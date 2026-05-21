ETV Bharat / bharat

झारखंडमध्ये पहिल्यांदाच 25 हून अधिक नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण; नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेला मोठं यश

झारखंड स्वतंत्र राज्य झाल्यापासून पहिल्यांदाच 25 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे.

More than 25 Naxalites have surrendered with their weapons in Jharkhand
झारखंडमध्ये पहिल्यांदाच 25 हून अधिक नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची : झारखंड स्वतंत्र राज्य झाल्यापासून पहिल्यांदाच 25 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांनी पोलिसांकडे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि दारुगोळाही सुपूर्द केला. आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये सीपीआय (माओवादी) या नक्षलवावादी संघटनेचे 25 सदस्य आणि जेजेएमपी या नक्षलवादी संघटनेच्या 2 सदस्यांचा समावेश आहे. यापैकी आठ नक्षलवाद्यांवर एकूण 33 लाख रुपये बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. तसंच याच सर्व जणांवर एकूण 426 नक्षलवादी गुन्हे दाखल आहेत.

शस्त्रे आणि दारुगोळाही सुपूर्द : गुरुवारी सकाळी 11 वाजता धुरवा येथील झारखंड पोलीस मुख्यालयात आयोजित एका विशेष समारंभात सर्व नक्षलवाद्यांनी एकत्रितपणे अधिकृतपणे आत्मसमर्पण केले. आत्मसमर्पणासोबतच नक्षलवाद्यांनी आधुनिक शस्त्रे आणि मोठ्या प्रमाणात दारूगोळाही पोलिसांच्या स्वाधीन केला. यामध्ये एक लाईट मशीन गन (LMG), पाच INSAS रायफल्स, नऊ SLR रायफल्स, एक बोल्ट-अॅक्शन रायफल, एक पिस्तूल, 31 मॅगझिन्स आणि 3000 जिवंत काडतुसे यांचा समावेश होता.

पहिल्यांदाच इतकं मोठं यश : झारखंड स्वतंत्र राज्य झाल्यापासून पहिल्यांदाच 25 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. त्यामुळं सीआरपीएफ, झारखंड पोलीस आणि गुप्तचर विभागाचे प्रयत्न आता प्रत्यक्षात पाहायला मिळत आहेत. नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेला मोठं यश मिळालं आहे. गेल्या महिनाभरापासून सारंडामध्ये सक्रिय असलेले दोन डझनांहून अधिक नक्षलवादी शस्त्रांसह जंगलातून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना जंगलातून सुरक्षितपणे बाहेर काढले आहे.

कोणत्या पदाच्या नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण?

  • झोनल कमांडर : 7
  • एरिया कमांडर : 7
  • सक्रिय कॅडर : 13
झारखंडमध्ये पहिल्यांदाच 25 हून अधिक नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण; नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेला मोठं यश (ETV Bharat)

या नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण:

  1. गडी मुंडा उर्फ ​​गुलशन (रहिवासी बुंदू, रांची) याच्या डोक्यावर 5 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं, तसंच त्याच्यावर चाईबासा, सेराईकेला, रांची आणि खुंटी इथं 48 गुन्हे दाखल आहेत.
  2. नागेंद्र मुंडा उर्फ ​​प्रभात मुंडा उर्फ ​​मुखिया (रहिवासी अडकी, खुंटी), याच्या डोक्यावर 5 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं. त्याच्यावर चाईबासा आणि सेराईकेला इथं 38 गुन्हे दाखल आहेत.
  3. रेखा मुंडा उर्फ ​​जयंती (रहिवासी बुंदू, रांची) हिच्या डोक्यावर 5 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं, तर तिच्यावर चाईबासा आणि सेराईकेला इथं 18 गुन्हे दाखल आहेत.
  4. सागेन अंगारिया उर्फ ​​डोकोल (रहिवासी गोईलकेरा, चाईबासा) हिच्या डोक्यावर 5 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं, तर तिच्यावर चाईबासा इथं 123 गुन्हे दाखल आहेत.
  5. करण तिऊ (रा. गोयलकेरा, चाईबासा) याच्या डोक्यावर 2 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं, तर त्याच्यावर चाईबासा इथं 29 गुन्हे दाखल आहेत.
  6. दर्शन उर्फ ​​बिंज हंसदा (रा. छोटानगरा, चाईबासा) याच्या डोक्यावर 5 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं आणि चाईबासा इथं 14 गुन्हे दाखल आहेत.
  7. सुलेमान हंसदा उर्फ ​​सुनी हंसदा (रा. छोटानगरा, चाईबासा) याच्यावर 5 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं, तसंच चाईबासा इथं सुलेमान याच्यावर 13 गुन्हे दाखल आहेत.
  8. बासुमती जेराई उर्फ ​​बसू (रा. किरीबुरू, चाईबासा) हिच्या डोक्यावर 1 लाख रुपयांचे बक्षीस होतं, तर तिच्यावर चाईबासा इथं 14 गुन्हे दाखल आहेत.
  9. बैजनाथ मुंडा (रा. तामर, रांची) याच्यावर चाईबासा इथं 4 गुन्हे दाखल आहेत.
  10. रघु कायम उर्फ ​​गुणा (रा. मुफुसिल, चाईबासा) याच्यावर चाईबासा इथं 19 गुन्हे दाखल आहेत.
  11. किशोर सिरका उर्फ ​​दुर्गा सिरका (रा. टोंटो, चाईबासा) याच्यावर चाईबासा इथं 11 गुन्हे दाखल आहेत.
  12. राम दयाल मुंडा (रा. तामर, रांची) - याच्यावर सरायकेला आणि चाईबासा इथं एकूण 4 गुन्हे दाखल आहेत.

या नक्षलवादी कॅडरनं केलं आत्मसमर्पण : वंदना उर्फ ​​शांती, सुनीता सरदार, डांगूर बोईपाई, बसंती देवगम, मुन्नीराम मुंडा, अनिशा कोडा उर्फ ​​राणी, सपना उर्फ ​​सुरु कालुंडिया, सुसारी उर्फ ​​दासमा कालुंडिया, बिरसा कोडा उर्फ ​​हरिसिंग, नुअस, बुमली तियू, निती माई उर्फ ​​निती हेंब्रम आणि लाडू तिरिया या सर्वांविरुद्ध चाईबासा आणि इतर पोलीस ठाण्यांमध्ये अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत.

जेजेएमपी संघटनेच्या दोन सदस्यांनीही केलं आत्मसमर्पण : जेजेएमपी संघटनेच्या दोन सदस्यांनीही आत्मसमर्पण केलं आहे. यामध्ये गुमला येथील अप्पर घाटचा रहिवासी सचिन बॅक आणि कालिगाचा रहिवासी श्रावण यांचा समावेश आहे. सचिन बॅकच्या अटकेसाठी 5 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं आणि त्याच्यावर गुमलामध्ये सहा गुन्हे दाखल आहेत. तर, श्रावण गोपेवर गुमलामध्ये आठ गुन्हे दाखल आहेत.

हेही वाचा :

  1. पंतप्रधान मोदी आज घेणार मंत्रीमंडळाची बैठक, पश्चिम आशियातील संकट आणि ऊर्जा सुरक्षेवर चर्चा
  2. 'तरुण पिढीसाठी मानवतावादी शैक्षणिक मूल्यांची जोपासना होणं अत्यंत आवश्यक'-चंद्राबाबू नायडू

TAGGED:

झारखंड
नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण
शस्त्रे आणि दारुगोळाही सुपूर्द
नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेला यश
JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.