14 वर्षांपासून आयएएस अधिकारी असल्याचं भासवणाऱ्या ठगाला अटक; भोपाळमध्ये अनेक लोकांची फसवणूक केल्याचं समोर
केवळ बारावी उत्तीर्ण असलेल्या या आरोपीनं शेकडो लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली होती.
Published : November 25, 2026 at 4:20 PM IST
भोपाळ : आयएएस (IAS) अधिकारी असल्याचं भासवून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या एका ठगाला गांधीनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. केवळ बारावी उत्तीर्ण असलेल्या या आरोपीनं शेकडो लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली होती. 2012 पासून तो लोकांची फसवणूक करण्यात असल्याचं समोर आलं आहे. अखेर त्याला 14 वर्षांनी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
अनेक लोकांची फसवणूक केल्याचं समोर : रामानुज गुर्जर असं या आरोपीचं नाव आहे. 2012 मध्ये रामानुज गुर्जर यानं आपण आयएएस अधिकारी असल्याचा दावा करून लोकांची फसवणूक करण्यास सुरुवात केली. तो पंतप्रधान कार्यालयात कार्यरत असल्याचा दावा करत होता. त्याची जीवनशैली आणि बोलण्याची पद्धत पाहून लोक प्रभावित होत असत. त्यानं सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी कंत्राटे मिळवून देण्याच्या नावाखाली लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळण्यास सुरुवात केली. उच्चशिक्षित व्यक्तीदेखील या धूर्त फसवणुकीला बळी पडल्या. त्यानं अनेक वकिलांनाही फसवले. तसंच सरकारी कंत्राटांची निविदा मिळवून देण्याच्या नावाखाली त्यानं अनेक गावांतील सरपंच आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून पैसे उकळल्याचं समोर आलं आहे.
रामानुज गुर्जरला तुरुंगवासही झाला होता : रामानुज गुर्जरनं 2012 मध्ये जयपूरमधील एका वकिलाची 5 लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. तसंच सहा सरपंचांची अंदाजे 12 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी भोपाळच्या हबीबगंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणांमध्ये रामानुज गुर्जरला तुरुंगवासही झाला होता. तुरुंगातून सुटल्यानंतर, त्यानं आपली ओळख बदलून एक बनावट आयएएस अधिकारी असल्याचं भासवण्यास सुरुवात केली. तुरुंगातून सुटल्यानंतर, रामानुज गुर्जरनं शस्त्र परवाना मिळवून देण्याच्या नावाखाली एका व्यक्तीकडून 7 लाख रुपये घेतले होते. त्यानं ही रक्कम ऑनलाइन आपल्या खात्यात जमा केली होती.
चुलत भावाची देखील केली मोठी फसवणूक : रामानुज गुर्जरनं आपल्या फसवणुकीत कोणालाही सोडले नाही, अगदी त्याच्या नातेवाईकांनाही नाही. त्याने सरकारी नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली आपल्या चुलत भावाकडून मोठी रक्कम उकळली होती. यादरम्यान, त्याच्या चुलत भावानं हे पैसे घेत असतानाचा व्हिडिओ काढला होता. या व्हिडिओमुळं त्याला अटक करण्यात आली. चुलत भावानं हा व्हिडिओ भोपाळमधील गांधीनगर पोलिसांना दिला आणि आपल्यावर ओढवलेल्या संकटाची कहाणी सांगितली.
10 हून अधिक पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी दाखल : गांधी नगरचे टीआय सुनील चतुर्वेदी यांच्या म्हणण्यानुसार, "रामानुज गुर्जर यांच्या विरोधात 10 हून अधिक पोलीस ठाण्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीशी संबंधित तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. पोलीस आता त्यांच्या मागील प्रकरणांविषयी, फसवणूक प्रकरणांविषयी आणि संपूर्ण नेटवर्कविषयी माहिती गोळा करत आहेत. या फसवणुकीच्या नेटवर्कमध्ये रामानुज गुर्जर आणि इतर व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे."
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