बिहार निवडणूक २०२५ : बिहारमधील नक्षल न्यायालयांचे एकेकाळी अध्यक्षपद भूषवणाऱ्याला बदलाची आशा
गावातील तरुण आणि वृद्ध दोघेही आठवतात की नक्षलवादी कसे झुंडीने येत असत आणि जवळच्या घेरा टेकड्यांवरून खाली उतरत असत ज्या धनगाईला झारखंडपासून वेगळे करतात.
By Bilal Bhat
Published : October 22, 2025 at 6:58 PM IST
देवराज आणि बृजम पांडे यांच्यासह..
धनगाई (बाराचट्टी, गया) : धनगाईमध्ये असे एकही घर नसेल जिथे नक्षलवाद्यांनी अन्न खाल्ले नसेल. मध्य बिहारच्या गया जिल्ह्यातील जंगलात वसलेल्या या गावातील रहिवाशांना वर्षानुवर्षे 'लाल बंडखोरांना' अन्न आणि निवारा द्यावा लागत असे आणि त्यांच्या 'जनअदालत', नक्षलवादी न्यायालयांमध्ये हजर राहावे लागत असे, जे त्या काळात खूप सामान्य होते. लहान आणि वृद्ध गावकरी, नक्षलवादी कसे टोळ्यांमध्ये येत असत आणि जवळच्या घेरा टेकड्या चढून धनगाईला झारखंडपासून वेगळे करणाऱ्या टेकड्यांवरून खाली उतरत असत हे आठवते. अरुंद रस्ता गावात संपतो आणि विकासही तिथेच थांबतो. राज्याची राजधानी पाटणापासून सुमारे १५० किमी दक्षिणेस असलेल्या या गावाभोवती असलेल्या टेकड्यांकडे एक मातीचा रस्ता जातो.
ते त्यांच्या 'जनअदालतींमध्ये' अन्न मागायचे - प्रत्येक घरातून एक नक्षलवादी - आणि शाळा ताब्यात घ्यायचे. स्वातंत्र्य आणि प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून काळे झेंडे फडकावून संदेश द्यायचे की नक्षलवादी बंदुकींनीच या गावावर राज्य केले.
आता परिस्थिती वेगळी आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मार्च २०२६ पर्यंत भारताला नक्षलवादापासून मुक्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबवत असताना, धनगाई त्याच्या कवचातून बाहेर पडल्याचे दिसून येते.
रहिवासी, कठीण भूतकाळाबद्दल बोलण्याचे धाडस करत असताना, त्यांच्या भविष्याबद्दल आशा आणि निंदा देखील व्यक्त करतात, विशेषतः राज्य निवडणुका काही दिवसांवर असल्याने हे घडत आहे. बाराचट्टी मतदारसंघाचा भाग असलेला धनगाई ११ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीत मतदान करणार आहे.
या गावातील सरकारच्या अस्तित्वाची खूण असणारी एक उच्च माध्यमिक शाळा, तिथेच शेतात दिवसभर कष्ट केल्यानंतर ग्रामस्थ शिळोप्याच्या गप्पा मारण्यासाठी एकत्र येतात.
या कॅम्पसमुळे येथे असंख्य वेळा भरवण्यात आलेल्या नक्षलवादी न्यायालयांच्या आठवणी ताज्या होतात. नक्षलवाद्यांच्या हुकुमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल 'जनअदालत'मध्ये छळ होईल या भीतीने गावकऱ्यांनी त्यांच्या मुलांना शिक्षणापासून कसे दूर ठेवले याची आठवण येते.
गावात आदराचे स्थान असलेले सीपीआयएमएलचे नेते श्याम बिहारी सिंग यांचा दावा आहे की त्यांना नक्षलवाद्यांनी बोलावलेल्या अशा अनेक 'अदालती'चे अध्यक्षपद भूषवण्यास भाग पाडले होते. “माझ्या इच्छेविरुद्ध मी किती 'जनअदालती'चे अध्यक्षपद भूषवले ते मला आता आठवतही नाही. 'आरोपींना' मृत्युदंडासह विविध प्रकारच्या शिक्षा देण्यात आल्या. मी या प्रथेला विरोध केला आणि गावकऱ्यांना बोलण्यास प्रोत्साहित केले, परंतु आम्हाला घेरलेल्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांना पाहून लोक बोलण्यास घाबरत होते,” असं श्याम बिहारी सिंग यांनी ईटीव्ही भारत टीमशी बोलताना सांगितले.
एखाद्या व्यक्तीच्या निर्दोषत्वचे स्पष्ट पुरावे असूनही नक्षलवादी कमांडर त्यांच्या इच्छेनुसार शिक्षा कशा देत असत याची आठवण त्यांनी करून दिली. श्याम यांनी सांगितलं की नक्षलवादाने या भागात धुमाकूळ घातला आहे आणि आता तो मुद्दा राहिलेला नाही. त्यांचं म्हणणे आहे की त्यांचे काही अनुयायी वैयक्तिक शत्रुत्व किंवा कुटुंब आणि घरातून पळून गेल्यानंतर शस्त्रे उचलण्याचा पर्याय निवडतात. त्याचवेळी, त्यांनी डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी चळवळीतील सर्वोच्च नेत्यांपैकी एक मानले जाणारे ६४ वर्षीय नक्षलवादी विचारवंत विजय कुमार आर्य यांचं कौतुकही केलं. अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आर्य यांनी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआय) मध्ये सामील होण्यापूर्वी काही काळ सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम केलं.
अखेर ते भूमिगत होण्यापूर्वी अनेक नक्षलवादी गटांच्या समूह असलेल्या सीपीआय (माओवादी) या छत्र संघटनेचा भाग बनले. २०२२ मध्ये रोहतास जिल्ह्यातील समहुता गावात अटक होईपर्यंत ते बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि अविभाजित आंध्र प्रदेशात सक्रिय होते. आर्य सध्या पटनाच्या बेऊर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत आणि त्यांच्यावर उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशातील काही इतर घटनांव्यतिरिक्त बिहारमधील हिंसाचार तसंच विध्वंसक कारवायांशी संबंधित सुमारे १४ खटले दाखल आहेत.
जसजसा दिवस मावळत गेला आणि अधिक गावकरी जमले, तसतसे श्याम बिहारी सिंग नक्षलवाद्यांच्या सामूहिक आत्मसमर्पणाचे समर्थन करत भूतकाळाती गोष्टी सांगत राहिले. "त्यांनी शस्त्रे टाकणे चांगले होईल; अन्यथा, हत्याकांड चालू राहतील आणि समाज बदलणार नाही." श्याम सध्याच्या व्यवस्थेबद्दल कमी आशावादी दिसत होते आणि म्हणाले की दर काही वर्षांनी नवीन चेहरे आणण्यासाठी नेतृत्वात बदल झाला पाहिजे.
"मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यात काही विकास केला आहे, पण त्यांच्याभोवती भ्रष्ट, बंडखोर आणि बदमाश लोक आहेत. मला वाटत नाही की प्रशांत किशोर यांचा नवीन पक्षही फार काही करू शकेल. पण बदल झाला पाहिजे," असं ते म्हणाले.
पदवीधर असलेले २४ वर्षीय अरविंद कुमार हे त्यावेळच्या काळाची आणि आताच्या परिस्थितीची आठवण करणाऱ्या तरुण चेहऱ्यांपैकी एक होते. "सुमारे सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत आपण स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन साजरा करू शकलो नव्हतो. नक्षलवादी तिथे काळे झेंडे फडकवतील म्हणून येथील शाळेतही कोणताही कार्यक्रम आयोजित केला जात नव्हता. ती परिस्थिती आता बदलली आहे. जवळच एक पोलीस स्टेशन आणि सुरक्षा छावणी स्थापन करण्यात आली आहे," असे अरविंद म्हणाले.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर येणाऱ्या निवडणुका त्यांच्यासाठी दुसऱ्यांदा अशा प्रकारच्या "सामान्य" मतदानाच्या प्रक्रियेतील असतील अशी अपेक्षा रहिवाशांना आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून, बंदुकीच्या सावलीत मतदान करणे हे परिसरातील प्रत्येकासाठी एक अग्निपरीक्षा होती.
डाव्या विचारसरणीचे अतिरेकी मतदानावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करत असत, सुरक्षा दल बाहेरील लोकांना आत येण्यापासून रोखत असत, मतदान केंद्रे अतिसंवेदनशील घोषित केली जात असत आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर पडण्याची संधी मिळावी यासाठी दुपारी ३ वाजेपर्यंत मतदान संपवले जात असे. यावेळी, निवडणूक आयोगाने (EC) निर्णय घेतला आहे की बाराचट्टीमधील ३६ बूथवर, ज्यामध्ये गावातील एक केंद्र समाविष्ट आहे, सकाळी ७ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत मतदान होईल, तर इतरत्र सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत मतदान होईल. योगायोगाने, नक्षलवाद्यांनी गावातील सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेचा एक भाग उडवून दिला होता कारण ते मतदान केंद्र म्हणून काम करत होते आणि निवडणुकीदरम्यान सुरक्षा दलांना ठेवण्यात आले होते.
स्फोटानंतर पडलेल्या विटांचे आणि काँक्रीटचे ढिगारे नक्षलवादी दहशतीची आठवण करून देत होते आणि स्थानिक लोकांमध्ये भीती निर्माण करत होते. यादरम्यान, विकास किंवा निवडणुकीनंतरच्या चांगल्या भविष्याबद्दलच्या चर्चेत स्वाभाविकपणे नक्षलवादी धमकी आणि राजकारण्यांनी पूर्ण न केलेल्या आश्वासनांचा समावेश होतो. या धोक्याला निष्प्रभ करण्यासाठी बरेच काही केले गेले असले तरी, अतिरेक्यांचे केंद्र राहिलेल्या एका गावाला माहीत आहे की अजूनही त्रास होऊ शकतो.
"ते (नक्षलवादी) अजूनही डोंगरांमध्ये आहेत. ते काय विचार करत आहेत किंवा नेमकं काय करत आहेत हे आम्हाला माहीत नाही, परंतु ते तिथेच आहेत. आम्ही त्यांना कधीही काहीही विचारत नाही किंवा त्यांच्या कारवायांमध्ये आम्हाला रस नाही," असं वृद्ध रहिवासी तुलसी साओ म्हणाल्या.
स्वयंपाकघर आणि शेत दोन्ही सांभाळणाऱ्या लख्मीणी देवी यांनी एक आठवण सांगितली की, नक्षलवाद्यांची टोळी अनेकदा गावात येऊन अन्नाची मागणी करायची. "प्रत्येक घर एका व्यक्तीसाठी (नक्षलवादी) स्वयंपाक करायचे. ते जेवत असत आणि निघून जायचे. कधीकधी, ते पोलिसांचे खबरी किंवा इतर कोणतेही चुकीचे काम असल्याचा संशय असलेल्या लोकांनाही घेऊन जात असत," असं ती म्हणाली. तुलसी किंवा लख्मीणी दोघीही आगामी विधानसभा निवडणुकीबद्दल उत्साहित नव्हत्या.
“आम्हाला संधी मिळाली तर आम्ही मतदान करू, पण आम्हाला खरोखर यात रस नाही. आम्हाला त्यातून काहीही मिळत नाही. आमच्या आमदाराने गेल्या पाच वर्षांत एकदाही या गावाला भेट दिलेली नाही,” असं तुलसीनं सांगितलं. “गेल्या निवडणुकीपासून कोणताही आमदार येथे आलेला नाही. त्यांनी मतं मागितली, आम्ही मतदान केलं आणि तेवढंच झालं,” असे ईटीव्ही भारतनं विकासकामांबद्दल आणि आगामी निवडणुकांबद्दल त्यांचं मत विचारताच एका ग्रामस्थाने मिश्किलपणे हसत सांगितलं.
बाराचट्टी विधानसभा मतदारसंघ, ज्यामध्ये हे गाव येतं, तो अनुसूचित जाती (एससी) साठी राखीव आहे. हिंदुतानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) किंवा एचएएम (एस) च्या ज्योती देवी विद्यमान आमदार आहेत. त्या पक्षाचे संस्थापक आणि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यांच्या नातेवाईक आहेत आणि यावेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) उमेदवारासोबत निवडणूक लढवत आहेत.
गावकऱ्यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना ज्योती म्हणाल्या की, "मी कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी त्या भागात अनेकवेळा गेले आहे. मी तिथे 'बडे साहेब' (जीतन राम मांझी) देखील आहे. त्यांच्याकडून आमंत्रित झाल्यानंतर मी धनगई येथे काही कार्यक्रमांनाही उपस्थित राहिले आहे. वास्तविकता अशी आहे की माझ्या क्षेत्रात मी करत असलेल्या सर्व चांगल्या कामांनंतरही काही लोक नेहमीच दोष शोधतील."
नक्षलवाद्यांबद्दल बोलताना, विद्यमान आमदाराने सांगितले की त्यांचे दिवस संपले आहेत आणि "ते संपले आहेत." ज्योती म्हणाल्या की जर त्या निवडणूक जिंकल्या तर त्या मतदारसंघातील रस्ते आणि लहान पूल यासह मूलभूत पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. अधिकृतपणे, बिहारमध्ये गृह मंत्रालयाने नियुक्त केलेला कोणताही नक्षलग्रस्त जिल्हा नाही. मात्र, गया आणि इतर नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका योग्यरित्या पार पडतील याची खात्री करण्यासाठी पोलीस कोणतीही कसर सोडत नाहीत.
मगध रेंजचे महानिरीक्षक (आयजी) क्षत्रनिल सिंह, ज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद आणि अरवल येतात. ते म्हणाले की तयारी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच आहे. "यावेळी अतिरिक्त मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत आणि अनेक गावांतील मतदारांना मतदान करण्यासाठी दूरवरच्या ठिकाणी जावे लागणार नाही," असं क्षत्रनिल म्हणाले.
"अलीकडे कोणताही नक्षलवादी हिंसाचार झालेला नाही, परंतु आम्ही कोणताही धोका पत्करणार नाही. बाराचट्टीसह प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) दोन कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. ते आधीच उपलब्ध असलेल्या इन-सीटू फोर्सेसपासून वेगळे आहेत आणि सामान्य लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी ध्वज मार्च काढत आहेत," अशी माहिती क्षत्रनिल यांनी दिली.
धनगाईसाठी, निवडणुकीपूर्वीचा मूड हा त्या गावासारखाच निरुत्साही दिसत आहे. भूतकाळातील आठवणी अजूनही सतावत आहेत आणि विकासाचे कोणतेही आश्वासन अनाठायी वाटते. नक्षलवाद्यांच्या अड्ड्याचं लेबल काढून टाकण्यासाठी गावकरी सर्वकाही करतील. ते मतदान करतील. त्यांचे नेते निवडतील. आशांना बळकटी देतील आणि मग प्रार्थना करतील की एकदा तरी त्या आशा प्रत्यक्षात येतील.
हेही वाचा...