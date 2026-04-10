नितीश कुमारांनी घेतली खासदारकीची शपथ; जीतन राम मांझी म्हणाले, "मी अभिनंदन करणार नाही"

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी शुक्रवारी (10 एप्रिल) दिल्लीत राज्यसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 10, 2026 at 6:47 PM IST

नवी दिल्ली/पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी शुक्रवारी (10 एप्रिल) दिल्लीत राज्यसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतली. उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी दुपारी 12:15 वाजता नितीश कुमार यांना राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ दिली. यावेळी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, निर्मला सीतारामन आणि ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, काँग्रेसचे जयराम रमेश, जेडीयूचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा आणि इतर अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते. दरम्यान, नितीश कुमार हे राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारण्यासाठी 9 एप्रिल रोजीच दिल्लीला रवाना झाले होते.

जेडीयूचे अनेक नेते दिल्लीत : राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतर नितीश कुमार म्हणाले की, "आम्ही यापूर्वीही इथं होतो." दरम्यान, राज्यसभा सदस्यत्वाच्या पार्श्वभूमीवर जेडीयूचे सर्व ज्येष्ठ नेते आणि बहुतांश मंत्री कालपासून दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. विजय कुमार चौधरी आणि संजय झा काल नितीश कुमार यांच्यासोबत दिल्लीत आले होते. तर मंत्री अशोक चौधरी, मदन साहनी, जामा खान आणि श्रवण कुमार यांच्यासह केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर आणि अनेक खासदारही दिल्लीत उपस्थित आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्या शुभेच्छा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितीश कुमार राज्यसभेचे सदस्य झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, "नितीश कुमार हे देशातील सर्वात अनुभवी नेत्यांपैकी एक आहेत. सुशासनाप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेची सर्वत्र प्रशंसा झाली आहे. त्यांनी बिहारच्या विकासात अमिट योगदान दिलं आहे. त्यांना पुन्हा एकदा संसदेत पाहणं आनंददायी ठरेल."

"खासदार आणि केंद्रीय मंत्री म्हणूनही त्यांनी (नितीश कुमार) अनेक वर्षे काम केलं आहे. मला खात्री आहे की, त्यांच्या व्यापक राजकीय अनुभवामुळं संसदेची प्रतिष्ठा आणखी वाढेल. राज्यसभा खासदार म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल त्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन आणि त्यांच्या भावी कार्यकाळासाठी हार्दिक शुभेच्छा." - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

खरमास संपल्यानंतर बिहारमध्ये नवीन सरकार : नितीश कुमार यांच्या पाटणा येथील आगमनानंतर बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या हालचालींना सुरुवात होईल. "तीन ते चार दिवसांत नवीन सरकार स्थापन केलं जाईल," असं दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नितीश कुमार यांनी स्वतः सांगितलं होतं. तसंच पुढील एक-दोन दिवसांत एनडीए विधिमंडळ पक्षाची बैठक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, खरमास संपल्यानंतर बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन होईल, असंही म्हटलं जात आहे. बिहारमधील नवीन सरकारसंदर्भात आज दिल्लीत भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठकही बोलावण्यात आली आहे.

'बिहार विल मिस यू नीतीश जी': दरम्यान, नितीश कुमार यांचे निकटचे सहकारी जीतन राम मांझी यांनी एक अत्यंत भावनिक पोस्ट केली आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक्सवर लिहिलं आहे, "आज मी नितीशजींचे राज्यसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतल्याबद्दल अभिनंदन करणार नाही. मी फक्त एवढेच म्हणेन, 'बिहार विल मिस यू नीतीश जी. हे केवळ मीच म्हणत नाही, तर संपूर्ण बिहारची जनता हेच म्हणत आहे."

हेही वाचा :

  1. छत्तीसगडमधील कांकेर येथे भीषण रस्ते अपघात; 6 जणांचा मृत्यू , 3 जण गंभीर जखमी
  2. उज्जैनमध्ये 3 वर्षांचा भगीरथ 70 फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडला; गुरुवारी रात्री सुरू झालेली बचाव मोहीम अजूनही सुरूच
  3. सातपुडा जंगलात वाघाने एका आदिवासी व्यक्तीला जिवंत खाल्ले; मोहफुलांच्या मोहापायी पीडित व्यक्तीने गाठले होते 'कोअर झोन'

