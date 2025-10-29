"लालू प्रसाद यादव आणि राहुल गांधी यांचा १४ नोव्हेंबरला दुपारी १ वाजता सुपडा साफ होईल"- अमित शाह
दरभंगा येथील सभेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी जंगलराज मुक्त करण्यासाठी एनडीए निवडणूक लढवित असल्याचं म्हटलं.
Published : October 29, 2025 at 4:14 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 4:33 PM IST
दरभंगा (पाटणा) : बिहार विधानसभा निवडणुकीत प्रचार शिगेला पोहोचला असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज दरभंगा येथे जाहीर सभा घेतली. या सभेत बोलताना त्यांनी आरजेडीसह काँग्रेसवर टीका करताना त्यांची जीभ घसरली. हा विषय राजकीय वर्तुळात चर्चेचा ठरत आहे.
२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या प्रचारासाठी आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी आम्ही २५ वर्षीय मैथिली ठाकूरला तिकीट दिले. राजद किंवा काँग्रेसमध्ये असे कधी घडू शकते का? पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदाच एक लाख तरुणांना पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिल्हा पंचायत, आमदार आणि खासदारकीच्या जागा दिल्या आहेत.
मोदी जी-नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास और सुशासन की नई ऊँचाइयों पर पहुँचा है और पूर्ण विकसित बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलीनगर, दरभंगा जनसभा से लाइव... https://t.co/68DIkbgwv9— Amit Shah (@AmitShah) October 29, 2025
मिथिलाच्या संस्कृतीसह कलेचा आदर: गृहमंत्र्यांनी मिथिलाच्या सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान करण्यात मोदी सरकारच्या कामांची माहिती. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदींनी कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देऊन मिथिला आणि बिहारच्या भूमीचा सन्मान केला. स्वर्गीय स्वर कोकिला शारदा सिन्हा यांना पद्मविभूषण देऊन संपूर्ण मिथिला प्रदेशाच्या संस्कृती आणि कलेचा सन्मान करण्यात आला.
लालू प्रसाद यादव यांना आपल्या मुलाला (तेजस्वी यादव) मुख्यमंत्री बनवू इच्छितात. तर सोनिया गांधी या राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवू इच्छितात-केंद्रीय गृहमंत्री, अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी राममंदिरावरून जेडीयूवर नकळत टीका केली. ते म्हणाले, मैथिली भाषेचा आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात आला. मधुबनी चित्रकला जीआय टॅग देण्यात आला. मखाना बोर्डाची स्थापना करण्यात आली असून भव्य सीतामाता मंदिर बांधलं जाणार आहे. राम लला ५५० वर्षांपासून तंबूत राहत होते. आम्ही अयोध्येत भव्य राम मंदिर बांधले. यापैकी कोणत्याही पक्षानं जेडीयू, काँग्रेस, ममता, बसपा, सपा यांनी राम मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली नाही. मोदीजी पंतप्रधान झाले. त्यामुळे अयोध्येत राम लला मंदिर मोठ्या उत्साहात बांधण्यात आले.
दहशतवादावर सर्जिकल स्ट्राईक: राष्ट्रीय सुरक्षेवर बोलताना गृहमंत्री शाह म्हणाले, पीएफआयची स्थापना काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली होती. परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. मोदींनी एका रात्रीत पीएफआयवर बंदी घातली. १०० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. संपूर्ण संघटनेतील लोकांची तुरुंगात रवानगी केली. मी वचन देतो, भाजपचा एकही खासदार पदावर असताना पीएफआयचा कोणताही सदस्य तुरुंगातून सुटणार नाही. कलम ३७० रद्द करण्याचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, काँग्रेस, लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कंपनीनं ७० वर्षे कलम ३७० चे रक्षण केलं. पंतप्रधान मोदींनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ते कायमचे रद्द केलं. एकदा आम्ही सर्जिकल स्ट्राईक केला. दुसरे म्हणजे, हवाई हल्ला केला. तिसरे म्हणजे, आम्ही पाकिस्तानच्या घरात घुसून सफाई केली.
- गरीबांच्या कल्याणाकरिता योजना : मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर प्रकाश टाकताना शाह म्हणाले, ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार, प्रत्येक गरिबांना घरे देण्याकरिता योजना आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये आणि बिहारमधील ८५.२ दशलक्ष गरीब लोकांना ५ किलो मोफत अन्नधान्य मिळत आहे.
बिहारला 'जंगलराज' पासून मुक्त करण्याकरिता निवडणूक- १ कोटींहून अधिक जीविका दिदींच्या खात्यात १०,००० रुपये जमा केले. १२५ युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करण्यात आले. विधवा पेन्शन ४०० वरून १,१०० रुपये करण्यात आले. नितीशकुमार सरकारनं बिहारच्या विकासासाठी अनेक कामे केली आहेत, असे सांगून त्यांनी बिहार सरकारचं कौतुक केलं. मी संपूर्ण बिहार राज्यात फिरलो आहे. मी सर्वत्र मोठी गर्दी पाहिली आहे. १४ तारखेला सकाळी ८ वाजता मतमोजणी सुरू होईल. ९ वाजता मतपेट्या उघडतील आणि १ वाजेपर्यंत लालू आणि राहुल यांचा खेळ संपेल. ही निवडणूक आपल्या उमेदवारांना आमदार किंवा मंत्री बनवण्यासाठी नाही. ही आगामी निवडणूक बिहारला 'जंगलराज' पासून मुक्त करण्यासाठी आहे.
- २०२५ च्या बिहार निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि महाविकास आघाडी यांच्यात मुख्य लढत आहे. तेजस्वी यादव हे महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आहेत.
