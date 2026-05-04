ETV Bharat / bharat

ममता बॅनर्जी की कधीकाळचे विश्वासू सहकारी सुवेंदू जिंकणार? काही तासात निकाल लागण्याची शक्यता

बंगाली आणि हिंदी भाषिक मतदारांचे संमिश्र वास्तव्य असलेल्या भवानीपूर मतदारसंघात ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे एकेकाळचे विश्वासू सहकारी सुवेंदू अधिकारी यांच्यामध्ये लढत आहे.

Mamata banerjee
संग्रहित-ममता बॅनर्जी (Source ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता- पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा बहुमत मिळविणार असल्याचे चिन्हे असताना मुख्यमंत्री, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी मतमोजणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मतदारसंघाचा निकाल लागण्यापूर्वी त्यांनी केलेलं वक्तव्य चर्चेत आलं आहे.

तृणमुलचा बालेकिल्ला असलेल्या भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणीकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. मतमोजणीच्या 20 फेऱ्यांपैकी 13 फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. टीएमसीच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात भाजपाचे सुवेंदू अधिकारी यांची आघाडी आहे.निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, मतमोजणीच्या केवळ आठ फेऱ्या शिल्लक असताना, ममता बॅनर्जी यांना 46, 726मते मिळाली आहेत. तर अधिकारी यांना 41,377 मते मिळाली आहेत.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अद्ययावत आकडेवारीनुसार, 294 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपानं 189 जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसनं (TMC) आतापर्यंत 88 जागांवर आघाडी घेतली आहे. निवडणूक आयोगाकडून मतमोजणीचे अंदाज आणि निकाल हाती येऊ लागताच मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी अनेक ठिकाणी मतमोजणी थांबवण्यात आल्याचा दावा केला. त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय दलांवर पक्षपातीपणे वागल्याचा आरोप केला.

दुपारच्या सुमारास समोर आलेल्या कलानुसार, 294 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपानं बहुमताचा आकडा (अर्ध्याहून अधिक जागा) पार केल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपल्या पक्षाच्या मतमोजणी प्रतिनिधींना (counting agents) मतमोजणी केंद्रांतून बाहेर न पडण्याचं आवाहन केलं. "हिंमत हारू नका; सूर्यास्तानंतर आपलाच विजय होईल," असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.

"आम्ही 100 हून अधिक जागांवर आघाडीवर आहोत, परंतु तशी बातमी देण्यात आली नाही. सर्व काही चुकीच्या पद्धतीनंच प्रसिद्ध केलं जात आहे. निवडणूक आयोग पूर्णपणे आपल्या मर्जीनुसार काम करत आहे. केंद्रीय सुरक्षा दलेही त्यांनाच मदत करत आहेत. स्थानिक पोलीसही केंद्रीय दलांच्याच इशाऱ्यावर काम करत आहेत," असा आरोप मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी केला.

भाजपाचा फायदा होण्यासाठी अनेक ठिकाणी मतमोजणी थांबवण्यात आली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. "मतमोजणी प्रतिनिधी आणि उमेदवार यांनी मतमोजणी केंद्र सोडून जाऊ नये. हा भाजपाचाच डाव आहे. सुरुवातीला त्यांनाच आघाडीवर असल्याचं दाखवले जाईल, असे मी कालपासून सांगत आहे. अनेक ठिकाणी मतमोजणी थांबवली आहे. कल्याणी येथील आढळलेल्या मशीन्समध्ये आकडेवारी जुळत नाहीय. केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या माध्यमातून सर्व पद्धतीनं तृणमूल काँग्रेसवर (TMC) अन्याय केला जात आहेत."

सध्याच्या कलानुसार, राज्यात तृणमूल काँग्रेसचा पराभव होण्याची चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपा कार्यकर्त्यांनी कोलकाता येथील पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानाबाहेर 'जय श्री राम'च्या घोषणा दिल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 29 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात 91.66 टक्के मतदानाची नोंद आहे. हे स्वातंत्र्यानंतरचे आजपर्यंतचे सर्वाधिक मतदान ठरलं आहे. 23 एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानात 93.19 टक्के मतदानाची नोंद आहे. दोन्ही टप्प्यांचे 92.47 टक्के मतदानाची नोंद आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
WEST BENGAL ELECTION RESULTS
ASSEMBLY ELECTION RESULTS
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक निकाल
TMC ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.