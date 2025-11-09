बिहार निवडणूक २०२५ : प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या, ११ नोव्हेंबरला १३००पेक्षा जास्त उमेदवारांचे भवितव्य मतदार ठरवणार
बिहारमध्ये निवडणूक प्रचार संपला आहे. निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान ११ नोव्हेंबर रोजी १२२ जागांसाठी होणार आहे. यासंदर्भात वाचा कुठे होणार मतदान. कुणाचा करणार मतदार फैसला.
पाटणा : २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात २० जिल्ह्यांमधील १२२ जागांसाठी मतदान होणार आहे. प्रचार आज संध्याकाळी संपला आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. शेवटच्या दिवशी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या भाषणांमधून मतदारांना शेवटची साद घातली. पहिल्या टप्प्यातील १२१ जागांसाठी ६ नोव्हेंबरला मतदान झालं. सर्व २४३ जागांसाठी निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होतील.
किती मतदार मतदान करतील? : दुसऱ्या टप्प्यात ३७ दशलक्षाहून अधिक मतदार १,३०२ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतील. दुसऱ्या टप्प्यात १.९५ कोटी पुरुष मतदार आणि १.७४ कोटी महिला मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील.
१२२ पैकी २१ राखीव जागा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात, सहा विभागांमधील १८ जिल्ह्यांमधील १२१ जागांसाठी ६ नोव्हेंबर रोजी मतदान झालं. दुसऱ्या टप्प्यात, ११ नोव्हेंबर रोजी २० जिल्ह्यांमधील १२२ विधानसभा जागांसाठी मतदान होईल. १०१ सर्वसाधारण जागा आहेत, तर १९ अनुसूचित जातींसाठी आणि २ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत.
या जागांसाठी सर्वाधिक उमेदवार? : निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, एकूण १,३०२ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. यापैकी सर्वाधिक उमेदवार तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आहेत : कैमूरमधील चैनपूर, रोहतासमधील सासाराम आणि गयामधील गया सिटी, प्रत्येकी २२ उमेदवार.
या जागांसाठी सर्वात कमी उमेदवार? : सर्वात कमी उमेदवार सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आहेत : पश्चिम चंपारणमधील लोरिया आणि चनपटिया, पूर्व चंपारणमधील रक्सौल आणि सुगौली, सुपौलमधील त्रिवेणीगंज आणि पूर्णियामधील बनमानखी. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात पाच उमेदवार आहेत.
४५,३९९ मतदान केंद्रे : निवडणूक आयोगाच्या मते, दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४५,३९९ मतदान केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागात ४०,०७३ आणि शहरी भागात ५,३२६ मतदान केंद्रांचा समावेश आहे. ४५,३८८ सामान्य मतदान केंद्रे आणि ११ सहाय्यक मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ३७ दशलक्ष १३,५५६ मतदार आहेत, ज्यात ७६९,३५६ पहिल्यांदाच मतदान करणारे मतदार आहेत. ९४३ तृतीयपंथी मतदार देखील मतदान करतील. दुसऱ्या टप्प्यात ४३ अनिवासी भारतीय मतदार आहेत. १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे ६,२५५ मतदार आहेत, तर सेवा मतदारांची संख्या ६३,३७३ आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात अनेक प्रमुख नेत्यांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद होईल. यामध्ये नितीश कुमार यांचे सर्वात ज्येष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), नितीश कुमार यांचे जवळचे सहकारी लेसी सिंग (धमदहा), माजी उपमुख्यमंत्री रेणू देवी (बेतिया), मंत्री शीला मंडल (फुलपरस) आणि एकमेव मुस्लिम मंत्री जामा खान (चैनपूर) यांचा समावेश आहे.
निवडणूक प्रचारात प्रमुख नेते : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि एनडीएच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांनी निवडणूक प्रचाराच्या दुसऱ्या टप्प्यात जोरदार प्रचार केला आहे.
दुसरीकडे, महाआघाडीकडून तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांनी प्रचार केला आहे. जन सुरज पक्षाकडून प्रशांत किशोर, बहुजन समाज पक्षाकडून मायावती आणि एआयएमआयएमकडून असदुद्दीन ओवैसी यांनीही मते मागितली आहेत.
कोणत्या भागात मतदान होणार? : दुसऱ्या टप्प्यात सीमांचल, चंपारण, मिथिला आणि मगध यासारख्या भागात मतदान होणार आहे. मुख्य स्पर्धा एनडीए आणि महाआघाडीमध्ये आहे, परंतु जन सुरज आणि एआयएमआयएममुळे अनेक जागांवरील लढत मनोरंजक ठरणार आहे.
मतदानाचा विक्रम मोडेल का? : ६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात १२१ मतदारसंघांमध्ये विक्रमी ६५% मतदान झाले. बिहारचे मतदार या १२२ मतदारसंघांमध्ये काय जादू करतील हे पाहण्यासाठी आता सर्वांचे लक्ष दुसऱ्या टप्प्यावर आहे. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष आणि सुरक्षित निवडणुकीसाठी व्यापक तयारी केली आहे. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रचारही केला आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीत परराज्यात राहणाऱ्या आणि छठ पूजेसाठी बिहारमध्ये आलेल्या मतदारांचा टक्का वाढल्याचं जन सुराज्य पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं आहे. ही वाढलेली मतं कुणाच्या पारड्यात पडतात, त्यावर बिहारचे कारभारी कोण हे ठरणार आहे, असं ते म्हणाले. त्यासाठी येत्या १४ नोव्हेंबरची वाट पाहावी लागेल.
