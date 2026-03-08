ETV Bharat / bharat

जेडीयूमध्ये आता निशांत 'राज': नितीश कुमार यांच्या मुलाचा राजकारणात प्रवेश; म्हणाले, 'वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करेन'

जेडीयू कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत निशांत हे जेडीयू पक्षात सामील झाले.

Bihar CM Nitish Kumar's Son Nishant Joins JD
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत यांचा राजकारणात प्रवेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 6:37 PM IST

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत कुमार हे गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणात एन्ट्री करणार असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, अखेर निशांत यांनी राजकारणात पदार्पण केलं आहे. जेडीयू कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत निशांत हे जेडीयू पक्षात सामील झाले. दरम्यान, जेडीयू कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतर जेसीबीद्वारे त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला आणि त्यांचं स्वागत करण्यात आलं.

जेडीयूमध्ये आता निशांत 'राज' : मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत यांना आज जेडीयूचे सक्रिय सदस्य बनवण्यात आलं. जेडीयूचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यांनी पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत निशांत यांना पक्षात सामील करून घेतलं. निशांत यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे आशीर्वाद घेतलं. यावेळी निशांत यांनी जेडीयूच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं.

"माझे वडील नितीश कुमार यांनी गेल्या 20 वर्षात केलेले काम मी लोकांपर्यंत पोहोचवेन आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून काम करत राहीन. माझ्या वडिलांनी राज्यसभेत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि मी तो स्वीकारतो." - निशांत कुमार

वडिलांचे काम पुढं नेईन - निशांत : सक्रिय राजकारणात सामील झाल्यानंतर निशांत यांनी आपल्या छोट्याशा भाषणात जेडीयूच्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानले. त्यांनी नितीश कुमार यांचं काम पुढं नेण्याबद्दल सांगितलं आणि कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिलं. याचबरोबर, निशांत यांनी केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आणि अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे आशीर्वादही घेतले.

"बिहारमध्ये निशांत यांच्या जेडीयूमध्ये प्रवेशामुळं तरुणांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला आहे. त्यांच्या आगमनामुळं पक्ष आणि बिहार मजबूत होईल. निशांत कुमार राजकारणात येतील, यासाठी तरुणांना खूप दिवसांपासून उत्सुकता होती. निशांत यांना पक्षात सामील झाल्याबद्दल आमच्या शुभेच्छा आणि अभिनंदन." - जमा खां, मंत्री, बिहार

जेडीयूमध्ये आता निशांत 'राज': नितीश कुमार यांच्या मुलाचा राजकारणात प्रवेश; म्हणाले, 'वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करेन' (ETV Bharat)

निशांत यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी : निशांत यांनी जेडीयूमध्ये प्रवेश केल्यानंतर कार्यकर्त्यांचा उत्साह दिसून येत होता. नालंदा आणि बिहारच्या विविध जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते नितीश कुमार आणि निशांत यांच्या स्वागतासाठी आले होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी एकमतानं निशांत यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी केली. तसंच वरिष्ठ मंत्र्यांपासून ते आमदारांपर्यंत सर्वांनीच सांगितलं की, निशांत आता पक्षात सामील झाल्यामुळं पक्ष नवीन उंचीवर पोहोचेल. आमदार विनय चौधरी म्हणाले की, "निशांत यांनी जेडीयूची जबाबदारी घ्यावी अशी त्यांची इच्छा होती, परंतु मुख्यमंत्री झाले, तर यापेक्षा चांगले काही नाही."

"आम्ही सुरुवातीपासूनच निशांत यांना पक्षात आणण्याची मागणी करत होतो. ते नुकतेच पक्षात सामील झाले आहेत. जर त्यांना मुख्यमंत्री केलं तर सोने पे सुहागा होईल." - जेडीयू आमदार विनय चौधरी

अनेक राजकारण्यांचे पुत्र राजकारणात सक्रिय : बिहारमध्ये अनेक राजकारण्यांचे पुत्र राजकारणात सक्रिय आहेत. आता मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे पुत्र निशांत यांनीही राजकारणात प्रवेश केला आहे. दरम्यान, नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्याचा आणि राज्यसभेत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही, निशांत यांची एन्ट्री दीर्घ प्रतीक्षेनंतर झाली आहे.

निशांत यांनी घेतली नितीश कुमार यांची भेट : जेडीयूचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतर, निशांत यांनी आपले वडील, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी नितीश कुमार यांना मिठाई दिली आणि त्यांचे पाय स्पर्श करून आशीर्वाद घेतले. यादरम्यान संजय झा देखील उपस्थित होते. नितीश कुमार यांनी निशांत यांना मुलाला मिठी मारली आणि आशीर्वाद दिले. तसंच तिघांनीही एकत्र फोटो काढला.

नितीश कुमार
निशांत कुमार
बिहार
जेडीयू
