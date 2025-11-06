ETV Bharat / bharat

संधी मिळाली तर मुख्यमंत्री होणार; तेज प्रताप यादवांनी उघड केली इच्छा

बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 साठी आज मतदान पार पडत आहे. मतदान केल्यानंतर तेज प्रताप यादव यांनी संधी मिळाली तर नक्की मुख्यमंत्री होईल, असं सांगितलं.

Bihar Assembly Election 2025
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 1:49 PM IST

पाटणा : आज बिहारमध्ये सकाळपासून मतदानाची रणधुमाळी सुरू आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनशक्ती जनता दलाचे (JJD) राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि महुआ मतदारसंघातील उमेदवार तेज प्रताप यादव यांनी मतदान केलं. यानंतर त्यांनी आपली महत्त्वाकांक्षा उघड केली. "जर संधी मिळाली तर आपण मुख्यमंत्री होण्यास तयार आहोत. मात्र तो निर्णय जनतेचा आहे, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. तेज प्रताप यादव यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत असल्याचं स्पष्ट करुन त्यांचे भाऊ तेजस्वी यादव यांच्या जखमेवर मिठ चोळलं आहे.

"जर मला पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली तर मी ती का सोडेन, असं माझे वडील म्हणायचे. त्याचप्रमाणं, जर मला मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली तर मी ती का सोडेन. मी मुख्यमंत्री होईन की नाही हे 14 तारखेला ठरवलं जाईल." - तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनशक्ती जनता दल

बिहारच्या नागरिकांना मतदान करण्याचं आवाहन : तेज प्रताप यादव यांनी पाटणा इथल्या एका मतदान केंद्रावर मतदान केलं. मतदान केल्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना बिहारच्या नागरिकांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं. यावेळी ते म्हणाले की, "बिहारच्या नागरिकांनी मतदान केलं पाहिजे. प्रत्येक मत महत्त्वाचं आहे. पालकांच्या आशीर्वादाचं एक विशेष स्थान असून जनतेच्या आशीर्वादाचं महत्त्व आहे," असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

संधी मिळाली तर मुख्यमंत्री होणार : तेज प्रताप यादव यांनी संधी मिळाली तर आपण मुख्यमंत्री होणार अशी महत्वाकांक्षा उघड केल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. याबाबत तेज प्रताप यादव म्हणाले की, "माझ्या वडिलांनी पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते की, जर त्यांना पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली तर ते नक्कीच पंतप्रधान होतील. त्याचप्रमाणं, जर मला मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली, तर मी नक्कीच मुख्यमंत्री होईल."

स्थलांतर थांबवणं आणि रोजगार देणं हे प्राधान्य : सामान्य माणसाच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या कोणत्याही सरकारसोबत उभं राहण्याची आपली तयारी असल्याचं तेज प्रताप यांनी यावेळी सांगितलं. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "...जो कोणी सरकार बनवेल, सामान्य माणसाला रोजगार देईल, स्थलांतर थांबवेल आणि बिहारमध्ये बदल घडवून आणेल, आम्ही त्याच्यासोबत उभे राहू. जनताच मालक आहे, जनताच सरकार ठरवते."

