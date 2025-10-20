ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा निवडणूक 2025: 'आप'च्या या नेत्यांची तोफ धडणार निवडणुकीत, पक्षानं केली स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर

बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 ची रणधुमाळी आता सुरू झाली आहे. आम आदमी पक्षानं आपल्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे.

Bihar Assembly Elections
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 साठी आम आदमी पक्षानं स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली. या यादीत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह दिल्ली आणि पंजाबमधील पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची नावं आहेत. बिहारचे प्रदेशाध्यक्ष राकेश यादव यांच्यासह स्थानिक नेत्यांची नावं देखील या यादीत आहेत. नेहमीप्रमाणं, पक्षानं जाहीर केलेल्या 40 प्रचारकांच्या यादीत पहिलं नाव पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांचं आहे. मनीष सिसोदिया यांचं नाव दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यावेळी प्रचारकांच्या यादीत अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांचा समावेश करण्यात आला नाही.

Bihar Assembly Elections
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

निवडणूक आयोगाला पाठवली यादी : आम आदमी पक्षानं दिल्ली आणि पंजाब सरकारमधील मंत्री आणि खासदारांचा समावेश असलेल्या स्टार प्रचारकांची यादी निवडणूक आयोगाला पाठवली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी दिल्ली आणि पंजाबमधील 18 प्रमुख नेत्यांची नावं स्टार प्रचारक म्हणून पाठवण्यात आली आहेत. याशिवाय बिहारमधील 22 नेत्यांची नावं या यादीत आहेत. आम आदमी पक्षानं जाहीर केलेल्या स्टार प्रचारकांच्या यादीतील पहिल्या पाच नावांमध्ये अरविंद केजरीवाल, आतिशी, भगवंत मान, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांचा समावेश आहे. स्टार प्रचारकांच्या यादीत खासदार राघव चढ्ढा यांच्या नावाचा समावेश नाही.

Bihar Assembly Elections
स्टार प्रचारकांची यादी (ETV Bharat)

बिहारमध्ये देणार मोफत वीज : दिल्लीतील इतर नावांमध्ये मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, खासदार संदीप पाठक आणि पंकज गुप्ता यांचा समावेश आहे. 2012 मध्ये दिल्लीतून राजकीय प्रवास सुरू करणाऱ्या आम आदमी पक्षानं डिसेंबर 2013 मध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक लढवल्यापासून पूर्वांचल आणि बिहारमधील मतदारांना टिकवून ठेवलं आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्ष बहुमतापासून दूर राहिला. 70 जागांपैकी फक्त 22 जागा आम आदमी पक्षानं जिंकल्या. भाजपानं 48 जागा जिंकल्या. मतांच्या टक्केवारीच्या बाबतीत दोन्ही पक्षांमधील फरक फक्त दोन टक्के होता. आम आदमी पक्षानं यावेळी दिल्लीतील अनेक जागांवर चांगली कामगिरी केली असून बहुतेक आप आमदार जिंकले. बिहार विधानसभा निवडणुकीबाबत, आम आदमी पक्षाचे राज्य प्रभारी राकेश कुमार यांनी "पक्षानं दिल्लीप्रमाणेच बिहारमध्ये मोफत वीज, पाणी आणि इतर सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं जाहीर केलं आहे.

TAGGED:

AAP RELEASES STAR CAMPAIGNERS LIST
ARVIND KEJRIWAL
बिहार विधानसभा निवडणूक 2025
अरविंद केजरीवाल
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

