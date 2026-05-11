पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या (PA) हत्येप्रकरणी बिहार कनेक्शन उघड; STF ने 4 आरोपींना केली अटक

STF ने तीन आरोपींना आपल्यासोबत पश्चिम बंगालला नेले, तर एका आरोपीची चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला सोडून दिले.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 12:44 PM IST

बक्सर : पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या (PA) हत्येशी संबंधित गुन्ह्यात बिहारचा संबंध असल्याचे समोर आलंय. रविवारी पश्चिम बंगालच्या विशेष कृती दलाच्या (STF) पथकाने बिहारच्या बक्सर जिल्ह्यात छापे टाकले. या मोहिमेदरम्यान चार आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलंय. यापैकी STF ने तीन आरोपींना आपल्यासोबत पश्चिम बंगालला नेले, तर एका आरोपीची चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला सोडून दिले.

पोलीस या मोहिमेबाबत मौन बाळगून आहेत : सदरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) गौरव पांडे आणि नवा नगर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांनी या घटनेबाबत कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिलाय. या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना बक्सरचे पोलिस अधीक्षक (SP) यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालच्या पथकाने बक्सरमधील अनेक पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत छापे टाकले होते; मात्र, ही कारवाई नेमक्या कोणत्या गुन्ह्यासाठी करण्यात आली होती, याचा त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या हत्येचा थेट उल्लेख न करता पोलीस अधीक्षकांनी केवळ एवढाच दुजोरा दिला की, बंगाल पोलिसांच्या पथकाने विशाल श्रीवास्तव नावाच्या एका व्यक्तीला ताब्यात घेतलंय आणि स्थानिक पोलीस या प्रकरणात सहकार्य करीत आहेत.

"पश्चिम बंगाल पोलिसांचे एक पथक बक्सरला आले होते. या छाप्यांदरम्यान विशाल श्रीवास्तव नावाच्या एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर बंगालच्या STF ने त्याला आपल्यासोबत नेले. स्थानिक पोलीस या प्रकरणात आपले सहकार्य देत आहेत." — शुभम आर्य, पोलीस अधीक्षक (SP), बक्सर

तीन आरोपींना ताब्यात घेतले, एकाला सोडून दिले : नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना एका पोलीस अधिकाऱ्याने उघड केले की, रविवारी रात्री उशिरा पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या पथकाने बक्सर जिल्ह्यातील नवा नगर, मुफस्सिल आणि सिकरौल या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत छापे टाकले. या मोहिमेदरम्यान विविध ठिकाणांहून एकूण चार व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांची चौकशी करण्यात आली.

विशाल श्रीवास्तवची चौकशी : मुफस्सिल पोलीस ठाण्यात चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी विशाल श्रीवास्तव नावाच्या आरोपीला सोडून दिले. त्यांनी इतर तीन आरोपींना आपल्यासोबत नेले; या व्यक्तींची ओळख मयंक मिश्रा (नवानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी), विकी मौर्य (सिकरौल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी) आणि केवळ 'अटल' या नावाने ओळखली जाणारी तिसरी व्यक्ती अशी पटली आहे.

विशाल श्रीवास्तव कोण आहे? : बक्सर पोलिसांच्या माहितीनुसार, विशाल श्रीवास्तव याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. जिल्ह्याभरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याच्याविरुद्ध सुमारे डझनभर गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये हत्या आणि 'शस्त्र कायद्या'चे (Arms Act) उल्लंघन यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता या हत्याकांडाशी विशाल श्रीवास्तवचा काही संबंध असू शकतो, असा संशय बंगाल पोलिसांना आहे. चौकशीनंतर पोलिसांनी विशाल श्रीवास्तवला सोडून दिले आणि इतर तीन आरोपींना ताब्यात घेतले.

हे प्रकरण काय आहे? : 6 मे 2026 च्या रात्री उशिरा बंगालमध्ये भाजपा सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुवेंदू अधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक (PA) चंद्रनाथ रथ यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. ही घटना परगणा जिल्ह्यातील मध्यमग्राम येथे घडली; त्यावेळी चंद्रनाथ रथ कोलकाताहून आपल्या घरी परतत होते. पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर अवघ्या 48 तासांतच ही घटना घडली होती. बंगाल पोलीस या प्रकरणी सातत्याने कारवाई करत असून, पश्चिम बंगालसह इतरही अनेक राज्यांमध्ये धाडी टाकत आहेत.

उत्तर प्रदेशातील तीन 'शूटर' (गोळीबार करणारे) अटक : या हत्याकांडाच्या संदर्भात उत्तर प्रदेशातील तीन 'शूटर'नाही अटक करण्यात आलीय. त्यांची चौकशी कोलकाता येथील 'भवानी भवन' येथे करण्यात आली. सर्व आरोपींना 11 मे रोजी बारासात न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. अटक करण्यात आलेल्या शूटरपैकी उत्तर प्रदेशातील बलिया येथील रहिवासी असलेल्या राज सिंग याला अयोध्येतून ताब्यात घेण्यात आले. याव्यतिरिक्त आणखी दोन व्यक्तींनाही अटक करण्यात आली आहे.

