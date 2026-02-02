अल्पवयीन विद्यार्थिनीला ओढलं प्रेमाच्या जाळ्यात, बलात्कार करुन बनवले अश्लील व्हिडिओ : नराधमाला बेड्या
भोपाळमधील एका नामांकीत शाळेत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर एका नराधमानं बलात्कार केला. या नराधणानं अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड करुन पीडितेला एक लाख रुपयाची मागणी केली.
Published : February 2, 2026 at 3:29 PM IST
भोपाळ : एका शाळकरी विद्यार्थिनीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून नराधमानं तिच्यावर कारमध्ये बलात्कार केला, त्यानंतर तिला ब्लॅकमेल केल्यानं खळबळ उडाली. ही घटना भोपाळच्या शाहपुरा परिसरात घडली आहे. या नराधमानं अल्पवयीन मुलीचे अश्लील व्हिडिओ बनवून तिला पैशांसाठी ब्लॅकमेल केलं, मात्र मागण्या वाढत गेल्यानं पीडितेनं तिच्या आईला या घटनेची माहिती दिली. पीडितेच्या तक्रारीवरुन नराधमाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ओसाफ अली खान असं या घटनेतील बलात्कारी नराधमाचं नाव आहे.
अल्पवयीन विद्यार्थिनीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून बलात्कार : पोलीस आरोपी ओसाफ अली खान याची चौकशी करत आहेत. भोपाळच्या कोहाफिजा पोलीस स्टेशन परिसरात हा बलात्कार झाला. कोहाफिजा पोलीस स्टेशनचे टीआय कृष्णा गोपाल शुक्ला यांच्या मते, "आरोपी ओसाफ अनेकदा विद्यार्थिनीच्या मैत्रिणीला भेटण्यासाठी शाळेत येत असे. या मैत्रिणीद्वारेच ती त्या तरुणाला भेटली." ओसाफनं प्रलोभनं दाखवून मुलीला आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं. त्यानंतर त्यानं व्हिडिओ कॉलिंग सुरू केले. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये आरोपीनं पीडितेला सहलीचं आमिष दाखवलं. त्यानंतर त्यानं खानुगाव इथल्या निर्जन परिसरात नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला, अशी माहिती तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे.
नराधमानं पीडितेकडं केली एक लाख रुपयांची मागणी : नराधमानं कारमध्ये विद्यार्थिनीवर बलात्कार करुन त्याचा व्हिडिओ बनवला. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, त्यानं लग्नाचं आश्वासन देऊन तिला गप्प बसवलं. आरोपीनं तिचा अश्लील व्हिडिओ बनवल्यानंतर काही वेळातच त्यानं व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्यानं पीडितेकडं 1 लाख रुपयाची मागणी केली. बदनामीच्या भीतीनं, विद्यार्थिनीनं कसे तरी 40 हजार रुपये मिळवले. ते 40 हजार रुपये पीडितेनं नराधमाला दिले. त्यानंतरही नराधम पीडितेवर शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडत राहिला. मात्र त्याच्या मागण्या वाढत गेल्यानं, विद्यार्थिनी अधिकच त्रासून गेली.
विद्यार्थिनीनं आईला सांगितली आपबिती : नराधमानं पीडितेकडून पैसे उकळले, मात्र तरीही त्रास सुरूच असल्यानं तिनं ही आपबिती आईला सांगितली. त्यामुळे हादरुन गेलेल्या आईनं तिच्या पतीला संपूर्ण घटना सांगितली. त्यानंतर कुटुंबानं कोहेफिजा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सामाजिक संघटनांना हे कळताच, अनेक लोक पोलीस ठाण्यात जमून त्यांनी घोषणाबाजी करत घेराव घातला. पोलिसांनी निदर्शकांना कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं असून सध्या या परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे.
