तेजस लढाऊ विमानांसाठी मोठा करार! भारत अमेरिकेकडून 113 जीई इंजिन खरेदी करणार, स्वदेशी जेट उत्पादनाला चालना मिळणार
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने शुक्रवारी GE एरोस्पेससोबत 113 जेट इंजिन खरेदी करण्यासाठी एक मोठा करार केला.
Published : November 9, 2025 at 2:48 PM IST
हैदराबाद - हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अमेरिकन कंपनी GE एरोस्पेससोबत एक मोठा करार केलाय. या करारांतर्गत HAL अंदाजे 5375 कोटी किमतीचे 113 F404-IN20 इंजिन खरेदी करणार आहे, जे 97 तेजस Mk-1A लढाऊ विमानांमध्ये बसवले जाणार आहे. इंजिनांची डिलिव्हरी 2027 ते 2032 दरम्यान अपेक्षित आहे. हा करार सप्टेंबर 2025 मध्ये HAL च्या तेजस Mk-1A विमान करारानंतर झाला आहे आणि भारताच्या स्वदेशी जेट उत्पादन कार्यक्रमाला बळकटी देणार आहे.
इंजिनांची डिलिव्हरी 2027 मध्ये सुरू होणार : हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने शुक्रवारी GE एरोस्पेससोबत 113 जेट इंजिन खरेदी करण्यासाठी एक मोठा करार केला. ही इंजिने स्वदेशी विकसित केलेल्या हलक्या लढाऊ विमान (LCA) तेजससाठी वापरली जातील. या खरेदी कराराअंतर्गत F-404-GE-IN20 इंजिनांची डिलिव्हरी 2027 मध्ये सुरू होईल आणि 2032 पर्यंत पूर्ण होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तेजस कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट 180 हून अधिक विमानांचे उत्पादन करण्याचे आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये केला करार : HAL ने सांगितले की, त्यांनी ही इंजिने खरेदी करण्यासाठी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीसोबत करार केलाय आणि भारतीय हवाई दलाच्या 97 LCA Mk-1A विमान कार्यक्रमाला वीज पुरवण्यासाठी एक सहाय्यक पॅकेज आहे. संरक्षण मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये HAL सोबत 62,370 कोटी रुपयांचा करार केला. या कराराअंतर्गत भारतीय हवाई दलासाठी 97 तेजस Mk-1A विमाने खरेदी केली जातील.
'या' मोहिमांमध्ये तेजस उपयुक्त ठरणार : तेजस हे एकल इंजिनवालं बहुउद्देशीय भूमिका बजावणारे लढाऊ विमान आहे, जे उच्च धोक्याच्या हवाई ऑपरेशन्ससाठी डिझाइन करण्यात आलेले आहे. ते हवाई संरक्षण, सागरी शोध आणि हल्ला यांसारख्या मोहिमा करण्यास सक्षम आहे. इंजिनमधील मूलभूत समस्या सोडवल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे उत्पादन आता वेगाने वाढणार आहे. GE ने पुढील वर्षी 20 इंजिन देण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि यासाठी वरिष्ठ व्यवस्थापनासोबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदींनीही तेजसमधून केले उड्डाण : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही तेजस लढाऊ विमानातून उड्डाण केले आहे. 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी पंतप्रधान मोदींनी बेंगळुरूमध्ये तेजस लढाऊ विमानातून उड्डाण केले. भारतीय पंतप्रधानांनी लढाऊ विमानातून प्रवास केलेला हा पहिलाच प्रवास होता. तेजस उड्डाण करण्यापूर्वी मोदींनी बंगळुरूमधील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) लाही भेट दिली. पंतप्रधान मोदींच्या उड्डाणाची भारतासह जगभरात चर्चा झाली.
