गुटखा प्रेमींसाठी मोठी बातमी! प्लास्टिक पाऊचवर बंदी; आता पान मसाला छोट्या डब्यात मिळणार, किमती वाढणार का?
'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने पर्यावरण आणि आरोग्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत पान मसालाच्या पॅकेजिंगबाबतचे नियम अधिक कडक केलेत.
Published : August 12, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: भारतात सार्वजनिक ठिकाणी, बसमध्ये आणि रस्त्यांच्या कोपऱ्यांवर लोक पान मसाला खात असताना बऱ्याचदा आपल्याला पाहायला मिळतं. विशेष म्हणजे त्यामुळे पडणारे डाग दिसणे हीसुद्धा एक सामान्य बाब झालीय. मात्र, आता देशातील लाखो पान मसाला प्रेमी आणि उत्पादकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने पर्यावरण आणि आरोग्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत पान मसालाच्या पॅकेजिंगबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत.
हा नियम कधीपासून लागू होईल? : सरकारच्या नवीन राजपत्र अधिसूचनेनुसार (गॅझेट नोटिफिकेशन), कंपन्यांना आता पान मसालाच्या पॅकेजिंगसाठी प्लास्टिक, पॉलिमर किंवा कोणत्याही कृत्रिम (सिंथेटिक) साहित्याचा वापर करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. FSSAI ने आणलेला हा नवीन नियम 10 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होणार आहे. पान मसाला उत्पादक कंपन्यांना त्वरित प्रभावाने प्लास्टिक पाऊचचा वापर थांबवावा लागेल. नवीन नियमांनुसार, पॅकेट्स बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यावर जसे की पॉलिथिलीन, पॉलिप्रोपिलिन, पॉलिस्टर, पीव्हीसी (PVC) आणि कोणत्याही प्रकारचे कृत्रिम किंवा प्लास्टिकचे थर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पॅकेट्सच्या आत दिसणारी ॲल्युमिनियम फॉइल आणि चमकदार धातूच्या थरांचा (मेटॅलिक लेयर्स) वापर करण्यासही सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
नवीन पॅकेजिंग कसे असेल? : प्लास्टिक आणि ॲल्युमिनियम फॉइलचा वापर बंद झाल्यामुळे कंपन्यांना पर्यावरणपूरक पर्यायांचा अवलंब करावा लागेल. FSSAI ने सुचवले आहे की, कंपन्या आता पान मसाला विकण्यासाठी केवळ शुद्ध कागद, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज, टिनचे डबे किंवा काचेच्या बरण्यांचा वापर करू शकतात. याचा अर्थ असा की, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही पान मसाला खरेदी करण्यासाठी दुकानात जाल, तेव्हा तुम्हाला परिचित प्लास्टिक पाऊचऐवजी पूर्णपणे नवीन स्वरूपातील कागदी पाकीट किंवा कंटेनर पाहायला मिळेल.
याचा सामान्य जनता आणि कंपन्यांवर काय परिणाम होईल? : या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर आणि उत्पादक कंपन्यांच्या व्यवसाय पद्धतींवर होऊ शकतो. प्लास्टिकच्या तुलनेत टिन, काच आणि उच्च दर्जाचा कागद हे साहित्य खूप महाग आहे. पॅकेजिंगचा खर्च वाढल्यामुळे पान मसालाच्या उत्पादनाचा खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे बाजारातील किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांना जुनी प्लास्टिक पाऊच बनवणारी यंत्रसामग्री बदलून नवीन तंत्रज्ञान आणि कागदी पॅकेजिंगची उपकरणे बसवावी लागतील; कंपन्यांसाठी ही एक मोठी गुंतवणूक असेल. प्लास्टिकचा वापर नसल्यामुळे पान मसालामध्ये ओलावा शोषला जाण्याचा धोका वाढतो, ज्यामुळे त्याची टिकण्याची क्षमता (शेल्फ लाइफ) कमी होऊ शकते. याव्यतिरिक्त वाहतुकीदरम्यान कागदी पाकिटे फाटण्याचा किंवा काचेचे आणि पत्र्याचे डबे खराब होण्याचा धोका अधिक असतो. देशात दरवर्षी निर्माण होणारा हजारो टन प्लास्टिक कचरा कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.