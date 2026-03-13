बिहार विधानसभा बॉम्बनं उडवण्याची धमकी देणारा ईमेल; बॉम्बशोधक पथकाकडून तपास
धमकीचा ईमेल मिळाल्यानंतर पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आणि तातडीने तपास सुरू करण्यात आला.
Published : March 13, 2026 at 6:10 PM IST
पाटणा : बिहारची राजधानी पाटणा येथून पुन्हा एकदा खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. बिहार विधानसभेला बॉम्बनं उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्यामुळं प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बिहार विधानसभेला उडवून देण्याची धमकी ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे.
बिहार विधानसभा उडवून देण्याची धमकी : धमकीचा ईमेल मिळाल्यानंतर पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आणि तातडीने तपास सुरू करण्यात आला. विधानसभेतील सर्वांना बाहेर काढण्याचे आदेश देण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच सचिवालय पोलीस ठाण्यातील पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि संपूर्ण विधानसभा संकुलात सुरक्षा कडक करण्यात आली.
तपासासाठी एक पथक घटनास्थळी : माहिती मिळाल्यानतंर श्वान पथक आणि बॉम्बशोधक पथक देखील घटनास्थळी दाखल झाले असून सखोल तपास करत आहेत. सुरक्षा यंत्रणा कोणत्याही संशयास्पद वस्तूंसाठी विधानसभा संकुलाच्या आत आणि आजूबाजूच्या परिसरात कसून तपासणी करत आहेत.
"बिहार विधानसभेला ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाली आहे. माहिती मिळताच, पोलीस पथकं सक्रिय झाली आणि तपास सुरू करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचली. श्वान पथक आणि बॉम्ब निकामी करणारे पथक देखील संपूर्ण संकुलाची तपासणी करत आहेत. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि सर्व आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात आहेत." - डॉ. अन्नू, सचिवालय डीएसपी
सायबर टीम देखील झाली अॅक्टिव्ह : धमकीचा ईमेल मिळाल्यानंतर, विधानसभा संकुलात सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. अतिरिक्त पोलीस पथके तैनात करण्यात आली आहेत आणि विधानसभेत येणाऱ्यांची कसून तपासणी केली जात आहे. ईमेल पाठवणाऱ्याची ओळख पटविण्यासाठी सायबर टीमनं देखील तपास सुरू केला आहे.
तात्काळ सुरक्षा तपासणी करण्याचे निर्देश : बिहार विधानसभा सचिवालयाकडून एक प्रेस रिलीज जारी करण्यात आली आहे. त्यात म्हटलं आहे की, बिहार विधानसभेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणारा ईमेल आज मिळाला. बिहार विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार यांनी तात्काळ या घटनेची दखल घेतली आणि विधानसभा सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार यांनी प्रभारी सचिव ख्याती सिंह यांना मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना कळवण्याचे आणि विधानसभा परिसराची तात्काळ सुरक्षा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
सातत्यानं मिळतायेत धमक्या : अलिकडच्या काळात बिहारमध्ये अशा धमक्यांचे प्रकार समोर आले आहेत. यापूर्वी पाटणा सिव्हिल कोर्ट आणि पाटणा जंक्शन उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. अनेक धमक्या बनावट असल्याचं तपासात उघड झालं असले तरी, सुरक्षा यंत्रण प्रत्येक माहिती गांभीर्यानं घेत आहेत आणि अत्यंत दक्षता बाळगत आहेत.
