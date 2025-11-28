ETV Bharat / bharat

नक्षलवादी चळवळीला हादरा: बस्तरमधील कुख्यात चैतू दादाचं आत्मसमर्पण, साथीदारांनीही टाकली शस्त्रं

बस्तरमध्ये कुख्यात चैतू दादा या नक्षलवाद्यानं आत्मसमर्पण केलं आहे. त्याच्यासह इतर नक्षलवाद्यांनीही शस्त्रं खाली टाकले आहेत.

Published : November 28, 2025 at 9:01 PM IST

रायपूर : बस्तर परिसरात सुरू असलेल्या नक्षलविरोधी मोहिमेला सातत्यानं यश मिळत आहे. एकीकडं नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या जवानांच्या मोहिमेतून अनेक नक्षलवादी मारले जात आहेत. तर दुसरीकडं नक्षलवादी मोठ्या संख्येनं आत्मसमर्पण करत आहेत. गेल्या दोन दिवसांत छत्तीसगडमध्ये एकूण 71 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. आता बस्तरमध्ये दहा नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. सर्व नक्षलवाद्यांनी पूना मार्गेम योजनेच्या माध्यमातून प्रेरित होऊन हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे कुख्यात चैतू दादा यानंही आत्मसमर्पण केलं आहे.

पूना मार्गेम उपक्रमामुळे नक्षलवादी आत्मसमर्पण करत आहेत. उर्वरित नक्षलवाद्यांमध्ये पॉलिटब्युरो सदस्य देवजी, केंद्रीय समिती सदस्य रामदार, डीकेएसझेडसी सदस्य पापाराव, देवा (बरसे देवा) आणि इतर नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. नक्षलवाद्यांकडं अजूनही हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा पर्याय आहे - सुंदरराज पी, आयजी, बस्तर

Big Naxal Surrender In Bastar
बस्तरमधील कुख्यात चैतू दादाचं आत्मसमर्पण (ETV Bharat)

कुख्यात चैतू दादाचं आत्मसमर्पण : बस्तरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. यांनी या आत्मसमर्पणाबाबतची माहिती दिली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, "पूना मार्गेम पुनर्वसन योजनेपासून प्रभावित होऊन बस्तरमध्ये 10 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. त्यापैकी दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीचा वरिष्ठ नेता चैतू उर्फ ​​श्याम दादा यानं शस्त्रं टाकली. सर्व 10 नक्षलवाद्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी सर्व नक्षलवाद्यांना संविधान देण्यात आलं. त्यांनी संविधान हातात घेऊन आत्मसमर्पण केलं."

10 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण : "डीकेएसझेडसीचा वरिष्ठ नेता चैतू दादा याच्यासह दहा नक्षलवाद्यांनी आज जगदलपूरमध्ये आत्मसमर्पण केलं. हिंसक आणि जनविरोधी नक्षलवादी विचारसरणीचा प्रभाव वेगानं कमी होत आहे, याचं हे उदाहरण आहे," असं बस्तर आयजी सुंदरराज पी. यांनी सांगितलं. आत्मसमर्पण करणाऱ्या 10 नक्षलवाद्यांमध्ये कुख्यात नक्षलवादी श्याम दादा उर्फ ​​चैतू दादा याचा समावेश आहे. त्याला गिरी रेड्डी, पवन दा रेड्डी उर्फ ​​अर्जुन उर्फ ​​नंदू म्हणूनही ओळखलं जाते. त्याच्या डोक्यावर एकूण 25 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं. आत्मसमर्पणात माजी नक्षलवादी सतीश उर्फ ​​रूपेश देखील उपस्थित होता. 60 वर्षीय चैतू दादा हा बस्तरच्या दर्भा विभागात सक्रिय आहे. चैतू दादा उर्फ ​​श्याम दादा हा तेलंगणातील वारंगल इथला रहिवासी आहे. त्याची पत्नी सपना उर्फ ​​सपनाक्का ही देखील कुख्यात नक्षलवादी आहे. इंद्रावती एरिया कमिटी डीव्हीसीएम सेक्रेटरी म्हणून ती काम करते. चैतू दादा उर्फ ​​श्याम याचं आत्मसमर्पण हे सुरक्षा दलातील जवानांचं मोठं यश आहे. 10 नक्षलवाद्यांवर एकूण 65 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं.

