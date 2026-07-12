पेन्शन काढण्याकरिता गेलेल्या ऑटोरिक्षा चालकाच्या खात्यावर 759 कोटी रुपये जमा; बँक अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?
गयामध्ये, एका ऑटोरिक्षा चालकानं आपली वृद्धापकाळ पेन्शन काढल्यानंतर त्याच्या खात्यात 7 अब्ज रुपयांहून अधिक रक्कम जमा असल्याचं दिसून आलं. संपूर्ण बातमी वाचा.
Published : July 12, 2026 at 10:10 PM IST
गया: सामान्य माणासाच्या बँक खात्यावर अब्जावधी रुपये जमा झाले तर काय होईल...ही कवीकल्पना नाही तर बिहारमध्ये ई-ऑटोरिक्षा चालकानं असा अनुभव घेतला आहे. चालकाच्या बँक खात्यावर एक-दोन नव्हे तर 759 कोटी रुपये जमा झाले. शिवकुमार पटेल असे या रिक्षाचालकाचं नाव आहे.
गयामधील एका 'टोटो' (ई-रिक्षा) चालकाच्या बँक खात्यावर अब्जावधी रुपये झाले. त्यानंतर संगणक प्रणालीही (computer system) ठप्प झाली. दररोज काही शंभर रुपये कमवण्यासाठी राबणाऱ्या रिक्षा चालकाच्या बँक खात्यावर अचानक इतकी प्रचंड रक्कम जमा झाली. त्यामुळे काही सेकंदातच रिक्षाचालक क्षणात अब्जाधीश झाला.
चालक तीन दिवसांसाठी अब्जाधीश- 1,100 रुपयांच्या वृद्धापकाळ पेन्शनची वाट पाहणाऱ्या एका चालकाला त्याच्या मोबाईल स्क्रीनवर बँक खात्यावरील रक्कम पाहून धक्का बसला. त्याला रकमेमधील शून्यांची संख्या मोजणेही कठीण झाले. सामाजिक सुरक्षा वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेचा शिवकुमार पटेल लाभ घेतात. ते काही वर्षांपासून टोटो म्हणजे ई-रिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र, बँकेच्या तांत्रिक त्रुटीमुळे ते तीन दिवसांसाठी अब्जाधीश झाले. अशा परिस्थिती पोलिसांकडे जावे की बँकेची मदत घ्यावी, असा त्यांच्यापुढे प्रश्न होता.
पेन्शन काढताना खात्यातील शिल्लक रक्कम पाहून धक्का- अचानकपणे शिवकुमार पटेल यांच्या बँक खात्यात 759 कोटी रुपये जमा झाले. ही घटना गया शहरातील डेल्हा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बागेश्वरी भागात घडली. शनिवारी त्यांनी बागेश्वरी येथील 'सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया'च्या सीएसपी (ग्राहक सेवा केंद्र) केंद्राला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी आधार कार्डचा वापर करून पेन्शनमधील 1 हजार रुपये काढले. पैसे काढल्यानंतर लगेचच त्यांना बँकेकडून मोबाईलवर एक संदेश आला. तेव्हा त्यांना बँक खात्यातील जमा असलेली रक्कम पाहून आश्चर्याचा धक्का बसला.
सीएसपी ऑपरेटरही थक्क- शिवकुमार यांनी ती शिल्लक रक्कम सीएसपी ऑपरेटरला दाखवली, तेव्हा त्यालाही विश्वास वाटला नाही. त्यांच्या बँक खात्यात 7,596,951,951.१६ रुपये (सुमारे 7.6 अब्ज रुपये) शिल्लक असल्याचे दिसत होते. ही माहिती परिसरात वेगाने पसरली. रिक्षा चालक अब्जाधीश झाल्याची स्थानिक लोकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला.
बँक व्यवस्थापकाकडून व्यवहार न करण्याचा सल्ला: घाबरलेल्या शिवकुमार पटेल यांनी त्वरित 'सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया'च्या शाखा व्यवस्थापकाशी फोनवरून संपर्क साधला. व्यवस्थापकानं त्यांना कोणताही आर्थिक व्यवहार न करण्याचा आणि मोबाईल किंवा बँक खात्याशी संबंधित कोणतीही माहिती बदलू नये, असा सल्ला दिला.
सोमवारी काय घडणार याची प्रतीक्षा- महिन्याचा दुसरा शनिवार (बँकेची सुट्टी) बँकेला सुट्टी आणि त्यानंतर रविवार असल्यानं शिवकुमार पटेल यांच्या बँक खात्यात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळेच शिवकुमार यांचे नाव अजूनही बिहारमधील अब्जाधीशांच्या यादीत झळकत आहे. एवढी प्रचंड रक्कम कुठून आली? कोणत्या मार्गाने बँक खात्यावर रक्कम जमा झाली, याबद्दल त्यांना चिंता वाटत आहे. तसेच, या परिस्थितीमुळे आपण गंभीर संकटात सापडू शकतो, अशी भीतीदेखील त्यांना वाटत आहे.
शिवकुमार पटेल म्हणाले, " बँक खात्यावरील जमा असलेली रक्कम पाहून मी थक्कच झालो. माझ्या खात्यात सहसा 1,1000 रुपयांच्या आसपास रक्कम असते. त्यामुळे 759 कोटी रुपयांची रक्कम पाहून आम्हाला सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. आता आम्ही सोमवारची वाट पाहत आहोत. बँक उघड्यानंतर आम्हाला या पैशांबद्दल माहिती मिळू शकणार आहे".