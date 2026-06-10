बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी सरकारी अभियंत्याला अटक, एसीबीची तेलंगणामधील आजवरची सर्वात मोठी कारवाई
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात एका सरकारी अभियंत्याला अटक केली आहे. न्यायालयानं त्याला कारागृहात पाठवलं आहे.
Published : June 10, 2026 at 4:03 PM IST
निजामाबाद (हैदराबाद) - तेलंगणामध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं इतिहासातील आजवरची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. इमारत (R&B) विभागाचे 'इंजिनिअर-इन-चीफ' मोहन नाईक यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले. उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमा केल्याचा नाईकवर आरोप आहे.
तेलंगणा एसीबीनं संपत्तीच्या मूल्याच्या दृष्टीनं आजपर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. मंगळवारी एसीबीच्या पथकानं एकाच वेळी 16 ठिकाणी छापे टाकून अधिकारी मोहन नाईक यांच्या भ्रष्ट कारभाराचे संपूर्ण पितळ उघड पाडले. 17.94 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याची संपत्ती आढळून आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं मोहन नाईकला अटक केली. मात्र, या संपत्तीचे मूल्य खुल्या बाजारातील मूल्य 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे.
जप्त केलेली मालमत्ता- 150 कोटी रुपये मूल्य असलेली 19 एकर 38 गुंठे शेतजमीन जप्त करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, निझामाबाद जिल्ह्यातील मुल्लांगी येथे 82.89 लाख रुपये किमतीची मालमत्ता आढळून आली. गचीबोवली (हैदराबाद) येथे चार आणि कोमपल्ली येथे तीन फ्लॅट्सची ओळख पटली आहे. नोंदणीकृत मूल्यांनुसार त्यांची किंमत 7.34 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
एसीबीच्या (ACB) छाप्यांमध्ये असेही निष्पन्न झालं की, मोहन नाईक यांच्या मालकीचे मियापूर येथे 2.5 कोटी रुपये किमतीचे 'ट्रायप्लेक्स व्हिला' (तीन मजली स्वतंत्र घर) आहे. तसेच, कुकटपल्ली येथे त्यांचे 62.14 लाख रुपये किमतीचे नव्यानं बांधलेलं घर आहे. तपासादरम्यान मोहन नाईक यांनी निझामाबाद येथे सध्या बांधकामाधीन असलेल्या एका व्हिलासाठी 1 कोटी रुपये अॅडव्हान्स भरली होती. छाप्यांदरम्यान एसीबीच्या पथकाला विदेशी आणि देशी मद्याच्या सुमारे 60 बाटल्या सापडल्या आहेत. याबाबतची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाला (एक्साईज विभाग) देण्यात आली आहे.
एसीबीचे सह-संचालक प्रवीण कुमार यांनी सांगितलं की, ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता जमा केल्याच्या आरोपांवरून एसीबीच्या पथकांनी मोहन नाईक याच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयात झडती घेतली. पथकांनी हैदराबाद आणि निझामाबाद अशा दोन्ही ठिकाणांवरून रोख रक्कम, सोने आणि सोन्याचे बिस्किटे जप्त केली आहे. मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रेही सापडली आहेत.
एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपी मोहन नाईकला बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात न्यायालयात हजर केले. न्यायालयानं त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्याची चेर्लापल्ली कारागृहात रवानगी केली आहे. निझामाबाद जिल्ह्यातील दिचपल्ली मंडळातील मुल्लांगी पंचायतींतर्गत येणाऱ्या कुलासपूर तांडा येथील रहिवासी असलेल्या मोहन नाईक हा 29 वर्षांपूर्वी सरकारी सेवेत रुजू झाला. त्यानं कारकिर्दीत त्यांनी रस्ते आणि इमारत विभागात (Roads and Buildings Department) महत्त्वाची पदे भूषवली. नलगोंडा आणि निझामाबाद येथे वरिष्ठ अभियंता तसेच हैदराबाद रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि टीजीएमएसआयडीसी (TGMSIDC) मध्येही पदे सांभाळली आहेत.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) झाल्यानंतर त्यांची तेलंगणा रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एका महिन्यानंतर तो 'इंजिनिअर-इन-चीफ' या सर्वोच्च पदावर पोहोचले. या प्रक्रियेदरम्यान, कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांमध्ये हिस्सा मिळवण्यात त्याचा सहभाग होता, असे आरोप करण्यात आले आहेत. मोठ्या कंत्राटदारांकडून कमिशनच्या स्वरूपात मिळालेली आणि अपहार केलेली रक्कम वाटप करण्यात मोहन नाईकनं महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे.
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