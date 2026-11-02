भोपाळमध्ये धक्कादायक घटना; दोन मुलांसह आई आणि पत्नीची गळा चिरून हत्या, नंतर स्वत:ही केली आत्महत्या
भोपाळमधील छोला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Published : November 2, 2026 at 6:47 PM IST
भोपाळ : राजधानी भोपाळमधील छोला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, एकाच घरात पाच जणांचे मृतदेह आढळले. कुटुंबातील एका सदस्यानं आपली आई, पत्नी आणि दोन मुलांची हत्या करून स्वत:ही आत्महत्या केल्याचं प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे. त्याचा मृतदेह रेल्वे स्टेशनजवळ आढळला. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
दोन मुलांसह आई आणि पत्नीची हत्या : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नरेंद्र साहू (35) यांनी आपली दोन मुलं, पत्नी आणि वृद्ध आई यांची हत्या केल्यानंतर आत्महत्या केल्याचं पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. मृतांमध्ये नरेंद्र साहू यांची आई सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता साहू (29), मुलगी कृती साहू (10) आणि मुलगा खुश साहू (6) यांचा समावेश आहे. तर नरेंद्र साहू यांचा मृतदेह घरापासून अवघ्या 500 मीटर अंतरावर, चोप्रा कलान, सुखी सेवानिया भागातील रेल्वे स्टेशनजवळ आढळला.
खळबळजनक घटनेनं संपूर्ण परिसर हादरला : चोला पोलीस ठाण्याच्या टीआय सरस्वती तिवारी यांनी सांगितलं की, "सखोल तपासानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल. सध्या, कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूमागील कारण अस्पष्ट आहे. पोलिसांनी पाचही मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले आहेत. पोलीस घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत असून मृत्यूचं कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या खळबळजनक घटनेनं संपूर्ण परिसर हादरला आहे." दरम्यान, मृत नरेंद्र साहू हे केटरिंग व्यावसायिक होते. त्यांचे स्वतःचे रेस्टॉरंट होते, जे काही दिवसांपूर्वी बंद झालं होतं, असं तपासात असं उघड झालं आहे. तसंच नरेंद्र गेल्या पंधरा दिवसांपासून मोठ्या कर्जात बुडाले होते, ज्यामुळं त्यांच्या कुटुंबाला त्रास होत होता. मृताच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, नरेंद्र यांनी कोणाकडून तरी पैसे उधार घेतले होते आणि ते परत करण्याच्या चिंतेत होते.
पोलिसांकडून तपास सुरू : डीसीपी आदर्शकांत शुक्ला यांनी सांगितलं की, "सोमवारी सकाळी, रेल्वे स्टेशनजवळ एका व्यक्तीचा मृतदेह सापडल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. मृतदेहाची ओळख पटल्यानंतर, पोलीस माळी खेडी भागातील त्या व्यक्तीच्या घरी पोहोचले, जिथं त्यांना कुटुंबातील इतर चार सदस्यांची हत्या झाल्याचं आढळून आलं. नरेंद्र साहू यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची गळा चिरून हत्या केल्याचा संशय आहे. प्राथमिक तपासात असंच सूचित होत आहे. कुटुंबीयांनी अद्याप साक्ष दिलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, नरेंद्र यांचं कुटुंब माळी खेडी परिसरात भाड्याच्या घरात राहत होते. नरेंद्र यांनी असं पाऊल का उचललं, त्यांना सावकारांकडून त्रास होत होता की नाही, याचा पोलीस तपास करत आहेत."
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