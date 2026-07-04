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महिलेच्या हत्येप्रकरणी बिहारमधील भाजपा आमदाराला चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

न्यायालयानं बिहारमधील भाजपा आमदार राजू सिंह यांना दोषी ठरवून चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.

Bihar BJP MLA Raju Singh Gets 4 Year Jail Term For Celebratory Firing Death Case
भाजपा आमदाराला चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 5:56 PM IST

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नवी दिल्ली : एका महिलेच्या हत्येप्रकरणी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयानं बिहारमधील भाजपा आमदार राजू सिंह यांना दोषी ठरवून चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयानं शुक्रवारी शिक्षेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगाने यांनी 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे आदेशही राजू सिंह यांना दिले आहेत.

चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा : न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान प्रोबेशन अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, दोषी ठरलेल्या आमदार राजू सिंह यांच्यावर बिहारमध्ये खुनाचा एक खटला प्रलंबित असून, त्यात ते जामिनावर बाहेर आहेत. तर सुनावणीदरम्यान, राजू सिंह याच्या वकिलानं कमी शिक्षेची मागणी केली. ते यापूर्वी कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरलेले नाहीत आणि या प्रकरणात त्यांनी आधीच दोन महिने तुरुंगात घालवले आहेत. तसंच राजू सिंह हे सहा वेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत, असंही त्यांच्या वकिलानं सांगितलं. मात्र, न्यायालयानं राजू कुमार सिंह यांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.

6 जूनला न्यायालयानं ठरवलं होतं दोषी : एका महिलेच्या हत्येप्रकरणी 6 जून रोजी आमदार राजू सिंह यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं. तसंच याप्रकरणी राजू सिंह यांच्या पत्नी रेणू सिंह, राणा राजेश सिंह आणि रामेंद्र सिंह यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायालयानं राजू सिंह यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304 (कलम 2) आणि शस्त्र कायद्याच्या कलम 30 अन्वये दोषी ठरवलं होतं. या प्रकरणातील न्यायालयानं सर्व आरोपींविरुद्ध 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी आरोप निश्चित केले होते. न्यायालयानं राजू सिंह यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304 (कलम 2) आणि शस्त्र कायद्याच्या कलम 30 अन्वये आरोप ठेवले, तर राजू सिंह यांची पत्नी रेणू, राणा राजेश सिंह आणि रामेंद्र सिंह यांच्यावर पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

गोळीबारात महिलेचा मृत्यू : दरम्यान, 31 डिसेंबर 2018 रोजी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मंडी गावातील आंबेडकर कॉलनीतील रोझ फार्ममध्ये झालेल्या गोळीबारात अर्चना गुप्ता नावाच्या महिलेचा मृत्यू झाला होता. तक्रारदार विकास गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पत्नी अर्चना गुप्ता हिनं राजू सिंह यांना मिठी मारली. त्यानंतर ते तिच्यासोबत नाचण्यासाठी डीजेकडे गेले. याचदरम्यान, विकास गुप्ता यांनी राजू सिंह यांचे सुरक्षा रक्षक आणि इतर काही लोकांना हवेत गोळीबार करताना पाहिले. त्यानंतर 5 मिनिटांनी राजू सिंह यांनी पुन्हा गोळीबार केला आणि त्यानंतर विकास गुप्ता यांनी बघितलं की, त्यांची पत्नी अर्चना गुप्ता ही रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळली. त्यानंतर त्यांनी तातडीनं आपल्या पत्नीला इनोव्हा कारमधून फोर्टिस रुग्णालयात दाखलं केलं. मात्र, या घटनेत तिचा मृत्यू झाला.

2019 मध्ये आरोपपत्र दाखल केलं होतं : अर्चना गुप्ता हिच्या मृत्यू प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 28 सप्टेंबर 2019 रोजी आरोपपत्र दाखल केलं होतं. त्यानंतर न्यायालयानं 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी या आरोपपत्राची दखल घेतली होती. अखेर याप्रकरणी 6 जून 2026 रोजी राजू सिंह यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं. तर राजू सिंह यांच्या पत्नी रेणू सिंह, राणा राजेश सिंह आणि रामेंद्र सिंह यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती. दरम्यान, राजू सिंह हे 2005 मध्ये लोक जनशक्ती पक्षाच्या तिकिटावर बिहारमधील साहिबगंजमधून पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले होते.

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TAGGED:

भाजपा आमदार राजू सिंह
चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
6 जूनला न्यायालयानं ठरवलं होतं दोषी
गोळीबारात महिलेचा मृत्यू
BIHAR BJP MLA RAJU SINGH

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