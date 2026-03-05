ETV Bharat / bharat

'माझी प्रारंभीपासून इच्छा होती की...' बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची राज्यसभेवर जाण्याची घोषणा

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विधानमंडळ आणि संसदेच्या सर्व सभागृहांचा सदस्य बनण्याची इच्छा राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीपासून उरी बाळगल्याचं सांगितलं.

Bihar CM Nitish Kumar
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (File Photo - ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
पटना : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी गुरुवारी अखेर राज्यसभेत दाखल होण्याचा निर्णय जाहीर केला. नितीश कुमार यांनी राज्यसभा सदस्यत्व स्वीकारण्याचं ठरवल्यामुळे बिहारच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना पूर्णविराम मिळाला.

अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचा 'अमृत' योग - राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी नामांकन दाखल करण्याची मुदत आज (5 मार्च) रोजी संपत आहे. नामांकन दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी जनता दल (युनायटेड) चे अध्यक्ष नितीश कुमार राज्यसभेच्या आपलं नामांकनपत्र दाखल करणार आहेत. राज्यसभेवर जाण्याच्या निर्णयाचं कारण त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितलं. संसदीय राजकारणात प्रवेश केल्यापासून बिहार विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहं आणि देशाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं सदस्य बनण्याची आपली इच्छा होती. ही आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीच आपण याखेपेस राज्यसभा सभागृहाचं सदस्य होण्याचं ठरवल्याची माहिती त्यांनी आपल्या 'एक्स' पोस्टमध्ये दिली. नितीश कुमार यांनी चार दिवसांपूर्वी, 1 मार्च रोजी वयाची पंच्याहत्तरी पूर्ण केली. वयाचा अमृत महोत्सवी टप्पा पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या राजकीय कारकीर्दीतला महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

'बिहारच्या जनतेचा आभारी आहे' - आपल्या 'एक्स' पोस्टमध्ये ते बिहारच्या जनतेला उद्देशून म्हणतात, 'गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ तुमच्या विश्वासाची आणि समर्थनाची साथ मला लाभत राहिली. याच बळावर मी बिहारची आणि बिहारच्या जनतेची मनोभावे सेवा केली. तुमचा विश्वास आणि समर्थन लाभल्यामुळेच बिहार राज्य आज विकास आणि सन्मानाच्या वेगळ्या उंचीवर आहे. याबद्दल मी आधीसुद्धा कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.' विधानमंडळ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यपदाची स्वप्नपूर्ती व्हावी म्हणून राज्यसभेत जात असल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर त्यांनी आपल्या पोस्टमधून बिहार आणि बिहारच्या जनतेशी भविष्यातही उत्तम संबंध राहतील. तसंच सर्वांच्या साथीने विकसित बिहार घडवण्याचा संकल्पही कायम राहील. असं भावनिक आवाहन केल्यानंतर त्यांनी बिहारमध्ये बनणाऱ्या नव्या सरकारला आपण पूर्ण सहकार्य आणि मार्गदर्शन करत राहू, अशी ग्वाही दिली.

बिहारच्या राजकारणातली घडामोड - 'ईटीव्ही भारत' ने बुधवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (एनडीए) ने होळी आणि धूलिवंदन साजरा करण्यासाठी आपापल्या मतदारसंघात गेलेल्या आपल्या बिहारमधील घटक दलांच्या सर्व आमदारांना पटना मुक्कामी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. नितीश कुमार बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देवून राज्यसभेत दाखल होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यांचे पुत्र निशांत कुमार यांनाही वरच्या सभागृहात पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे. तसं न घडल्यास निशांत कुमार यांची बिहारच्या उपमुख्यमंत्री पदावर निवड होऊ शकते. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्येष्ठ नेत्यांची नावं चर्चेत आहेत.

हेही वाचा - "आम्ही मुख्यमंत्री नितीश कुमारांना राज्यसभेत प्रवेश करू देणार नाही;" जेडीयू नेते मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर ढसाढसा रडले

