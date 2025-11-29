'आजारपण बरे करतो’च्या आमिषानं भोंदूबाबानं फसवलं, जोडप्याला साडेतीन कोटी रुपयांना लुबाडलं!
तेलंगाणातील एका जोडप्याची आंध्र प्रदेशात साडेतीन कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. पीडित जोडप्याला आरोग्याच्या समस्या होत्या. याचा फायदा घेत एका भोंदूबाबानं त्यांना आपल्या जाळ्यात अडकवलं.
Published : November 29, 2025 at 1:46 PM IST
अडोनी (आंध्र प्रदेश) : एका भोंदू बाबानं जादूटोणा करण्याची धमकी देऊन एका दाम्पत्याला साडेतीन कोटी रुपयांना लुबाडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही घटना आंध्रप्रदेशातील कुर्नूलच्या अडोनी तालुक्यातील बच्चिगेरी इथं घडली आहे. पीडित दाम्पत्य शुक्रवारी अडोनीचे आमदार पार्थासारथी यांच्या जनता दरबारात पोहोचलं होतं. त्यांनी सांगितलं की, या प्रकरणी पोलीस तक्रार केली होती, पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं.
नेमका प्रकार काय? : तेलंगाणातील वनपर्ती जिल्ह्यातील पेब्बेरू इथं राहणाऱ्या दाम्पत्याला आरोग्याच्या गंभीर समस्या आहेत. अशा स्थितीत त्यांना कोणीतरी सल्ला दिला की, “देव येणार आहेत आणि तिथं गेलात तर तुमचं आजारपण बरं होईल.” यानंतर पीडित दाम्पत्य काही दिवसांपूर्वी त्या ठिकाणी गेलं. या संधीचा फायदा घेऊन भोंदू बाबानं त्यांना बनावट कथा सांगून आपल्या जाळ्यात ओढलं.
शेतात खजिना असल्याची थाप : भोंदूनं त्यांना सांगितलं की, तुमच्या शेतात खजिना दडलेला आहे आणि तो बाहेर काढेपर्यंत तुम्हाला आणि तुमच्या मुलांच्या जीवाला धोका आहे. मी तो खजिना काढून देईन, असं सांगून त्यानं त्यांच्याकडून 80 लाख रुपये वसूल केले. यानंतर एका रात्री त्यानं पीडित दाम्पत्याच्या मूळ गावी उंडावल्लीच्या बाहेरील त्यांच्या शेतात कथित जादूटोणा केला. काही वेळानं, त्यानं त्या जोडप्याला तीन फूट उंच मूर्ती दाखवली आणि त्या जागीच सापडल्याचा दावा केला.
भोंदूबाबानं जोडप्याला पटवून दिलं की, मूर्ती घरात ठेवणं जीवघेणं ठरेल आणि जर त्यांनी ती विकली तर त्यांना लाखो रुपये मिळतील. तो पीडितांना पाच वेळा दिल्लीला घेऊन गेला. या काळात त्यानं जोडप्याला थाप मारली की, “परदेशातून काही लोक मूर्ती विकत घेण्यासाठी दिल्लीत आले आहेत.”
पोलिसांनी प्रतिसाद दिला नाही : तसेच, या दरम्यानच्या काळात भोंदूनं त्यांच्याकडून जवळपास 3.50 कोटी रुपये उकळले. पण शेवटी, जोडप्याला आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं. यानंतर त्यांनी भोंदू बाबाकडे पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली. पैसे परत मागितल्यावर भोंदू बाबानं पीडित जोडप्याला धमकावण्यास सुरुवात केली. भोंदू आणि त्याच्याबरोबरच्या एका गुंडानं त्यांना पुन्हा गावात दिसल्याच ठार मारण्याची धमकी दिली.
अशा स्थितीत पीडित दाम्पत्यानं जेव्हा पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर मग जोडप्यानं आमदारांच्या जनता दरबारात आपलं गाऱ्हाणं माडलं. आमदारांनी अडोनी येथील पोलीस उपअधीक्षकांशी फोनवर चर्चा केली, तेव्हा त्यांनी पुरावा नसल्यानं गुन्हा दाखल झाला नसल्याचं सांगितलं.
हेही वाचा
- नाशिकच्या महिलेनं कानपूरच्या भोंदूबाबाला घडवली अद्दल; ग्राहक न्यायालयात खेचून मिळवली नुकसान भरपाई
- पुरोगामी महाराष्ट्रात चाललंय काय? वर्षा बंगल्यावर काळीजादू, लिंबू, जादूटोणा, रेड्याची शिंगे आणि बरंच काही...
- घरातली माणसं पडली आजारी; जादूटोणा करत असल्याच्या संशयातून मुलासह सुनेला जोरदार मारहाण - BEATING ON WITCHCRAFT