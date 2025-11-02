ETV Bharat / bharat

ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत जेडीयूच्या माजी आमदाराला अटक; ७५ वर्षाच्या व्यक्तीला ठार मारल्याचा आरोप

विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत माजी आमदार अनंत सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे. दुलारचंद यादव यांचा वाहनानं चिरडून मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

Bihar Assembly election 2025
जेडीयूच्या माजी आमदार अनंत सिंहला अटक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 8:36 AM IST

पाटणा- बिहार विधानसभा निवडणुकीला हिंसाचाराचं गालबोट लागलं आहे. मोका क्षेत्रात हिंसाचार झाल्यानंतर माजी आमदार आणि संयुक्त जनता दलाचे उमेदवार अनंत सिंह यांना पोलिसांनी रात्री उशिरा अटक केली. दुलारचंद यादव यांच्या हत्या प्रकरणात निवडणूक आयोगानं कठोर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली.

बाढ येथून अनंत सिंह यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. त्यांना गया, त्यानंतर पाटणा येथे आणण्यात आलं आहे. पाटणा एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस पथकांनी कारवाई केली आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, याकरिता मार्गावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?- पाटणाचे एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यांच्या माहितीनुसार 30 ऑक्टोबरला प्रतिस्पर्धक असलेल्या दोन राजकीय गटात हाणामारी झाली. त्यावेळी झालेल्या दगडफेकीत अनेक जखमी झाले. हिंसाचाराच्या घटनेनंतर एक मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला. हा मृतदेह 75 वर्षीय दुलारचंद यादव यांचा आहे. ज्या गावात हिंसाचार झाला, त्याच गावातील दुलारचंद रहिवासी होते. दोन्ही गटाकडून तक्रार दाखल केल्यानंतर गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी तपास करण्यास सुरुवात केली आहे.

अनंत सिंह यांच्यासह दोन साथीदारांना अटक- प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबानुसार आणि मृतदेहाचं शवविच्छेदन केल्यानंतर आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन झाल्याचं दिसून येत आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे. हे सर्व अनंत सिंह यांच्या उपस्थितीत घडलं आहे. ते प्रकरणातील मुख्य आरोपीदेखील आहेत. अनंत सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांचे साथीदार मणिकांत ठाकूर आणि रंजीत राम यांनादेखील अटक केली आहे. तिघांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित करण्यात येणार आहे. योग्य तपास केला जाणार असल्याचं पाटणाचे एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यांनी सांगितलं.

कठोर कारवाई करू- जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोकामा विधानसभा क्षेत्रातील घटना जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी खूप गांभीर्यानं घेतली आहे. कारवाई करून किमान 80 लोकांना अटक केली. आदर्श आचार संहितेवरच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया चालते. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आम्ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. कोणताही सामाजिक कंटक आदर्श आचारसंहितेच्या विरोधात कृत्य करत असल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

आम्ही सर्व शस्त्रे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्व वैध शस्त्रे जमा करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात 50 हून अधिक तपासणी नाके सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीएपीएफ जवान तैनात करण्यात येणार आहे. पोलीस आणि दंडाधिकारी समन्वयानं काम करत आहेत. अवैध शस्त्रे जप्त करण्यासाठी छापेमारी करण्यात येत आहे.- डॉ. त्यागराजन एसएम, जिल्हाधिकारी, पाटणा

  • जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागितला सविस्तर अहवाल- मोकामामध्ये हाय अलर्ट देण्यात आलेला आहे. अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आलं आहे. आजतागायत चार एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगानं डीजीपी आणि पाटणाच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून 2 नोव्हेंबरपर्यंत सविस्तर अहवाल मागविला आहे.

काय आहे दुलारचंद यादव हत्या प्रकरण?- गुरुवारी संयुक्त जनता दलाचे उमेदवार अनंत सिंह आणि जनसुराज्यचे नेते पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया यांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारीची घटना घडली. या घटनेत दुलारचंद यादव यांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक माहितीनुसार गोळी लागल्यानं त्यांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, शवविच्छेदन झाल्यानंतर वाहनानं चिरडल्यानं त्यांचा मृत्यू झाल्याचं निष्पन्न झालं. डीजीपी विनय कुमार यांनी आयोगाच्या निर्देशानुसार अट केल्याचं सांगितलं. या प्रकरणावर आयजी जितेंद्र राणा निगराणी करणार आहेत.

निवडणूक आयोगाची कठोर भूमिका- निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्षातील नेत्यांच्या वादानंतर झालेल्या हत्येची गांभीर्यानं दखल घेतली आहे. निवडणूक आयोगानं पाटणा ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक विक्रम सिहाग यांची बदली केली आहे. तर एसडीपीओ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. बाढचे एसडीओ चंदन कुमार यांच्याजागी आयएएस आशीष कुमार यांची उचलबांगडी केली आहे.

