'बिहार में नीतीशे कुमार बा!' आतापर्यंतच्या कलांमध्ये नितीश कुमार यांचा जलवा, जेडीयू अव्वल स्थानी, राजदची तिसऱ्या स्थानी घसरण
बिहार निवडणूक निकाल 2025 चे पहिले कल हाती आले आहेत. आतापर्यंतच्या कलामध्ये भाजपाप्रणित NDA ने बहुमातनं आघाडी घेतली.
Published : November 14, 2025 at 12:27 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 चे कल आले आहेत. सकाळपासून सुरू असलेल्या मतमोजणीमध्ये, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) पूर्ण बहुमतीसह सत्तेत येत असल्याचं दिसत आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, नितीश कुमार यांच्या पक्षानं तर पुन्हा एकदा आघाडी घेतली आहे.
जेडीयू सर्वात मोठा पक्ष: आतापर्यंतच्या ट्रेंडवरून हे स्पष्ट झालं आहे की, जनता दल युनायटेड (जेडीयू) बिहारमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येत आहे. भाजपा दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर सर्वात आश्चर्यकारक निकाल राष्ट्रीय जनता दलासाठी (आरजेडी) आहे, जो तिसऱ्या स्थानावर घसरत असल्याचं दिसून येतं आहे.
तिसऱ्या स्थानावर आरजेडी : 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष असलेला राजद तिसऱ्या यंदा स्थानावर घसरत असल्याचं दिसून येत आहे. शिवाय, तिसऱ्या स्थानावर असलेला जेडीयू पहिल्या स्थानावर झेप घेत असल्याचं दिसून येत आहे. तथापि, भाजपानं दुसरं स्थान कायम ठेवल्याचं दिसून येत आहे.
डावे आणि काँग्रेसला धक्का, चिराग पासवान यांचा विजय : सध्याच्या कलांमध्ये जेडीयू 77 जागांवर आघाडीवर असल्याचं दिसून येत आहे, तर भाजपा 73 जागांवर आघाडीवर आहे. तेजस्वी यादव यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे. आरजेडी फक्त 42 जागांवर आघाडीवर आहे. चिराग पासवान यांचा पक्ष, एलजेपी 18 जागांवर आघाडीवर आहे. काँग्रेस 7 जागांवर, डावे 5 जागांवर आणि एचएएम 4 जागांवर आघाडीवर आहे.
#WATCH पटना (बिहार): जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, '...जनता तय करेगी किसे सत्ता में बैठाना है आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा लोकतंत्र में… pic.twitter.com/BewuvnUGWC— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
"20 वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतरही, बिहारमधील लोकांमध्ये नितीश कुमार यांची लोकप्रियता वाढतच आहे. याचा अर्थ असा की, लोकांचा त्यांनी केलेल्या कामावर विश्वास आहे. त्यांना बिहारी समुदायाचा पाठिंबा आहे." - संजय कुमार झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
#WATCH गया, बिहार: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, " ये अप्रत्याशित नहीं है। हमने पहले से ही कहा था। हमने कहा था कि प्रचंड बहुमत से nda की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात नहीं हुई। हम उसी दिशा में जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में हम 160 से… pic.twitter.com/pgSeP5vGdG— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2025
'160 च्या खाली जाणार नाही': केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी म्हणाले की, हे अनपेक्षित नाही. "आम्ही आधीच सांगितलं होतं. एनडीए सरकार प्रचंड बहुमतानं स्थापन होईल आणि नितीश कुमार आमचे मुख्यमंत्री असतील. हे काही नवीन नाही. आम्ही त्या दिशेनं वाटचाल करत आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही 160 च्या खाली जाणार नाही."
"एनडीए मोठ्या बहुमतानं आघाडीवर आहे. बिहारच्या जनतेनं पंतप्रधान मोदी आणि नितीश कुमार यांच्यावर एनडीएवर विश्वास टाकला आहे. हे आकडे आणखी वाढतील आणि बिहारमध्ये एनडीएची सरकार बनेल." - सय्यद शाहनवाज हुसेन, भाजपा नेते
