पाटणा शहर आता 'पाटलीपुत्र' म्हणून ओळखलं जाणार, बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांची घोषणा
पाटणा येथील नाडियावान गावात आयोजित ब्लॉक सहकार आणि लोककल्याण शिबिराच्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.
Published : June 17, 2026 at 2:40 PM IST
पाटणा : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी बिहारची राजधानी पाटणा शहराबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पाटणा शहराला पुन्हा प्राचीन नाव दिलं जाणार आहे. त्यानुसार, आता पाटणा शहराला 'पाटलीपुत्र' म्हणून ओळखलं जाणार आहे. पाटणा येथील नाडियावान गावात आयोजित ब्लॉक सहकार आणि लोककल्याण शिबिराच्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.
पाटणाचं नाव होणार पाटलीपुत्र : पाटणा जिल्ह्यातील फुलवारी शरीफ येथील नाडियावानमध्ये एका सहकार्य शिबिराला संबोधित करताना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, "पाटणा शहर आता पाटलीपुत्र म्हणून ओळखलं पाहिजे. या विषयावर पूर्वी अनेक वेळा चर्चा झाली असून, हे मगधची राजधानी असून तिचं नाव पाटलीपुत्र होतं, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यामुळं शहराचं नाव बदललं पाहिजे. तसंच नाव बदलण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर आणला जाईल."
"मी बिहारची राजधानी पाटणा भव्य स्वरूपात साकारण्याची कल्पना केली आहे आणि तिचं नाव पाटलीपुत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पाटणाचं प्राचीन नाव आहे. त्यामुळं, जे बोलतील त्यांना यापुढं कोणतीही अडचण येणार नाही." - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
पाटलीपुत्र शहराची स्थापना? : गंगा नदीच्या दक्षिण तीरावर वसलेलं पाटणा शहर, मूळतः पाटलीपुत्र म्हणून ओळखलं जात होते. सुमारे 2000 वर्षांपूर्वी आपली राजधानी पाटलीपुत्र म्हणून ओळखली जात होती. मगध साम्राज्याचा राजा अजातशत्रूनं इ.स.पूर्व 490 मध्ये पाटलीपुत्रची स्थापना केली होती. प्राचीन काळी, हे भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक मानलं जात होतं.
प्राचीन भारताची मध्यवर्ती राजधानी : पाटलीपुत्र हे प्राचीन भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि वैभवशाली महानगरांपैकी एक होतं, जे सध्या बिहारची राजधानी आहे. इ.स.पूर्व 600 पासून पुढं नंद, मौर्य, शुंग आणि गुप्त राजवंशांसारख्या प्राचीन भारतातील सर्वात शक्तिशाली साम्राज्यांची पाटलीपुत्र ही मध्यवर्ती आणि प्रशासकीय राजधानी होती.
मौर्य काळाचा सुवर्णकाळ आणि वैभव : महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आणि सम्राट अशोक यांच्या कारकिर्दीत पाटलीपुत्र हे जगातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक मानलं जात होतं. ग्रीक राजदूत मेगस्थनिसनं आपल्या 'इंडिका' या पुस्तकात पाटलीपुत्राचे वैभव, लाकडी राजवाडे आणि प्रचंड संरक्षक भिंतीचं वर्णन केलं आहे.
ज्ञान आणि विज्ञानाचं एक प्रमुख केंद्र : गुप्त साम्राज्याच्या काळात पाटलीपुत्र हे महान गणितज्ज्ञ आणि खगोलशास्त्रज्ञ आर्यभट यांचं कार्यस्थळ होतं. कालांतरानं, विविध शासक आणि परिस्थितीमुळं त्याचे राजकीय महत्त्व कमी झाले. मध्ययुगीन काळात, शेरशाह सुरीनं या प्रदेशाचे महत्त्व ओळखून 'पाटणा' या नावानं त्याची पुनर्स्थापना केली.
आधुनिक संदर्भ आणि प्राचीन वारसा : ऐतिहासिक वारसा म्हणून, शहरातील कुम्हरार आणि बुलंदी बाग यांसारख्या ठिकाणी उत्खननादरम्यान अजूनही मौर्यकालीन अवशेष सापडत आहेत. आधुनिक संदर्भात त्याचे प्राचीन वैभव पुनरुज्जीवित करण्याचं प्रयत्न सुरू आहेत. बिहार सरकारनं आता पाटणाचं नाव बदलून पाटलीपुत्र ठेवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
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