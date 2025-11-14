विश्लेषण: भाजपाच्या 'नारीशक्ती' रणनीतीनं बिहारच्या निवडणुकीमधील बदलली जातीय समीकरणे
बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएनं बहुमत मिळविलं आहे. या निवडणुकीच्या निकालाचं विश्लेषण ईटीव्ही भारतचे संपादक बिलाल भट यांनी केलं आहे. वाचा, सविस्तर लेख.
By Bilal Bhat
Published : November 14, 2025 at 10:17 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 10:26 PM IST
एक्झिट पोलचं तत्व निरर्थक झालं आहे, हे सर्वमान्य वास्तव झालं आहे. कारण एक्झिट पोल हे मतदारांच्या कल जाणून घेण्यात सातत्यानं चुकीचे ठरले आहेत. त्यामुळे एक्झिट पोल घेणाऱ्यांनी चांगले नमुने गोळा करण्याकरिता एक चांगला मार्ग शोधणं आवश्यक आहे. सार्वत्रिक निवडणुका असोत किंवा राज्य विधानसभा निवडणुका असोत, एक्झिट पोलचे अंदाज निकालाच्या दिवशी उलटे झाल्याचं दिसून येते.
एक्झिट पोल घेणारे एकूण राजकीय वातावरणावर परिणाम करणाऱ्या बदलत्या परिस्थितीचा विचार करत नाहीत. भारतातील सर्वात गरीब राज्य असलेले बिहार केवळ जातीच्या आधारावर आपले भवितव्य ठरवू शकत नाही. इतर प्रमुख मुद्द्यांना लोकप्रियता मिळण्यापूर्वी काही काळापासून तसे अस्तित्वात असेल. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात बरेच बदल घडले आहेत.
जातीपेक्षा गरिबी ही लोकांसमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. बिहार निवडणूक निकाल पाहिल्यानंतर लक्षात येणारा एक नवीन उदयाला आलेला घटक आहे. तो म्हणजे, आश्वासनांपेक्षा, लोक लगेच मिळणाऱ्या गोष्टीवर विश्वास ठेवतात. जीवनात महत्त्वाचे मानणाऱ्या अनेक मुद्द्यांचा विचार करणारे राज्य म्हणून उदयाला येत आहे. बिहार हे निवडून दिलेल्या लोकांकडून योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यास पात्र आहे. एनडीएला मिळालेल्या जनादेशावरून हे स्पष्ट होते की बिहारमधील मतदारांनाही इतरांप्रमाणेच चांगलं जीवन हवं आहे. महिलांच्या तिजोरीत पैसे भरणे हे महिला शक्तीला प्रोत्साहन आणि मान्यता देण्यासारखं होते. महागठबंधनच्या प्रचार मोहिमेत ही गोष्ट दिसून आली नव्हती. महिलांनी एनडीएला मतदान करून आणि पुरुषांनाही एनडीएला मतदान करण्याकरिता प्रेरित करून प्रचंड विजय मिळवून दिला आहे.
येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, दारू पिऊन घरी परतल्यानंतर महिला अनेकदा पुरूषांच्या रोषाला सामोरे गेल्या आहेत. नितीश कुमार त्यांच्यासाठी तारणहार म्हणून आल्यानंतर त्यांनी राज्य दारूमुक्त केले. त्यामुळे महिलांचे दुःख लक्षणीयरीत्या कमी झालं. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, महिलांवरील बहुतेक हिंसाचारासाठी दारू ही जबाबदार असते. जरी इतर काही घटक असले तरी, दारू हे हिसांचाराचं प्राथमिक कारण असते.
मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघांना वगळता मतदारांनी चांगले जीवनमान उंचावण्याची अपेक्षा बाळगली. व्यापक समुदायाचे हित, विचारसरणी असेल असे अनेक घटक आहेत आणि असणार आहेत. परंतु नेपाळ, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर नऊ विभाग असलेल्या राज्याकडे एका समान चष्म्यातून पाहिलं जाऊ शकत नाही. त्यामधील विविधतेचं संतुलन साधण्यासाठी ते पुरोगामी चष्म्यातून पाहिलं पाहिजे.
जेव्हा नेपाळमधील जेनरेशन झेड परिस्थिती बदलत होते, तेव्हा बिहारच्या सीमावर्ती भागातील लोक बदल पाहत होते. त्यावर प्रतिक्रिया देत होते. जेव्हा पश्चिम बंगाल महिलांवरील भयानक हिंसाचाराचा सामना करत होते, तेव्हा येथील लोक उत्सुकतेने पाहत होते. झारखंड अजूनही नक्षलवादाच्या सावटाखाली आहे. दक्षिण बिहारमधील लोकांना ते काळे दिवस आठवत होते. त्यांच्या आयुष्यात ते दिवस पुन्हा कधीही येऊ नये, म्हणून प्रार्थना करत होते.
बिहारमधील निवडणूक समीकरणे व्यवस्थित समजण्याकरिता निवडणूक तज्ञांना एक किंवा दोनदा फेऱ्या माराव्या लागतील. तेव्हा, बिहार निवडणुकीचे भवितव्य एकच घटक ठरवतो, हा त्यांचा भ्रम दूर होईल. बलरामपूर आणि समस्तीपूरमधील परिस्थिती वेगळी असल्यानं त्यांची तुलना वेगळी आहे. बलरामपूरमध्ये, पहिल्या तीन जागांवर असलेल्या तीन मुस्लिम उमेदवारांना १.५ लाखांहून अधिक मते मिळाली आहेत. हा अहवाल लिहिताना, दुसऱ्या समुदायातील एक महिला आघाडीवर होती. तिला फक्त ७९,००० मते मिळाली. निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या १८ उमेदवारांपैकी फक्त सहा इतर समुदायातील होते. समस्तीपूरमध्ये, फक्त दोन मुस्लिम उमेदवार होते . एक उमेदवार ८१,००० मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या इतर कोणत्याही उमेदवाराला त्याच्या पराभवाच्या फरकापेक्षा जास्त मते मिळाली नाहीत.
कसबाची पटना साहिब मतदारसंघाशी तुलना करणं योग्य नाही. कारण ते एकमेकांपासून वेगळे मतदारसंघ आहेत. पटना साहिबमध्ये मुस्लिम उमेदवार फारसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. कसबामध्ये, एआयएमआयएमने उभे केलेला मुस्लिम उमेदवार आरजेडीच्या दुसऱ्या मुस्लिम उमेदवाराच्या मागे म्हणजे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला. मुस्लिम नसलेल्या एलजेपीव्ही उमेदवाराला जागा जिंकण्यास मदत केली. पाटणा साहिबमध्ये असे घडले नाही. तिथे मुस्लिम उमेदवारांना कोणताही धक्का बसला नाही. तसेच, दक्षिण बिहारच्या स्वतंत्र समस्या आहेत. तर मोतिहारीच्या लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्या पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. दोघांमधील एक समानता म्हणजे सध्याचे सरकार त्यांना तत्काळ दिलासा देऊ शकत होते. तीन हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीसाठी दहा हजार रुपये मिळणं ही एक मोठी रक्कम आहे.
एनडीए एका एकसंध नसलेल्या गटाविरोधात-महागठनबंधनाविरोधात एकत्रित लढाई लढत होती. एनडीएनं ठरवलेले जागावाटप शास्त्रीय आणि तर्कसंगत होते. मागील निवडणुकीत चिराग पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोजपा यांनी जेडीयूची मते कमी केली होती. परंतु यावेळी तसं घडलं नाही. महागठबंधनविरुद्ध जेडीयू, भाजप आणि लोजपा यांनी एकमेकांना पाठिंबा दिला. काँग्रेसनं झेपणार नाही, अशी मागणी केली. लालूंना लढाव्या लागणाऱ्या संघर्षाचं स्वरूप पाहता स्वीकार होऊ न शकणाऱ्या अनेक गोष्टीशी त्यांना सहमत व्हावं लागलं. लालू हे एकाच वेळी तीन आघाड्यांवर लढत होते. त्यांच्या कुटुंबात, त्यांच्या मित्रपक्षांविरुद्ध आणि एनडीएविरुद्ध लढत होते. जागावाटप जाहीर झाल्यानंतरही काही जागांवर ते (काँग्रेस आणि राजद) एकमेकांविरुद्ध मैत्रीपूर्ण निवडणूक लढले.
एनडीएनं नेहमीप्रमाणे जागावाटपाची घोषणा जाहीर करण्यापूर्वी पूर्णपणे तयार केली. याउलट, इंडिया आघाडीत निवडणुकीच्या तारखा जवळ येईपर्यंत एकी दिसून आली नाही. काँग्रेससोबतच्या जागावाटपाच्या करारावर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते नाराज होते. परंतु महागठबंधनकडून तेजस्वी यादव यांना युतीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करण्यात आल्यानं राजदला दिलासा मिळाला. ती राजदची रास्त अशी चिंता होती. त्यांना काँग्रेस उमेदवारांचा पराभव होणार असल्याची पूर्वकल्पना होती.
भाजपाबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांनी उमेदवार उभे केलेल्या १०१ जागांपैकी ९१ जागा जिंकल्या आहेत. त्यातून भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला. मध्य प्रदेशात भाजपाचा 'लाडली बहन' हा प्रयोग अत्यंत फायदेशीर ठरला. महाराष्ट्रातही त्याची पुनरावृत्ती झाली. बिहारमधील त्याची आवृत्ती आणखी प्रभावी होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मतदारांच्या ह्रदयात स्थान निर्माण करण्यासाठी नवनवीन युक्त्या कराव्या लागणार आहेत. जेणेकरून ते 'निवडणूक महाशक्ती' होऊ शकतील आणि हाच शब्द निवडणुकीतील कामगिरीचं वर्णन करण्यासाठी चपखल आहे.
