाबुद्दीन यांचा मुलगा ओसामा शहाब यांना उमेदवारी दिली आहे. संयुक्त जनता दलानं ओसामा यांच्या विरोधात विकास सिंह यांना उमेदवारी दिली आहे. रघुनाथपूर विधानसभा मतदारसंघात मुस्लिम लोकसंख्या लक्षणीय आहे. राजदला त्यांच्या अल्पसंख्याक व्होटबँकवर विश्वास आहे. प्रशांत किशोर यांनी रघुनाथपूर मतदारसंघासाठी राहुल कीर्ती सिंग यांना उमेदवारी दिली आहे.
- विजय चौधरी- बिहार सरकारमधील एक शक्तिशाली मंत्री विजय चौधरी हे सराय रंजन जागेवरून निवडणूक लढवत आहेत. विजय चौधरी हे नितीश कुमार यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जातात. यावेळी त्यांचा सामना राजदच्या अरविंद साहनी यांच्याशी होणार आहे. पाच वेळा आमदार असलेले विजय चौधरी विधानसभेत सहाव्यांदा निवडून येण्याच्या तयारीत आहेत.
- आनंद मिश्रा- भाजपानं बक्सर विधानसभा मतदारसंघात दोन वेळा आमदार राहिलेल्या मुन्ना तिवारी यांच्या विरोधात माजी आयपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा यांना उमेदवारी दिली आहे. . माजी आयपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा यांची काँग्रेस आमदार मुन्ना तिवारी यांच्याशी लढत होणार आहे.
"पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका सरकार कोण बनवणार हे निश्चित करतील. दोन्ही बाजूंनी दावे केले जात आहेत. परंतु जनतेला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. कोणाला विधानसभेत पाठवायचे हे जनतेला ठरवावे लागेल." - कौशल्येंद्र प्रियदर्शी, ज्येष्ठ पत्रकार
